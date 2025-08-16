Tuổi trẻ cả nước vang khúc tráng ca ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ trong lễ chào cờ

Lan tỏa tình yêu đất nước từ Lũng Cú đến Cà Mau

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức cấp Trung ương tại 7 điểm: Vườn hoa Vạn Xuân (Hà Nội), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo), Cột cờ Thủ Ngữ (TP Hồ Chí Minh), Cột mốc ba biên, Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi; Mũi Đôi - Hòn Đầu, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa; Cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang; Cột cờ Mũi Cà Mau (Cà Mau).

Đây là hoạt động trọng tâm của Chặng 2 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với chủ đề "Tự hào bản hùng ca dân tộc", diễn ra từ 27/7 - 19/8/2025, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng hành động cụ thể.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những sự kiện đặc biệt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng như thanh niên cả nước, hướng tới chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam﻿ (2/9/1945-2/9/2025).

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam bày tỏ:"Hôm nay không chỉ là một buổi lễ, mà là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc. Khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta hiểu rằng tự do này là kết tinh của máu, mồ hôi và nước mắt biết bao thế hệ đã ngã xuống, để Tổ quốc được trường tồn".

Tại Hà Nội, 500 hội viên, thanh niên tham gia buổi lễ cùng 6 điểm cầu Trung ương, 34 điểm cấp tỉnh và hơn 3.300 điểm cấp xã phường, đặc khu cùng lúc rực rỡ sắc cờ, vang vọng tiếng hát và chung một khẩu hiệu.

Tại đầu cầu Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam﻿ Nguyễn Tường Lâm cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và hàng trăm hội viên, thanh niên đã tham gia thực hiện nghi lễ chào cờ...

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm nay kết hợp nhiều hoạt động: tri ân người có công; trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ tới biên giới, hải đảo; tổ chức lễ chào cờ tại các địa danh lịch sử; đồng diễn, xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam; lan tỏa trên mạng xã hội qua ảnh, video kèm hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam.

Mỗi hoạt động, mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc trong hành trình đều góp thêm một sắc màu vào bức tranh rực rỡ của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức đã trao 800 cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội và thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu của Thủ đô

Nhiều hoạt động tri ân

Sau Lễ chào cờ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 800 cờ Tổ quốc và ảnh Bác cho Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; thăm và tặng quà 05 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn (mỗi gia đình gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt); thăm đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Trúc Bạch.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho đoàn viên, thiếu niên nhi đồng

Trên toàn quốc, các cấp bộ Hội trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác; triển khai thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khoảng 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ sau Lễ chào cờ; trao tặng gần 2500 suất quà với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội, phường Ba Đình thăm, tặng quà lão thành cách mạng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Ngoài ra, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: Phát động treo cờ nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; Tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; Gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Tặng học bổng, ba lô, sách, bút phục vụ năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Đáng chú ý, ngày 9/8, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Nhật Bản, hành trình lần đầu tiên diễn ra ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ Hành trình đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ I với 2 nội dung "Giữ gìn tiếng Việt - lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ" và "Khát vọng hội nhập - thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, đồng thời tổ chức cuộc thi thuyết trình với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Đây là hoạt động để các bạn trẻ là sinh viên đang học tập tại Nhật Bản thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương đất nước, lan tỏa tinh thần yêu nước đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9.