Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 614 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 16 - 31/7/2026)
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 16 - 31/7/2026.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16 - 31/7/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 614 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1,Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 15, Đường Hồ Chí Minh.
Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 150 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36C-415.26
16-07-2026 00:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
98H-084.61
16-07-2026 02:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|3.
37F-005.24
16-07-2026 20:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-102.72
16-07-2026 20:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37A-918.43
16-07-2026 20:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
77F-004.24
16-07-2026 20:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30L-735.35
18-07-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36U1-8655
18-07-2026 09:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-951.86
18-07-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37D1-193.51
18-07-2026 09:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AB-879.37
18-07-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18GA-080.74
18-07-2026 10:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29D-097.49
18-07-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-900.37
18-07-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-911.99
18-07-2026 11:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-542.60
20-07-2026 11:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-261.40
20-07-2026 11:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-748.64
20-07-2026 12:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-876.38
20-07-2026 12:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B6-814.79
20-07-2026 12:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35AF-033.02
20-07-2026 12:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AS-047.82
20-07-2026 12:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36K-029.18
20-07-2026 12:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B7-540.18
20-07-2026 12:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H1-078.32
20-07-2026 12:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
35A-464.97
20-07-2026 14:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-203.29
20-07-2026 14:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29Z1-370.81
20-07-2026 14:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-139.63
20-07-2026 14:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B7-514.22
20-07-2026 14:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-485.74
20-07-2026 14:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-901.65
20-07-2026 15:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-120.62
20-07-2026 15:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-840.77
20-07-2026 15:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-956.97
20-07-2026 15:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36BD-036.87
20-07-2026 15:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-977.95
20-07-2026 15:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-116.49
20-07-2026 15:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-344.37
20-07-2026 15:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C2-078.54
21-07-2026 14:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-155.43
21-07-2026 14:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37AB-260.54
21-07-2026 14:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B2-718.64
21-07-2026 15:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-614.11
21-07-2026 15:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17H-051.28
21-07-2026 15:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36AK-056.73
21-07-2026 15:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B4-034.00
21-07-2026 15:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BE-046.40
21-07-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90B2-968.50
21-07-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-413.27
24-07-2026 08:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-156.07
24-07-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-181.23
24-07-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28C-030.29
24-07-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99A-616.13
24-07-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29B-174.89
24-07-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-848.29
24-07-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-738.23
24-07-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-399.84
24-07-2026 10:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-419.90
24-07-2026 11:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-161.05
24-07-2026 11:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-122.95
24-07-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29C-651.73
24-07-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-003.75
24-07-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-885.45
25-07-2026 08:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-190.57
25-07-2026 08:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-651.83
25-07-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36G1-292.36
25-07-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-374.35
25-07-2026 10:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-305.22
25-07-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37B-250.78
25-07-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30L-396.94
25-07-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-384.05
25-07-2026 10:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30E-538.79
25-07-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36H-102.30
25-07-2026 11:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-883.83
25-07-2026 11:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15H-231.45
25-07-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-268.10
25-07-2026 11:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-324.79
25-07-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-472.21
25-07-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-060.30
25-07-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
12A-257.95
25-07-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-854.51
25-07-2026 11:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-558.69
25-07-2026 14:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90A-382.67
25-07-2026 14:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-585.83
25-07-2026 14:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99A-188.94
25-07-2026 14:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-184.85
25-07-2026 15:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-280.22
25-07-2026 15:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-389.67
25-07-2026 15:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-505.64
26-07-2026 07:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-868.21
26-07-2026 07:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18H-033.63
26-07-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-456.38
26-07-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18F-002.04
26-07-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-554.62
26-07-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BK-015.63
26-07-2026 09:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-939.94
26-07-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30E-538.79
26-07-2026 10:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-088.73
27-07-2026 14:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-993.11
27-07-2026 14:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-487.43
27-07-2026 15:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-515.70
27-07-2026 15:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-908.08
27-07-2026 15:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36BD-003.36
27-07-2026 16:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36M8275
27-07-2026 16:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35B-009.82
28-07-2026 17:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-736.64
29-07-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-429.11
29-07-2026 11:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20A-351.46
29-07-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-188.86
29-07-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30A-106.94
29-07-2026 11:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-390.46
29-07-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-555.69
29-07-2026 11:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-580.17
29-07-2026 12:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-062.42
29-07-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-273.43
29-07-2026 12:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-426.58
29-07-2026 12:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-182.32
30-07-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-994.74
