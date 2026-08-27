Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 614 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 16 - 31/7/2026)

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

35C-076.85 16-07-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-008.37 16-07-2026 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-539.74 16-07-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-112.36 16-07-2026 11:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-215.37 16-07-2026 11:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-890.64 16-07-2026 11:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-434.39 16-07-2026 11:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-848.62 16-07-2026 11:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37C-489.46 16-07-2026 11:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-388.92 16-07-2026 11:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-471.66 16-07-2026 11:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-734.06 16-07-2026 11:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-528.52 16-07-2026 11:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-402.95 16-07-2026 11:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-167.09 16-07-2026 12:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-884.63 16-07-2026 12:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-677.22 16-07-2026 12:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-140.12 16-07-2026 14:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19B-138.72 16-07-2026 14:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-835.92 16-07-2026 14:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26F-011.15 16-07-2026 14:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29RM-057.47 16-07-2026 14:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50E-605.94 16-07-2026 14:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29D-540.89 16-07-2026 14:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34A-243.28 16-07-2026 15:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-152.14 16-07-2026 15:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-085.46 16-07-2026 15:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-005.21 16-07-2026 16:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89C-178.86 16-07-2026 16:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-008.33 16-07-2026 16:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-497.63 20-07-2026 09:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-473.68 20-07-2026 10:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30M-057.07 20-07-2026 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-121.93 20-07-2026 11:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-287.21 20-07-2026 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-435.78 21-07-2026 09:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35H-098.49 21-07-2026 10:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90H-056.49 21-07-2026 10:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-198.21 21-07-2026 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-902.53 21-07-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-399.59 21-07-2026 11:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35H-124.37 21-07-2026 12:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-446.03 21-07-2026 12:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-786.14 21-07-2026 12:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-490.76 21-07-2026 12:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-911.15 21-07-2026 12:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-496.46 21-07-2026 12:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36RM-036.09 22-07-2026 08:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-043.45 22-07-2026 08:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19H-088.57 22-07-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-617.65 22-07-2026 08:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90C-102.51 22-07-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-043.45 22-07-2026 09:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-150.64 22-07-2026 09:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-573.71 22-07-2026 09:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-308.60 22-07-2026 09:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-140.12 22-07-2026 09:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-735.52 22-07-2026 09:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29R-524.75 22-07-2026 10:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-929.00 22-07-2026 10:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-5-62.33 22-07-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-150.64 22-07-2026 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24A-386.53 22-07-2026 10:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-160.91 23-07-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36RM-052.61 23-07-2026 10:17 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-039.24 23-07-2026 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-401.64 23-07-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-089.15 23-07-2026 11:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-259.89 23-07-2026 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-148.90 23-07-2026 11:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-537.97 23-07-2026 11:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-386.71 23-07-2026 11:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-853.26 23-07-2026 11:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-197.51 23-07-2026 12:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-774.84 23-07-2026 12:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-364.29 25-07-2026 08:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-713.46 25-07-2026 08:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-435.64 25-07-2026 08:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14C-332.07 25-07-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50E-312.82 25-07-2026 09:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-166.45 25-07-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-131.98 25-07-2026 09:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-698.45 25-07-2026 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-670.34 25-07-2026 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-705.06 25-07-2026 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-065.46 25-07-2026 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-494.62 25-07-2026 11:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99H-147.84 25-07-2026 11:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-850.55 25-07-2026 11:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37A-643.18 25-07-2026 11:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99E-013.15 25-07-2026 11:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-929.92 28-07-2026 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29D-422.26 28-07-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-497.23 28-07-2026 10:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-964.25 28-07-2026 10:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88A-084.20 28-07-2026 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28A-332.17 28-07-2026 10:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

28C-086.44 28-07-2026 11:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-191.44 28-07-2026 11:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28C-063.76 28-07-2026 11:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-534.12 28-07-2026 11:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-362.68 28-07-2026 14:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-445.56 28-07-2026 14:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-883.68 28-07-2026 14:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29E-407.99 28-07-2026 14:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-957.53 28-07-2026 14:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-964.25 28-07-2026 14:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-107.83 28-07-2026 14:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92A-583.76 28-07-2026 14:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-667.89 28-07-2026 15:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-974.59 28-07-2026 15:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-791.31 28-07-2026 15:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-002.68 28-07-2026 15:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-667.89 28-07-2026 15:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-283.91 28-07-2026 15:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35H-137.62 28-07-2026 15:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26C-122.46 28-07-2026 16:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51G-485.39 28-07-2026 16:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-436.57 29-07-2026 09:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36LD-002.19 29-07-2026 09:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-620.13 29-07-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-243.07 29-07-2026 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-026.24 29-07-2026 10:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-077.29 29-07-2026 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37C-311.53 29-07-2026 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19A-966.50 30-07-2026 08:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29F-011.32 30-07-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-730.11 30-07-2026 08:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-114.90 30-07-2026 08:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-894.25 30-07-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

98C-350.51 30-07-2026 09:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-438.37 30-07-2026 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-334.91 30-07-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29B-169.10 30-07-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-038.19 30-07-2026 09:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36RM-002.37 30-07-2026 09:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-031.34 30-07-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-616.73 30-07-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-226.94 30-07-2026 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-917.57 30-07-2026 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29F-011.15 30-07-2026 10:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21A-259.70 30-07-2026 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-495.32 30-07-2026 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-329.02 30-07-2026 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18C-150.87 30-07-2026 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-444.14 30-07-2026 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99C-222.24 30-07-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99C-300.23 30-07-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30D-039.89 30-07-2026 10:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51C-139.56 30-07-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-448.01 30-07-2026 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h

36A-893.06 30-07-2026 14:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-512.55 30-07-2026 14:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-249.29 30-07-2026 14:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-183.68 30-07-2026 14:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-281.48 30-07-2026 15:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

26A-131.67 30-07-2026 15:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-179.15 30-07-2026 15:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-163.57 30-07-2026 15:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-595.21 30-07-2026 16:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-948.35 30-07-2026 16:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-815.71 30-07-2026 16:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h