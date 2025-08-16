Ô tô đang lưu thông bất ngờ ‘sụt hố’ trên đường phố Hà Nội
Khoảng 14h chiều nay (16/8), một ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (theo hướng từ Láng đi Kim Mã) đến ngã tư giao với Đê La Thành thì bất ngờ sụt hố.
Sự cố khiến bánh xe sau lún sâu xuống đường, bánh trước cũng xẹp hơi. Một số người dân cho biết, trước đó tại khu vực này có hiện tượng vỡ ống nước, nên nước vẫn còn ngập một đoạn đường. Trong khi đó, đêm qua và sáng nay Hà Nội có mưa to.
Sau phản ánh của VietNamNet , lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã có mặt ngay tại hiện trường.
Khi phóng viên đến hiện trường, phương tiện vẫn chưa thể di chuyển. Gần đó, ống nước vẫn đang phun, nước chảy lênh láng trên mặt đường. Lãnh đạo Công ty Cổ phần CTGT Hà Nội đã liên lạc với đơn vị cấp nước để phối hợp kiểm tra.
“Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân do vỡ đường ống nước gây sụt lún mặt đường. Dọc tuyến này có hệ thống cấp nước. Vị trí xe bị sụt ngay cạnh ga cấp nước. Khu vực phía trên, gần Đài Truyền hình Việt Nam, mấy hôm trước cũng từng xảy ra tình trạng nước chảy tràn như thế này.
Dự kiến sẽ phải đào đường lên để xử lý. Chúng tôi đã báo cho bên cấp nước, họ đang đến kiểm tra để xử lý ngay”, lãnh đạo Công ty Cổ phần CTGT Hà Nội thông tin.
Khoảng 16h20, đơn vị cấp nước điều máy cẩu xe ra khỏi hố đồng thời hút nước. Sau khi xe được đưa lên, hiện ra một hố sâu rỗng, đầy nước.
Đây không phải lần đầu tiên phương tiện bị sụt hố trên đường phố ở Hà Nội. Trước đó khoảng 21h ngày 26/7, người đàn ông đi xe máy trên đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (cũ) khi tới gần nút giao Tôn Thất Tùng – Trường Chinh thì bất ngờ bánh trước sụt xuống hố.
Khi chiếc xe được kéo lên, mặt đường lộ ra hố sâu với đường kính khoảng 1m, chiều sâu 1m, dạng hàm ếch, không có nước. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, rào chắn hố sụt lún và đưa phương tiện rời đi.
