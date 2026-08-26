Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’

|
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong phong thủy, những loại hoa này có ý nghĩa phong thủy tốt. Thay vì chỉ dâng hoa cúc lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026, mọi người có thể tham khảo những loại hoa may mắn, nghe tên đã ‘giàu” này.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 1.6 khung giờ hoàng đạo là gì và cách lựa chọn để cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 khẩn cầu đúng việc, đắc linh ứng

GĐXH – Một ngày có 12 giờ, trong đó có 6 giờ hoàng đạo được xem là giờ tốt. Theo chuyên gia, mỗi giờ hoàng đạo được gắn với một tên gọi, ý nghĩa riêng trong việc lựa chọn thời điểm để tiến hành công việc quan trọng.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 2.2 giờ THIÊNG thắp hương ngày chính Rằm tháng 7 âm lịch cầu may, cầu bình an

GĐXH – Ngày chính Rằm tháng 7 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 27/8 dương lịch. Cùng tìm hiểu 2 giờ thiêng thắp hương cầu may trong Rằm tháng 7 âm lịch 2026. Lưu ý mâm cúng và ý nghĩa của lễ cúng trong phong tục Việt.

Ngày Rằm tháng 7 âm lịch, bên cạnh chuẩn bị những mâm lễ cúng Rằm, các gia đình thường dâng hoa cúng lên ban thờ gia tiên hay ban thờ Phật. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi chọn hoa dâng cúng Rằm tháng 7 điều gia chủ cần quan tâm trước tiên là sự trang nghiêm, sạch sẽ và phù hợp với không gian thờ tự.

Hoa dâng cúng không cần đắt tiền hay bày biện cầu kỳ. Đơn giản, các gia đình chỉ cần cắm một bình hoa tươi gọn gàng và thể hiện sự thành tâm là lựa chọn phù hợp.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 3.

Lựa chọn hoa cúng Rằm tháng 7 âm lịch cũng cần lưu ý. Ảnh Đỗ Thu Ngọc

Một trong những loại hoa được lựa chọn dâng cúng là hoa cúc. Tuy nhiên, Rằm tháng 7 âm lịch này, chuyên gia khuyên mọi người có thể thay thế bằng những loại hoa may mắn, nghe tên đã "giàu" này.

Hoa cúng Rằm tháng 7: Hoa sen

Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, gắn liền hình ảnh quen thuộc trong văn hóa, đời sống tâm linh của người Việt. Loại hoa có vẻ đẹp mộc mạc, hương thơm nhẹ. Trong Phật giáo, hoa sen cũng được nhắc tới như biểu tượng của sự thanh tịnh, trong sáng. Ở các ban thờ Phật, hoa sen vẫn được dâng lên thờ cúng. Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, tốt đẹp và bình an.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 4.

Ảnh: Thu Ngọc

Hoa cau dâng lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch

Rằm tháng 7 có hoa cau cũng là một lựa chọn để mọi người dâng hoa lên ban thờ gia tiên và thờ Phật. Những cành hoa cau màu trắng vàng, nhỏ xíu từng chùm có hương thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cắm hoa cau trên ban thờ mang lại cảm giác thanh tịnh, cung kính trang nghiêm nơi thờ cúng.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 5.

Hoa cau thích hợp dâng cúng trong dịp Rằm tháng 7 âm lịch. Ảnh TT

Khi mua hoa cau để cắm ban thờ, kiêng kỵ của người xưa là người bán chỉ được xé cành hoa cau, chứ không dùng dao hay kéo để cắt giống như những loại hoa khác. Bởi vậy, khi mua mọi người nên lưu ý điều này. Quan niệm này cũng xuất phát từ việc không xé cành cau trong lễ cưới hỏi để tránh sự ly tán.

Hoa cúng Rằm tháng 7 âm lịch: Hoa đồng tiền

Ngay từ tên gọi, hoa đồng tiền đã gợi liên tưởng tới tiền tài, sung túc và sự may mắn. Hoa đồng tiền là một trong những cây cảnh phong thủy được nhiều nhà trồng trang trí trong nhà. Loại hoa này vừa đẹp và dễ chăm sóc.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 6.

