Tin sáng 21/10: Bão số 12 'gặp' không khí lạnh, nhận định tâm điểm mưa lũ rất lớn ở miền Trung; Công an cảnh báo tới tất cả người dân khi quét mã QR

Tin sáng 20/10: Miền Bắc chuyển rét khi đón gió lạnh đầu mùa; nghiên cứu đổi mới cơ chế tiền lương GĐXH - Không khí lạnh đầu mùa ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta, khiến thời tiết những ngày tới chuyển biến rõ rệt, có nơi rét dưới 16°C; Chính phủ cho biết sẽ nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đồng bộ với đổi mới cơ chế tiền lương theo vị trí việc làm...

Bão số 12 'gặp' không khí lạnh, nhận định tâm điểm mưa lũ rất lớn ở miền Trung

Trọng tâm đợt mưa được dự báo là khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng với lượng mưa cục bộ có nơi trên 900mm. Ảnh minh họa mưa lớn gây ngập sâu tại Đà Nẵng: Vietnamnet

Chiều 20/10, thông tin trên Vietnamnet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin về diễn biến của cơn bão số 12 và đợt không khí lạnh đồng thời tác động đến thời tiết nước ta.

Cụ thể, ông Lâm cho biết ngay sau khi vào Biển Đông (chiều 19/10), bão Fengshen (bão số 12) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới.

Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Ông Lâm nhận định, bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, với hướng ban đầu là Tây Tây Bắc - Tây, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung Bộ.

Đồng thời, ông cũng cho biết theo dự báo mới nhất, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cụ thể, ông Lâm cho biết, từ đêm 22-26/10, mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, có nơi cục bộ trên 500mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

"Đây là kịch bản chính được nhận định - bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10", ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm cũng giải thích thêm, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông vào thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng đi và cường độ của bão.

Luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

"Không khí lạnh làm giảm sức gió của bão, nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi", ông Lâm dự báo.

Về tình hình lũ, ông Lâm cho biết từ 23-30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ có thể đạt hoặc vượt mức báo động 3, gây ngập lụt sâu và diện rộng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được dự báo ở mức 3.

Vì vậy, người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Công an cảnh báo tới tất cả người dân khi quét mã QR

Ảnh: Công an Đắk Lắk





Trên Doanh nghiệp tiếp thị đăng tin, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng, trường học, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Qua đó, đã phát hiện một số bảng hiệu, vật dụng trang trí, ghế đá, tấm pano có gắn logo hoặc mã QRCode dẫn đến các đường link, trang web có nội dung quảng bá cho các nhà cái cá độ, cờ bạc trực tuyến trá hình.

Mặc dù phần lớn chủ cơ sở không biết rõ nguồn gốc của các vật dụng này, song đây là dấu hiệu cho thấy các đối tượng đã bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tuyên truyền, lôi kéo người chơi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, đa số các cơ sở này đều cho biết họ được "tặng miễn phí" các bảng, biển quảng cáo hoặc vật dụng in sẵn logo, thông tin liên hệ với lý do "hỗ trợ quảng bá thương hiệu" hoặc "tài trợ cơ sở vật chất".

Sau khi bàn giao, các đối tượng không để lại danh tính hay thông tin liên hệ cụ thể, khiến việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, có trường hợp các đối tượng mạo danh các doanh nghiệp lớn để tạo lòng tin, tài trợ bàn ghế, bảng hiệu, ghế đá hoặc biển chỉ dẫn cho trường học, nhà văn hóa thôn, khu vui chơi công cộng.

Thực chất, đây là chiêu thức "quảng cáo trá hình" để đưa thương hiệu của các trang web cá độ, cờ bạc trực tuyến tiếp cận người dân một cách công khai nhưng khó bị phát hiện.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an các huyện, xã, thị trấn tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, thu hồi, tháo gỡ các bảng quảng cáo, vật dụng có nội dung, hình ảnh, mã QRCode liên quan đến các trang web, ứng dụng cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trên loa truyền thanh, mạng xã hội và tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng cảnh báo thêm: hiện nay, nhiều đối tượng còn sử dụng hình thức tấn công mạng, chiếm quyền quản trị các trang web có lượng truy cập lớn, thậm chí cả trang thông tin của cơ quan, đơn vị nhà nước, để chèn "back link", "text link" hoặc cài mã độc.

Khi người dân truy cập các trang này, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng sang trang web của các nhà cái. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm, vừa gây mất an toàn thông tin, vừa tiềm ẩn nguy cơ người dùng bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân hoặc tài sản trên không gian mạng.

Hà Nội: Thêm nhiều tuyến đường được lắp đặt camera AI phạt nguội

Hàng loạt Camera AI giám sát và xử lý vi phạm giao thông đã được lắp đặt mới tại đường trục đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: ANTĐ)

Theo GĐ&XH, một số tuyến đường trọng điểm hiện đang được lắp camera AI phạt nguội giao thông, bao gồm: Giảng Võ - Cát Linh, Giảng Võ - Láng Hạ, Điện Biên Phủ - Trần Phú, Phan Đình Phùng - Hùng Vương, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hàng Giấy - Hàng Đậu, Quán Thánh - Thanh Niên, Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng - Bộ Công an, Láng Hạ - Thái Hà, Hoàng Cầu - La Thành, Phạm Hùng - Mễ Trì, Kim Mã - Núi Trúc, Phố Huế - Hàng Bài, Tràng Thi - Cửa Nam, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công - Xuân La, tuyến Nhật Tân - Nội Bài mới... cùng nhiều điểm khác.

