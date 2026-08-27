Dự báo những thay đổi cho 3 con giáp Tỵ - Dậu - Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch

3 con giáp may mắn sau Rằm tháng 7 âm lịch 2026, bứt phá mọi mặt GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp thuộc top may mắn vào tháng 7 âm lịch. Sau Rằm tháng 7 càng may mắn, bứt phá ở mọi mặt nên những con giáp này có thể sớm đạt được mục tiêu trong năm ngay khi kết thúc tháng.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ GĐXH - Trong phong thủy, những loại hoa này có ý nghĩa phong thủy tốt. Thay vì chỉ dâng hoa cúc lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026, mọi người có thể tham khảo những loại hoa may mắn, nghe tên đã ‘giàu” này.

1. Con giáp Tỵ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tháng Tỵ - Thân lục hợp nên con giáp Tỵ có nhiều điều may mắn vào tháng 7 âm lịch 2026. Từ sau Rằm tháng 7 âm lịch, con giáp này có tinh thần thoải mái, mạnh mẽ, luôn ở trạng thái viên mãn, tư duy nhạy bén và tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Đây là thời điểm vàng để con giáp Tỵ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi bước đi hanh thông mang đến niềm hạnh phúc cho Tỵ. Đường công danh có sự phù trợ của Lục Hợp, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp hiệu suất công việc của bạn được nâng tầm rõ rệt.

Tuy khối lượng công việc nhiều, nhưng Tỵ có thể xử lý một cách khoa học, gặt hái được những thành tựu mới. ngăn nắp khiến đồng nghiệp xung quanh không khỏi trầm trồ, thán phục. Tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh của Tỵ phát huy được tối đa, chất lượng công việc hoàn hảo.

Nếu có cơ hội đi công tác, lập nghiệp, du học ở nơi khác, bạn có thể tranh thủ để thay đổi, giúp bạn phá vỡ thế bế tắc hiện tại.

Tài lộc của tuổi Tỵ những ngày sau Rằm cũng có bước tiến mới. Người làm công ăn lương có đường tài lộc xuất sắc, cơ hội nhận thưởng… Người làm kinh doanh doanh thu tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên con giáp Tỵ cần tránh trò may rủi trong tháng, cần tập trung vào công việc chính, làm ăn chân chính sẽ thu về lợi ích lớn. Tuổi Tỵ cũng có nguồn thu ngoài, mặc dù không phải là những khoản lớn.

Về tình cảm có Thái Âm hỗ trợ, người tuổi Tỵ còn độc thân có xác suất tìm thấy một nửa yêu thương qua sự giới thiệu của người thân là rất cao. Các cặp đôi đã có tổ ấm riêng sẽ được đắm mình trong không gian hòa hợp, ấm áp.

2. Con giáp Sửu

Những ngày sau Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Bạn bỏ ra rất nhiều công sức cho công việc, học hành và không ngừng nỗ lực để con đường công danh phát triển rực rỡ. Thời điểm này, Sửu đón nhận được nhiều lợi lộc, chuyên tâm vào công việc sẽ sớm gặt hái được thành công như ý muốn.

Sửu cũng có nhiều quý nhân phù trợ, gặp khó khăn cứ mạnh dạn mở lời cầu cứu chứ đừng ôm đồm một mình. Đặc biệt, các đồng nghiệp hoặc bạn bè là nữ giới chính là quý nhân của bạn tháng 7 âm này.

Sửu cũng nên dành thời gian chăm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đi chùa lễ Phật, tu tâm dưỡng tính, nhẫn nhịn và khiêm tốn hơn trong quá trình làm việc, vận may ắt tự tìm đến.

Tài chính cũng khá hơn so với trước. Những ngày cuối tháng 7 âm lịch còn mang đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, có người những lời khuyên đầu tư vô giá giúp bạn kiếm thêm những khoản lợi nhuận rực rỡ bên ngoài.

Tuổi Sửu là người biết tích góp, chăm chỉ tạo dựng của cải, sống tiết kiệm, không tiêu pha hoang phí vào những khoản vô bổ. Người ngoài nhìn vào có thể thấy bạn sống chi li, keo kiệt nhưng đừng quan tâm, điều này giúp bạn có tiềm lực tài chính tốt hơn trong những tháng cuối năm.

Người tuổi Sửu cũng là người coi trọng tình nghĩa, biết quan tâm bạn bè, đồng nghiệp, mang theo trái tim biết thương người… Bởi vậy mà kết giao được nhiều mối quan hệ tốt, hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn.

Về tình cảm mang tới bầu không khí ngập tràn màu hồng cho người tuổi Sửu. Đây là thời điểm vàng để bạn bày tỏ tình cảm hoặc chủ động tạo ra những bất ngờ lãng mạn cho nửa kia, hạnh phúc sẽ luôn đong đầy. Những ai còn độc thân có cơ hội lớn để kết duyên với người mình thầm thương trộm nhớ, chỉ cần bạn mở lời.

Gia đạo của người tuổi Sửu yên ấm, không có gì phải suy nghĩ nhiều.

3. Con giáp Dậu

Các mối quan hệ xã giao chính là nguồn tài nguyên quý giá giúp Dậu vượt qua khó khăn trong công việc những ngày cuối tháng 7 âm lịch này. Chuyên gia khuyên, tuổi Dậu cần sống cởi mở, tích cực tạo quan hệ để thu về quý nhân cho mình.

Sự nghiệp của Dậu gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt. Người kinh doanh cần chuẩn bị sẵn vốn lưu động và sức khỏe để đối diện với tình hình khó khăn ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, tuổi Dậu nên tránh xa những kẻ chuyên gây ra thị phi nơi công sở. Dù bản tính thiện lương, nhạy cảm, hay để ý mọi người xung quanh, nhưng lúc này giúp người cần thận trọng để tránh bị lợi dụng. Hãy tập trung vào việc của mình, tránh xen vào chuyện của người khác hoặc các tranh chấp không liên quan để tránh rắc rối, họa từ miệng mà ra.

Công việc có ý định thay đổi nhưng chưa phải thời điểm thích hợp, hãy kiên nhẫn chuẩn bị cho tương lai.

Từ sau Rằm tháng 7 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Dậu cũng ổn hơn. Thu nhập chính không bị hao hụt, ngược lại còn tăng mạnh nhưng cần cảnh giác tiểu nhân. Tài chính nên hướng tới sự an toàn, tránh các hình thức đầu tư mạo hiểm.

Tam Hội song hành với Bách Việt khiến đường tình cảm của tuổi Dậu có nhiều điều thú vị. Bạn thường xuyên được người khác giới để ý, ngỏ lời làm quen, tỏ tình. Nam giới tuổi Dậu vận đào hoa nở rộ, cảm thấy hạnh phúc ấm áp.

Nữ giới có phần vất vả hơn tháng trước, đương số cần tập trung vào việc báo hiếu cha mẹ, vun vén cho tổ ấm, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, hạn chế nổi nóng với người khác để tránh những điều không đáng có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Các con giáp may mắn, tài lộc rộng mở vào tuần cuối tháng 8/2026 GĐXH – Xem tử vi tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp dưới đây may mắn, tài lộc rộng mở vào tuần cuối tháng 8/2026.



