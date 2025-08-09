Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?

Thứ bảy, 07:59 09/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.

Chia sẻ với VietNamNet , TS Nguyễn Thị Như Huế, Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định; nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.

Theo bà Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đặc thù là tất cả tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều có môn Văn. Song, năm nay phổ điểm môn Ngữ văn không nhiều biến động. Trong khi đó, đề thi môn Toán và Tiếng Anh được đánh giá khó hơn năm ngoái, phổ điểm phân hóa tốt.

Vì vậy, với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh, đặc biệt ở tổ hợp D01 có cả Toán và Tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm; những tổ hợp còn lại dự báo không ảnh hưởng nhiều.

Bà Huế cho hay, năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có quy đổi điểm môn Tiếng Anh đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, thay vì chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT đơn thuần. Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, lên tới vài chục nghìn.

Vì vậy, dù phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng có quy đổi điểm chứng chỉ nên điểm xét tuyển có thể vẫn cao. “Do đó, dự báo điểm chuẩn về cơ bản sẽ ổn định, có thể chỉ giảm nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành”, bà Huế nói.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Thế Bằng.

Bà Huế cũng dự đoán những ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện năm nay vẫn là những ngành “hot” thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông, như: Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử,...

Tuy nhiên, bà Huế cũng cho hay, những dự đoán trên chỉ mang tính tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số lượng thí sinh đăng ký.

Theo dự kiến, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ họp hội đồng tuyển sinh vào chiều 21/8 và công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025 trước 17h ngày 22/8, theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu (2.050 chỉ tiêu cho văn bằng 1, 350 chỉ tiêu cho văn bằng 2) với 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét học bạ; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?

Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội

Điều ít biết về nữ thủ khoa kép trường Đại học Dược Hà Nội

Cùng chuyên mục

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Xã hội - 7 phút trước

Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Xã hội - 50 phút trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Xã hội - 58 phút trước

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công từ ngày 8/8 đến ngày 31/8/2025.

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Xã hội - 1 giờ trước

TP Hà Nội sẽ tổ chức vận hành thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình đến hết 31/12/2025.

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay (9/8), miền Bắc cao điểm nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 38 độ; chiều tối vẫn khả năng xuất hiện mưa giông.

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng làn đường khi tham gia giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, lái xe chỉ được điều khiển phương tiện đi trong một làn đường và thực hiện chuyển làn ở những nơi được phép. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công khai số điện thoại đội trưởng các đơn vị để tiếp nhận phản ánh của người dân; Kiểm tra camera an ninh, gia đình thấy Mai lên xe ôm công nghệ rời đi, sau đó mất liên lạc.

Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Xã hội - 1 giờ trước

TP Hà Nội đặt mục tiêu vào năm 2030, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm; 90% người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức,...

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thời sự - 12 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm và sẽ mạnh lên với sức gió giật cấp 8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực áp thấp nhiệt đới hoạt động đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Xem nhiều

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Giáo dục
Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Pháp luật
Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Ngày sinh Âm lịch của người dù sinh ra nghèo khó thì vẫn kiên trì, nỗ lực viết lại vận mệnh

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top