30-07-2026 11:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-527.15
30-07-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-484.25
30-07-2026 11:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-143.59
30-07-2026 11:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-422.54
30-07-2026 12:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-152.98
30-07-2026 12:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-589.40
30-07-2026 12:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AC59790
30-07-2026 12:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B7-551.59
30-07-2026 12:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
98C-144.96
30-07-2026 12:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-246.42
30-07-2026 12:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-725.55
30-07-2026 16:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B7-769.50
31-07-2026 14:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AE-793.56
31-07-2026 15:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36P5-2974
31-07-2026 15:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-056.86
31-07-2026 15:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-390.45
31-07-2026 15:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B8-541.00
31-07-2026 15:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-013.12
31-07-2026 15:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B4-126.85
31-07-2026 16:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
29E-594.32
31-07-2026 16:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-016.52
31-07-2026 16:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-903.82
31-07-2026 16:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-186.37
31-07-2026 16:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-754.41
31-07-2026 16:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-505.73
31-07-2026 16:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-334.61
31-07-2026 16:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-695.10
31-07-2026 16:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15A-602.08
31-07-2026 17:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-838.99
31-07-2026 17:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-358.31
31-07-2026 17:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-799.04
31-07-2026 18:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 10: 18 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
36A-900.12
18-07-2026 09:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|2.
35H-060.44
18-07-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-293.69
18-07-2026 09:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AK-058.15
18-07-2026 10:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-550.42
18-07-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18B-032.05
18-07-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-092.68
18-07-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-359.80
25-07-2026 08:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-865.77
25-07-2026 08:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-454.83
25-07-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-445.19
25-07-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-556.43
25-07-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15H-231.45
25-07-2026 10:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-743.49
25-07-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-282.91
25-07-2026 10:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36D-020.39
25-07-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51L-857.42
25-07-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-513.68
25-07-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 123 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
29K-139.39
16-07-2026 07:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
30F-799.74
16-07-2026 08:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|3.
99C-315.76
16-07-2026 08:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|4.
30G-141.80
16-07-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
36B-363.78
16-07-2026 08:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|6.
29E-565.37
16-07-2026 08:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-502.33
16-07-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B-362.00
16-07-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-058.01
16-07-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90A-390.73
16-07-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-718.74
16-07-2026 10:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-144.63
16-07-2026 10:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-123.97
20-07-2026 08:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34C-195.31
20-07-2026 08:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51L-945.51
20-07-2026 08:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29A-282.12
20-07-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-152.80
20-07-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-285.64
20-07-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88E-002.98
20-07-2026 10:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-383.96
20-07-2026 10:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34H-052.35
20-07-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-051.08
21-07-2026 08:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-903.14
21-07-2026 08:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-182.30
21-07-2026 08:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-360.81
21-07-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-886.21
21-07-2026 08:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-930.40
21-07-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-209.00
21-07-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-015.58
21-07-2026 08:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-301.40
21-07-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-103.54
21-07-2026 09:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15K-176.50
21-07-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-299.48
21-07-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-200.08
21-07-2026 09:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-648.72
21-07-2026 09:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
28H-017.91
21-07-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-033.69
21-07-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19A-202.45
21-07-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-246.83
21-07-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36F-006.06
21-07-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15K-780.48
21-07-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-617.64
22-07-2026 07:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-373.74
22-07-2026 08:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-216.37
22-07-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30F-316.80
22-07-2026 08:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-135.76
22-07-2026 08:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-838.66
22-07-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89H-065.75
22-07-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18C-170.53
22-07-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-363.14
22-07-2026 08:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-180.43
22-07-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18C-180.80
22-07-2026 09:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-646.00
22-07-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-603.09
22-07-2026 09:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-658.65
22-07-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
17B-022.31
22-07-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20E-006.28
22-07-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-919.26
22-07-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-392.91
23-07-2026 07:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-286.84
23-07-2026 07:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-813.79
23-07-2026 07:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15A-564.84
23-07-2026 08:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-992.25
23-07-2026 08:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-710.82
23-07-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-384.24
23-07-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
68A-385.58
23-07-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-373.29
23-07-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-441.75
23-07-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-992.51
23-07-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20A-692.73
23-07-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-070.70
23-07-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-759.44
23-07-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-657.32
23-07-2026 10:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30H-895.94
23-07-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-519.53
28-07-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-556.68
28-07-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-227.19