Trong quan niệm dân gian, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, sự trường thọ. Những bông hoa nhiều màu sắc cũng giúp không gian thờ cúng thêm tươi sáng. Chọn hoa đồng tiền để dâng cúng Rằm tháng 7, gia chủ nên ưu tiên chọn hoa vừa nở, cành còn tươi, tránh chọn hoa có dấu hiệu dập nát, héo úa…

Cây phát lộc

Cây phát lộc theo quan niệm phong thủy thể hiện cho sự thăng quan, phát tài trong cuộc sống. Đồng thời cũng ngụ ý giúp con đường công danh, buôn bán thuận lợi. Khi dâng hoa lên bàn thờ gia tiên, gia chủ có thể lựa chọn cắm một bình cây phát lộc.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 7.

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ mang lại nguồn năng lượng tích cực, thường gắn với tình yêu. Màu đỏ cũng tượng trưng cho sự may mắn, hỷ khí và niềm vui. Nếu muốn thay đổi hoa dâng lễ trên bàn thờ gia tiên Rằm tháng 7 âm lịch, hoa hồng đỏ cũng có thể là một lựa chọn.

Khi cắm, gia chủ cần chú ý loại bỏ gai, cắm cẩn thận để tránh đứt tay. Quan trọng là chọn hoa cần tươi và thay ngay khi có dấu hiệu héo để không gian thờ tự được thanh tịnh.


* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 8.Hiểu đúng về ăn chay tháng 7 âm lịch để “giải xui”, tránh vận hạn?

GĐXH – Nhiều người chọn ăn chay nguyên tháng trong tháng 7 âm lịch như cách thể hiện lòng thành, hướng thiện với tổ tiên, người đã khuất. Nhưng cũng có quan niệm ăn chay tháng 7 âm lịch để “giải xui”, tránh vận hạn. Cách hiểu này cần được nhìn nhận thế nào?.

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ - Ảnh 9.Xem ngày giờ tuần mới 24/8 - 30/8/2026 chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tài lộc

GĐXH- Xem ngày giờ tuần mới 24/8 - 30/8/2026, chuyên gia phong thủy gợi ý những giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tài lộc cho các gia chủ dưới đây. Mọi người cùng tham khảo lựa chọn để tiến hành mọi việc bình an, tài lộc.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhà 55m² vẫn đủ 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh cho 6 người: Cách bố trí khiến ai cũng muốn học theo

Nhà 55m² vẫn đủ 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh cho 6 người: Cách bố trí khiến ai cũng muốn học theo

-

Từ một căn hộ 55m² chật chội, gia đình 6 người đã “lột xác” không gian sống thành 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Thiết kế thông minh, tận dụng từng centimet giúp căn nhà nhỏ trở nên rộng rãi, tiện nghi và phù hợp cho 3 thế hệ cùng sinh hoạt – bài học đáng tham khảo cho nhiều gia đình đô thị.

Nghi thức cúng Rằm tháng 7: Những điều gia chủ cần biết

Nghi thức cúng Rằm tháng 7: Những điều gia chủ cần biết

-

Rằm tháng 7 là một trong nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, và có 3 lễ không nhất thiết phải làm to, nhưng gia chủ cần phân biệt được từng nghi lễ để chuẩn bị, không đặt tất cả lễ vật lên cùng một mâm, hay thực hiện lẫn lộn các nghi thức.

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

-

Một căn hộ cũ rộng chỉ 36m², thiếu cả phòng khách lẫn phòng ăn, tưởng như khó đáp ứng nhu cầu của gia đình 4 người. Tuy nhiên, nhờ cải tạo thông minh và cách bố trí hợp lý, không gian nhỏ vẫn trở nên tiện nghi, gọn gàng và đủ đầy cho cuộc sống lâu dài.

Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của Mẹ

Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của Mẹ

-

GĐXH - Giữa không gian cổ kính của chùa Thiên Niên (Hà Nội), Đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề Duyên 8 “Quay về đi – Gặp lại thanh xuân của Mẹ” đã gây xúc động khi đưa người tham dự trở về với ký ức gia đình, giá trị văn hóa và hơn hết là lòng biết ơn với đấng sinh thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.