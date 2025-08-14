Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025
GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.
Điểm sàn tuyển sinh năm 2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025.
Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra mức điểm sàn yêu cầu chung đối với thí sinh dự tuyển theo tất cả các phương thức xét tuyển là có điểm trung bình chung kết quả học tập các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc THPT đạt 6,5 trở lên.
Hạnh kiểm năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 bậc THPT được đánh giá mức Khá trở lên.
Với phương thức xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT:
- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4 (có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2): Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số có điểm sàn từ 25 điểm.
- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số có điểm sàn là 18 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Với phương thức xét tuyển kết hợp:
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào ngành Báo chí, ngành Xuất bản thuộc nhóm 1: Điểm trung bình 6 học kỳ môn Văn cấp THPT đạt từ 7 trở lên.
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành 4, ngành Xã hội học thuộc nhóm ngành 2, ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản thuộc nhóm ngành 1: Điểm trung bình 6 học kỳ môn Tiếng Anh cấp THPT đạt từ 7 trở lên.
Bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức
Theo thông báo, nguyên tắc quy đổi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển (trừ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) được quy đổi sang thang điểm 30 đối với các ngành thuộc nhóm 2 và quy đổi sang thang 40 đối với các ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4.
Bảng quy đổi mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đối với thang điểm 30:
Bảng quy đổi mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển đối với thang điểm 40:
Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ học lực, hạnh kiểm theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.
Dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền về cơ bản sẽ ổn định
Trên VietnamNet, TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định; nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đặc thù là tất cả tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều có môn Văn. Song, năm nay phổ điểm môn Ngữ văn không nhiều biến động. Trong khi đó, đề thi môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó hơn năm ngoái, phổ điểm phân hóa tốt.
Vì vậy, với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh, đặc biệt ở tổ hợp D01 có cả Toán và Tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm; những tổ hợp còn lại dự báo không ảnh hưởng nhiều.
TS Nguyễn Thị Như Huế thông tin thêm, năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có quy đổi điểm môn Tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, thay vì chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn thuần. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, lên tới vài chục nghìn.
Vì vậy, dù phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng có quy đổi điểm chứng chỉ nên điểm xét tuyển có thể vẫn cao. "Do đó, dự báo điểm chuẩn về cơ bản sẽ ổn định, có thể chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành", bà Huế nói.
Năm nay, dự kiến những ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện vẫn là những ngành "hot" thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông như: Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử…
"Tuy nhiên, những dự đoán trên chỉ mang tính tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số lượng thí sinh đăng ký", TS Nguyễn Thị Như Huế cho hay.
Dự kiến, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ họp hội đồng tuyển sinh vào chiều 21/8 và công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 trước 17h ngày 22/8, theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.
Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?Giáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.
Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiếtGiáo dục - 9 giờ trước
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.
Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảoGiáo dục - 13 giờ trước
Một học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.
Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lươngGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.
Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.
Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nướcGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9 năm 2025.
Bí quyết của nam sinh Hà Tĩnh lọt top 1% điểm SAT cao nhất thế giới, IELTS 8.5Giáo dục - 2 ngày trước
Không học thêm ở các trung tâm luyện thi, Nguyễn Thái Bảo, cựu học sinh Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã kiên trì tự học qua Internet, đạt 1.530/1.600 điểm SAT (top 1% thế giới) và IELTS 8.5 với điểm đồng đều ở cả 4 kỹ năng.
Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nayGiáo dục - 2 ngày trước
Hà Nội chính thức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.
Chị em 'thần đồng' gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạngGiáo dục - 3 ngày trước
Tám năm trước, Alisa Phạm và Vicky Ngô sang New Zealand cùng mẹ nghỉ một tháng. Chuyến đi bất ngờ trở thành bước ngoặt, đưa hai chị em trở thành những gương mặt trẻ nhất lịch sử được nhận vào đại học tại cả New Zealand và Việt Nam.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.