28-07-2026 08:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-211.97
28-07-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-351.94
28-07-2026 08:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
20C-295.53
28-07-2026 08:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30F-228.77
28-07-2026 08:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-332.68
28-07-2026 08:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
47H-051.31
28-07-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-358.18
28-07-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-659.27
28-07-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99H-070.44
28-07-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-367.47
28-07-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-232.35
28-07-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-706.75
28-07-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89F-004.05
28-07-2026 09:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-980.64
28-07-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-844.15
28-07-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-303.31
28-07-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-116.08
29-07-2026 08:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
88C-295.36
29-07-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-712.07
29-07-2026 08:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-798.88
29-07-2026 09:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
88C-264.88
29-07-2026 09:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20H-015.11
29-07-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15K-776.73
29-07-2026 09:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30B-474.78
29-07-2026 09:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-399.30
29-07-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-128.87
29-07-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-916.15
29-07-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15K-000.77
29-07-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-526.57
29-07-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-790.43
29-07-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-474.35
30-07-2026 08:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-272.01
30-07-2026 08:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-617.64
30-07-2026 08:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-122.48
30-07-2026 08:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-928.25
30-07-2026 08:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-589.99
30-07-2026 08:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-340.50
30-07-2026 08:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
17C-066.84
30-07-2026 08:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
98A-380.50
30-07-2026 09:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-688.17
30-07-2026 09:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-097.71
30-07-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-730.21
30-07-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-050.22
30-07-2026 10:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19H-133.93
30-07-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30F-881.26
30-07-2026 10:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-403.31
30-07-2026 10:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 40 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
29E-081.91
21-07-2026 09:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-286.59
21-07-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-217.56
21-07-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-587.24
21-07-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-172.25
21-07-2026 09:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-554.65
21-07-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-637.28
21-07-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-698.86
21-07-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-238.28
21-07-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29D-113.92
21-07-2026 10:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-254.19
21-07-2026 10:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-960.87
21-07-2026 10:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-200.20
21-07-2026 11:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-478.15
22-07-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-718.07
22-07-2026 09:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-249.08
22-07-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-882.34
22-07-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36N4565
22-07-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-534.17
22-07-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-618.18
22-07-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-304.13
22-07-2026 10:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-055.66
22-07-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-254.88
22-07-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-879.55
28-07-2026 14:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
75H-032.15
28-07-2026 14:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-405.41
28-07-2026 14:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-494.44
28-07-2026 14:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-022.61
28-07-2026 14:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-258.97
28-07-2026 14:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-108.44
28-07-2026 14:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-221.15
28-07-2026 14:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-069.70
28-07-2026 15:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-188.54
28-07-2026 15:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37H-090.37
28-07-2026 15:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-553.59
28-07-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-124.77
28-07-2026 15:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
19A-136.33
28-07-2026 16:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51L-323.32
28-07-2026 16:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-493.76
28-07-2026 16:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-264.50
28-07-2026 16:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 47: 16 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
29E-630.36
17-07-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-398.69
17-07-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37B-250.17
17-07-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15C-000.16
17-07-2026 10:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-143.86
17-07-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-683.23
17-07-2026 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-141.70
17-07-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-286.27
17-07-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-043.25
17-07-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-033.09
17-07-2026 11:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-366.85
25-07-2026 14:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-969.13
25-07-2026 14:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
98A-124.19
25-07-2026 14:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-809.86
25-07-2026 15:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-158.31
25-07-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-224.39
25-07-2026 15:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
6. Tuyến Quốc lộ 45: 68 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36H-190.54
17-07-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-385.33
17-07-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36H-009.26
17-07-2026 10:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-821.75
17-07-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-786.76
17-07-2026 11:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-025.78
17-07-2026 11:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-062.32
17-07-2026 11:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-181.00
24-07-2026 08:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-103.81
24-07-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-361.24
24-07-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-026.87
24-07-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-508.62
24-07-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-176.91
24-07-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-122.23
24-07-2026 11:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-402.49
24-07-2026 11:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-380.63
24-07-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-083.33
24-07-2026 11:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-473.39
24-07-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-079.36
24-07-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-099.85
24-07-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-090.19
16-07-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-672.83
16-07-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-182.00
16-07-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-093.82
