Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025

Thứ năm, 16:19 14/08/2025 | Giáo dục
GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Điểm sàn tuyển sinh năm 2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025.

Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra mức điểm sàn yêu cầu chung đối với thí sinh dự tuyển theo tất cả các phương thức xét tuyển là có điểm trung bình chung kết quả học tập các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc THPT đạt 6,5 trở lên.

Hạnh kiểm năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc THPT được đánh giá mức Khá trở lên.

Với phương thức xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT:

- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4 (có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2): Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số có điểm sàn từ 25 điểm.

- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số có điểm sàn là 18 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Với phương thức xét tuyển kết hợp:

- Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào ngành Báo chí, ngành Xuất bản thuộc nhóm 1: Điểm trung bình 6 học kỳ môn Văn cấp THPT đạt từ 7 trở lên.

- Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành 4, ngành Xã hội học thuộc nhóm ngành 2, ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản thuộc nhóm ngành 1: Điểm trung bình 6 học kỳ môn Tiếng Anh cấp THPT đạt từ 7 trở lên.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây, cao nhất 28,68 điểmĐiểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây, cao nhất 28,68 điểm

GĐXH - Những năm gần đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những trường đại học trọng điểm được nhiều thí sinh quan tâm. Dưới đây là bảng điểm trúng tuyển trong 5 năm gần đây, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo để lựa chọn ngành học phù hợp.

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 - Ảnh 2.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Ảnh minh họa: TL

Bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức

Theo thông báo, nguyên tắc quy đổi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển (trừ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) được quy đổi sang thang điểm 30 đối với các ngành thuộc nhóm 2 và quy đổi sang thang 40 đối với các ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4.

Bảng quy đổi mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đối với thang điểm 30:

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 - Ảnh 3.

Bảng quy đổi mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đối với thang điểm 40:

Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 - Ảnh 4.

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ học lực, hạnh kiểm theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về cơ bản sẽ ổn định

Trên VietnamNet, TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định; nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đặc thù là tất cả tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều có môn Văn. Song, năm nay phổ điểm môn Ngữ văn không nhiều biến động. Trong khi đó, đề thi môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó hơn năm ngoái, phổ điểm phân hóa tốt.

Vì vậy, với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh, đặc biệt ở tổ hợp D01 có cả Toán và Tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm; những tổ hợp còn lại dự báo không ảnh hưởng nhiều.

TS Nguyễn Thị Như Huế thông tin thêm, năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có quy đổi điểm môn Tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, thay vì chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn thuần. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, lên tới vài chục nghìn.

Vì vậy, dù phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng có quy đổi điểm chứng chỉ nên điểm xét tuyển có thể vẫn cao. "Do đó, dự báo điểm chuẩn về cơ bản sẽ ổn định, có thể chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành", bà Huế nói.

Năm nay, dự kiến những ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện vẫn là những ngành "hot" thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông như: Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử…

"Tuy nhiên, những dự đoán trên chỉ mang tính tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số lượng thí sinh đăng ký", TS Nguyễn Thị Như Huế cho hay.

Dự kiến, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ họp hội đồng tuyển sinh vào chiều 21/8 và công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 trước 17h ngày 22/8, theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.


L.Vũ (th)
