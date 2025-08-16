Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/8, tại cửa hàng vàng bạc Thành Đạt (Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ cướp táo tợn giữa ban ngày.

Một nam thanh niên cao lớn, mặc áo thun màu xanh và quần cộc đen, đã vào cửa hàng Thành Đạt hỏi mua một chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ. Khi chủ cửa hàng là chị Nguyễn Thị H. đưa nhẫn cho xem, đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cửa hàng vàng bạc Thành Đạt, nơi xảy ra vụ cướp.

Phát hiện sự việc, anh Đỗ Thành Đ. (chồng chị H.) lập tức đuổi theo và nhanh chóng khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, đối tượng đã rút dao chống trả khiến anh Đ. bị thương nhẹ ở tay.

Mặc dù có cơ hội khống chế hoàn toàn đối tượng, nhưng do biết đây là người cùng địa phương và để tránh va chạm, anh Đ. đã thả đối tượng ra.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm kẻ gây án.

Đối tượng Thân Văn Nam bị khống chế.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng là Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại TDP My Điền 1). Theo xác minh, Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an phường Nếnh đang phối hợp với gia đình nạn nhân để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.