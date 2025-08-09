Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?

Chia sẻ với VietNamNet , TS Nguyễn Thị Như Huế, Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định; nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Theo bà Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đặc thù là tất cả tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều có môn Văn. Song, năm nay phổ điểm môn Ngữ văn không nhiều biến động. Trong khi đó, đề thi môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó hơn năm ngoái, phổ điểm phân hóa tốt.

Vì vậy, với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh, đặc biệt ở tổ hợp D01 có cả Toán và Tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm; những tổ hợp còn lại dự báo không ảnh hưởng nhiều.

Bà Huế cho hay, năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có quy đổi điểm môn Tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, thay vì chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn thuần. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, lên tới vài chục nghìn.

Vì vậy, dù phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng có quy đổi điểm chứng chỉ nên điểm xét tuyển có thể vẫn cao. “Do đó, dự báo điểm chuẩn về cơ bản sẽ ổn định, có thể chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành”, bà Huế nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thế Bằng.

Bà Huế cũng dự đoán những ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện năm nay vẫn là những ngành “hot” thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông, như: Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử,...

Tuy nhiên, bà Huế cũng cho hay, những dự đoán trên chỉ mang tính tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số lượng thí sinh đăng ký.

Theo dự kiến, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ họp hội đồng tuyển sinh vào chiều 21/8 và công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 trước 17h ngày 22/8, theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu (2.050 chỉ tiêu cho văn bằng 1, 350 chỉ tiêu cho văn bằng 2) với 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét học bạ; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.