Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’

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Ngày Rằm tháng 7 âm lịch, bên cạnh chuẩn bị những mâm lễ cúng Rằm, các gia đình thường dâng hoa cúng lên ban thờ gia tiên hay ban thờ Phật. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi chọn hoa dâng cúng Rằm tháng 7 điều gia chủ cần quan tâm trước tiên là sự trang nghiêm, sạch sẽ và phù hợp với không gian thờ tự.

Hoa dâng cúng không cần đắt tiền hay bày biện cầu kỳ. Đơn giản, các gia đình chỉ cần cắm một bình hoa tươi gọn gàng và thể hiện sự thành tâm là lựa chọn phù hợp.

Lựa chọn hoa cúng Rằm tháng 7 âm lịch cũng cần lưu ý. Ảnh Đỗ Thu Ngọc

Một trong những loại hoa được lựa chọn dâng cúng là hoa cúc. Tuy nhiên, Rằm tháng 7 âm lịch này, chuyên gia khuyên mọi người có thể thay thế bằng những loại hoa may mắn, nghe tên đã "giàu" này.

Hoa cúng Rằm tháng 7: Hoa sen

Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, gắn liền hình ảnh quen thuộc trong văn hóa, đời sống tâm linh của người Việt. Loại hoa có vẻ đẹp mộc mạc, hương thơm nhẹ. Trong Phật giáo, hoa sen cũng được nhắc tới như biểu tượng của sự thanh tịnh, trong sáng. Ở các ban thờ Phật, hoa sen vẫn được dâng lên thờ cúng. Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho sự may mắn, tốt đẹp và bình an.

Ảnh: Thu Ngọc

Hoa cau dâng lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch

Rằm tháng 7 có hoa cau cũng là một lựa chọn để mọi người dâng hoa lên ban thờ gia tiên và thờ Phật. Những cành hoa cau màu trắng vàng, nhỏ xíu từng chùm có hương thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cắm hoa cau trên ban thờ mang lại cảm giác thanh tịnh, cung kính trang nghiêm nơi thờ cúng.

Hoa cau thích hợp dâng cúng trong dịp Rằm tháng 7 âm lịch. Ảnh TT

Khi mua hoa cau để cắm ban thờ, kiêng kỵ của người xưa là người bán chỉ được xé cành hoa cau, chứ không dùng dao hay kéo để cắt giống như những loại hoa khác. Bởi vậy, khi mua mọi người nên lưu ý điều này. Quan niệm này cũng xuất phát từ việc không xé cành cau trong lễ cưới hỏi để tránh sự ly tán.

Hoa cúng Rằm tháng 7 âm lịch: Hoa đồng tiền

Ngay từ tên gọi, hoa đồng tiền đã gợi liên tưởng tới tiền tài, sung túc và sự may mắn. Hoa đồng tiền là một trong những cây cảnh phong thủy được nhiều nhà trồng trang trí trong nhà. Loại hoa này vừa đẹp và dễ chăm sóc.

Trong quan niệm dân gian, hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng, sự trường thọ. Những bông hoa nhiều màu sắc cũng giúp không gian thờ cúng thêm tươi sáng. Chọn hoa đồng tiền để dâng cúng Rằm tháng 7, gia chủ nên ưu tiên chọn hoa vừa nở, cành còn tươi, tránh chọn hoa có dấu hiệu dập nát, héo úa…

Cây phát lộc

Cây phát lộc theo quan niệm phong thủy thể hiện cho sự thăng quan, phát tài trong cuộc sống. Đồng thời cũng ngụ ý giúp con đường công danh, buôn bán thuận lợi. Khi dâng hoa lên bàn thờ gia tiên, gia chủ có thể lựa chọn cắm một bình cây phát lộc.

Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ mang lại nguồn năng lượng tích cực, thường gắn với tình yêu. Màu đỏ cũng tượng trưng cho sự may mắn, hỷ khí và niềm vui. Nếu muốn thay đổi hoa dâng lễ trên bàn thờ gia tiên Rằm tháng 7 âm lịch, hoa hồng đỏ cũng có thể là một lựa chọn.

Khi cắm, gia chủ cần chú ý loại bỏ gai, cắm cẩn thận để tránh đứt tay. Quan trọng là chọn hoa cần tươi và thay ngay khi có dấu hiệu héo để không gian thờ tự được thanh tịnh.





* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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