Hệ thống camera AI này có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện từ khoảng cách 500 - 700 m.

Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phân tích, xử lý và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc qua Công an địa phương.

Các hành vi vi phạm được hệ thống tự động ghi nhận bao gồm: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, chở quá số người, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe,... và nhiều lỗi khác.

Hệ thống camera AI còn được tích hợp chức năng điều khiển giao thông thông minh theo làn xanh, tự động điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, giúp giảm ùn tắc, bảo đảm các phương tiện lưu thông liên tục tại các trục chính. Đặc biệt, camera có thể tự động nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng bị truy nã hoặc nghi vấn, gửi cảnh báo về Trung tâm chỉ huy ngay lập tức.

Theo đề án được UBND TP Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp trên 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Công an TP Hà Nội cho biết dự kiến khoảng cuối năm nay khi hệ thống hoàn thiện, nhiều tuyến đường sẽ không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên như trước.

Ngoài ra, hệ thống camera này sẽ được mở rộng thêm khả năng phân tích hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.

Việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, an toàn và văn minh hơn.

Để tra cứu vi phạm, người dân có thể tự kiểm tra qua Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cụ thể truy cập website, chọn mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh", nhập biển số xe liền nhau (không gạch ngang), mã bảo mật, sau đó bấm "Tra cứu" để xem kết quả.

Bé trai 4 tuổi bị bỏ lại trên taxi, giấy tờ trong hành lý hé lộ thông tin bất ngờ

Ngày 20/10, trên Vietnamnet, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận một bé trai được tài xế công nghệ đưa đến trình báo, sau khi người này không thể liên lạc với mẹ của bé.

Trước đó, chiều 19/10, một phụ nữ gọi taxi và nhờ tài xế chở bé trai 4 tuổi đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) để gặp cha.

Khi đến nơi, tài xế liên lạc theo số điện thoại người phụ nữ cung cấp nhưng không ai bắt máy. Anh gọi lại cho người mẹ thì số điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, tài xế kiểm tra hành lý của bé và phát hiện bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Tấn S., nơi sinh Kanagawa (Nhật Bản), quê quán ở Đà Nẵng. Giấy tờ thể hiện cha là Lê Tấn Hùng, mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, đều có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Nhật Bản.

Sau đó, tài xế đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo. Cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp với phòng văn hóa – xã hội phường và Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, chăm sóc bé trai theo quy định.

Thông tin shipper nhảy cầu tự tử sau khi gây tai nạn chết người là bịa đặt

Theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 20/10, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin 1 shipper đã nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) tự tử sau khi gây tai nạn giao thông chết người.

Thông tin này ngay lập tức đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với nhiều ý kiến khác nhau. Kèm theo thông tin "giật gân" nói trên là hình ảnh về 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa 20/10.

Theo đó, thông tin cho rằng nam shipper chở hàng cồng kềnh xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm làm một cô gái tử vong, nam shipper sau đó nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông Hồng.

Đại diện lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) xác nhận về vụ tai nạn. Tuy nhiên, đơn vị đã bác bỏ thông tin có người liên quan nhảy cầu.

Vị đại diện này cho biết, vào khoảng 11h ngày 20/10, một vụ tai nạn đã xảy ra giữa 3 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua phường Long Biên, Hà Nội) làm một phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ. Làn cầu dành riêng cho xe máy bị ùn ứ cục bộ.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) sau đó đã có mặt, phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông.

Theo công an, hiện lái xe liên quan tới vụ việc đã có mặt tại Công an phường Long Biên (Hà Nội) để làm việc.

Sập bẫy 'chat sex' tinh vi chỉ sau 3 bước, nạn nhân mất hàng chục triệu đồng

Tin nhắn đe dọa nạn nhân của các đối tượng. Ảnh: CACC

Công an TP Hà Nội mới phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Telegram...) để dụ dỗ người dùng "chat sex", sau đó dùng video/hình ảnh nhạy cảm đã ghi lại để đe dọa, tống tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo được triển khai rất tinh vi, gồm 3 bước chính: làm quen, ghi hình và tống tiền.

Ở bước làm quen, đối tượng lừa đảo lập tài khoản ảo, dùng hình ảnh phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex".

Tiếp đó, các đối tượng sẽ bí mật quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, chúng sẽ dùng chính các video/hình ảnh nêu trên để tống tiền nạn nhân.

Không ít người, vì hoảng sợ, đã chuyển hàng chục triệu đồng để những nội dung nhạy cảm không bị phát tán.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dùng mạng xã hội không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu gạ gẫm, mời gọi tham gia các hoạt động nhạy cảm trên mạng xã hội; đồng thời, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm đồi trụy, không chia sẻ hay gửi hình ảnh, video riêng tư cho người không quen biết.

"Nếu bị đe dọa, tống tiền, tuyệt đối không chuyển tiền, mà cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định", Công an TP Hà Nội khuyến cáo.