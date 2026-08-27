Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ 27/8: Tài xế chia sẻ loạt 'bí kíp' để tránh bị phạt nguội

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, căn cứ theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ (trong điều kiện thời tiết khô ráo) được áp dụng cụ thể theo từng dải tốc độ: Khi chạy với tốc độ 60 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 35m; Khi chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 55m; Khi chạy với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 70m; Khi chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 100m.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nếu vi phạm quy định trên, tài xế ô tô có thể đối mặt với mức phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trong trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng nặng lên từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ tới 10 điểm GPLX.

Khi chạy với tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu giữa 2 phương tiện sẽ là 35m.

Thực tế, dù chế tài đã rõ ràng, ghi nhận của PV cho thấy việc áp dụng vào thực tiễn trên các tuyến cao tốc hiện nay vẫn khiến nhiều người điều khiển phương tiện không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Qua khảo sát trên các diễn đàn ô tô uy tín và cộng đồng lớn như OFFB (Ô tô - Xe máy và Văn hóa giao thông), để giải quyết bài toán khoảng cách và tránh những tờ biên lai phạt nguội đáng tiếc, nhiều tài xế đã đúc kết và chia sẻ những phương pháp đo khoảng cách trực quan, khoa học và dễ áp dụng nhất, nhận được sự đồng thuận của nhiều người.

Theo anh Hoàng Nam, tài xế lâu năm chuyên chạy các tuyến cao tốc phía Bắc, để có thể ước lượng khoảng cách thực tế, các tài xế có thể áp dụng "quy tắc 3 giây", hãy chọn một vật mốc cố định bên đường phía trước (cột đèn, biển báo hoặc cây xanh). Khi đuôi xe phía trước vừa chạy ngang qua cột mốc đó, bạn bắt đầu đếm nhẩm chậm rãi từ một đến ba (1,2,3). Nếu đếm xong mà xe của bạn mới chạm đến cột mốc, bạn đang ở cự ly an toàn. Ngược lại, nếu xe vượt qua mốc trước khi đếm xong, bạn đang bám đuôi quá sát và cần nới lỏng chân ga. Trong điều kiện trời mưa hoặc đường trơn trượt, các bác tài thường truyền tai nhau nên nâng thời gian này lên thành 4 hoặc 5 giây.

Trường hợp xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước được phát hiện và xử phạt sáng 26/8.

"Thứ hai, tận dụng hệ thống biển báo trên cao tốc: Các tuyến cao tốc tại Việt Nam thường được trang bị hệ thống biển báo khoảng cách màu xanh với các mốc trực quan như "0m", "50m", "100m". Tài xế có thể tận dụng các mốc này làm thước đo chuẩn xác để căn vị trí xe mình với xe phía trước theo đúng chỉ dẫn được các chuyên gia giao thông khuyến cáo trên các trang tin ô tô", anh Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó tài khoản Minh Tuấn, thành viên tích cực chia sẻ kinh nghiệm trên các hội nhóm xe đã đúc kết, hãy quan sát vạch kẻ đường phân làn, vạch kẻ sơn đứt quãng trên cao tốc có chiều dài tiêu chuẩn (kết hợp khoảng trống giữa hai vạch) vào khoảng 9 - 12m. Dựa vào số lượng vạch sơn lọt vào khoảng cách giữa đầu xe bạn và đuôi xe trước, tài xế có thể phần nào ước lượng được cự ly thực tế một cách nhanh chóng.

"Các tài xế cũng có thể tối ưu hóa công nghệ an toàn trên xe, nếu ô tô của bạn được trang bị tính năng Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC), hãy tận dụng nó. Hệ thống radar và camera của xe sẽ tự động tính toán, can thiệp phanh hoặc tăng ga để duy trì đúng cự ly đã cài đặt, giúp giảm thiểu đáng kể áp lực cho người lái trong các chuyến đi dài", anh Tuấn thông tin.

Theo Cục CSGT, việc lực lượng CSGT đẩy mạnh xử phạt không nhằm mục đích gây khó dễ cho người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn thảm khốc, dồn toa liên hoàn trên cao tốc thời gian qua đều bắt nguồn từ việc bám đuôi quá sát, không kịp xử lý khi xe phía trước phanh gấp.

Nắm vững quy tắc đo khoảng cách và rèn luyện thói quen giữ cự ly không chỉ giúp tài xế tránh được các chế tài xử phạt nghiêm khắc, mà trên hết là lá chắn bảo vệ sự bình an cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng trên mọi hành trình.

Quy định mới nhất về khoảng cách an toàn giữa các xe từ 27/8, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng GĐXH - Từ ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát giao thông sẽ bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.