16-07-2026 09:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-258.03
16-07-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-226.79
16-07-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-911.73
16-07-2026 10:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-009.60
16-07-2026 10:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-047.49
16-07-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-828.62
16-07-2026 10:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-407.01
16-07-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-194.35
23-07-2026 09:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-124.75
23-07-2026 09:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-194.35
23-07-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-135.67
23-07-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-246.58
23-07-2026 09:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-163.13
23-07-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37H-199.83
23-07-2026 10:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-598.88
23-07-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-677.73
23-07-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-120.18
23-07-2026 10:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-481.97
24-07-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89C-292.19
24-07-2026 09:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-171.27
24-07-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-852.05
24-07-2026 09:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-852.87
24-07-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-024.62
24-07-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-581.17
24-07-2026 10:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-100.44
24-07-2026 10:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-010.07
24-07-2026 10:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-728.97
30-07-2026 14:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-954.10
30-07-2026 14:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-366.69
30-07-2026 14:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34A-724.58
30-07-2026 15:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-427.97
30-07-2026 15:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D-014.31
30-07-2026 15:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-222.80
30-07-2026 15:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30E-226.97
30-07-2026 16:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-281.91
30-07-2026 16:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-222.63
31-07-2026 14:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-325.95
31-07-2026 14:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-045.98
31-07-2026 15:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-495.34
31-07-2026 15:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-811.07
31-07-2026 15:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36E-003.05
31-07-2026 15:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-161.01
31-07-2026 15:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-222.06
31-07-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-323.36
31-07-2026 16:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
7. Tuyến Quốc lộ 15: 36 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
30B-687.81
18-07-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-303.62
18-07-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29C-968.20
20-07-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-904.84
20-07-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26A-361.10
20-07-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-355.55
20-07-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-488.78
20-07-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-305.07
20-07-2026 10:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51F-583.85
20-07-2026 10:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-023.05
20-07-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89A-773.83
20-07-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19A-641.27
20-07-2026 10:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-219.83
21-07-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
82C-034.90
21-07-2026 09:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-441.57
21-07-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-826.89
21-07-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51B-030.57
21-07-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-188.66
21-07-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
12R-014.20
21-07-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-621.32
22-07-2026 09:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-430.62
23-07-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-156.78
23-07-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-920.07
23-07-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-019.99
23-07-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-049.88
23-07-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-631.65
28-07-2026 09:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-481.69
28-07-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-500.48
28-07-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-567.18
28-07-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-428.90
28-07-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-883.76
28-07-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-723.69
28-07-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-109.84
28-07-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
36A-663.64
28-07-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-662.22
28-07-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37F-003.78
28-07-2026 10:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
8. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 163 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
35C-076.85
16-07-2026 10:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-008.37
16-07-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-539.74
16-07-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29A-112.36
16-07-2026 11:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-215.37
16-07-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-890.64
16-07-2026 11:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-434.39
16-07-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-848.62
16-07-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37C-489.46
16-07-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-388.92
16-07-2026 11:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-471.66
16-07-2026 11:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37K-734.06
16-07-2026 11:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-528.52
16-07-2026 11:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-402.95
16-07-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-167.09
16-07-2026 12:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-884.63
16-07-2026 12:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-677.22
16-07-2026 12:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-140.12
16-07-2026 14:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19B-138.72
16-07-2026 14:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-835.92
16-07-2026 14:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26F-011.15
16-07-2026 14:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29RM-057.47
16-07-2026 14:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
50E-605.94
16-07-2026 14:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29D-540.89
16-07-2026 14:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34A-243.28
16-07-2026 15:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-152.14
16-07-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-085.46
16-07-2026 15:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-005.21
16-07-2026 16:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89C-178.86
16-07-2026 16:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-008.33
16-07-2026 16:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-497.63
20-07-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-473.68
20-07-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30M-057.07
20-07-2026 11:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-121.93
20-07-2026 11:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30L-287.21
20-07-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-435.78
21-07-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35H-098.49
21-07-2026 10:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90H-056.49
21-07-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-198.21
21-07-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99A-902.53
21-07-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-399.59
21-07-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35H-124.37
21-07-2026 12:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-446.03
21-07-2026 12:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-786.14
21-07-2026 12:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
88A-490.76
21-07-2026 12:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-911.15
21-07-2026 12:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-496.46
21-07-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36RM-036.09
22-07-2026 08:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-043.45
22-07-2026 08:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19H-088.57
22-07-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-617.65
22-07-2026 08:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90C-102.51
22-07-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-043.45
22-07-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-150.64
22-07-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-573.71
22-07-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-308.60
22-07-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-140.12
22-07-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-735.52
22-07-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29R-524.75
22-07-2026 10:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-929.00
22-07-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-5-62.33
22-07-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-150.64
22-07-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
24A-386.53
22-07-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-160.91
23-07-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36RM-052.61
23-07-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-039.24
23-07-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-401.64
23-07-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-089.15
23-07-2026 11:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-259.89
23-07-2026 11:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-148.90
23-07-2026 11:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-537.97
23-07-2026 11:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37K-386.71
23-07-2026 11:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15A-853.26
23-07-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29A-197.51
23-07-2026 12:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37A-774.84
23-07-2026 12:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-364.29
25-07-2026 08:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-713.46
25-07-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-435.64
25-07-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
14C-332.07
25-07-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
50E-312.82
25-07-2026 09:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-166.45
25-07-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-131.98
25-07-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-698.45
25-07-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-670.34
25-07-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37A-705.06
25-07-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-065.46
25-07-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37A-494.62
25-07-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99H-147.84
25-07-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-850.55
25-07-2026 11:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37A-643.18
25-07-2026 11:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99E-013.15
25-07-2026 11:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-929.92
28-07-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29D-422.26
28-07-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-497.23
28-07-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-964.25
28-07-2026 10:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88A-084.20
28-07-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28A-332.17
28-07-2026 10:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28C-086.44
28-07-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-191.44
28-07-2026 11:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28C-063.76
28-07-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-534.12
28-07-2026 11:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-362.68
28-07-2026 14:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-445.56
28-07-2026 14:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-883.68
28-07-2026 14:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-407.99
28-07-2026 14:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-957.53
28-07-2026 14:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-964.25
28-07-2026 14:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-107.83
28-07-2026 14:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
92A-583.76
28-07-2026 14:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-667.89
28-07-2026 15:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-974.59
28-07-2026 15:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-791.31
28-07-2026 15:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-002.68
28-07-2026 15:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-667.89
28-07-2026 15:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-283.91
28-07-2026 15:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35H-137.62
28-07-2026 15:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26C-122.46
28-07-2026 16:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51G-485.39
28-07-2026 16:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-436.57
29-07-2026 09:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36LD-002.19
29-07-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-620.13
29-07-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-243.07
29-07-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-026.24
29-07-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-077.29
29-07-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37C-311.53
29-07-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19A-966.50
30-07-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29F-011.32
30-07-2026 08:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-730.11
30-07-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-114.90
30-07-2026 08:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-894.25
30-07-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
98C-350.51
30-07-2026 09:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-438.37
30-07-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15K-334.91
30-07-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29B-169.10
30-07-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99A-038.19
30-07-2026 09:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36RM-002.37
30-07-2026 09:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-031.34
30-07-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-616.73
30-07-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-226.94
30-07-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-917.57
30-07-2026 09:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29F-011.15
30-07-2026 10:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21A-259.70
30-07-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-495.32
30-07-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-329.02
30-07-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
18C-150.87
30-07-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-444.14
30-07-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
99C-222.24
30-07-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99C-300.23
30-07-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30D-039.89
30-07-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
51C-139.56
30-07-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-448.01
30-07-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h
36A-893.06
30-07-2026 14:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-512.55
30-07-2026 14:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-249.29
30-07-2026 14:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-183.68
30-07-2026 14:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26A-281.48
30-07-2026 15:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26A-131.67
30-07-2026 15:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-179.15
30-07-2026 15:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-163.57
30-07-2026 15:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-595.21
30-07-2026 16:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-948.35
30-07-2026 16:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-815.71
30-07-2026 16:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
15B-334.51
30-07-2026 16:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35
Cơ quan chức năng thông báo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính. Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Cách tra cứu phạt nguội
1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông
Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.
Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.
Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.
Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).
Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.
2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic
Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).
Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.
3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.
Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.