Hà Nội: Che biển số xe, nam sinh viên quê Ninh Bình bị phạt và trừ 6 điểm GPLX

Theo đó, khoảng 18h59 ngày 21/10/2025, có hai người đàn ông điều khiển chiếc xe máy trên biển số xe dán vật liệu khác lên số của biển số xe tham gia giao thông trên đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ việc được người đi đường ghi hình lại và thông tin tới số điện thoại “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT.

Trước sự việc trên, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7, cùng lực lượng công an xã xác minh làm rõ chủ xe mô tô BKS:90AC-082.xx là của anh Trần Văn V (SN 2002, xã Nam Xang, Ninh Bình).

Tài xế xe công nghệ dán biển số đi trên đường Khuất Duy Tiến.

Quá trình làm việc, anh V cho biết, xe mô tô BKS: 90AC-082.xx trên là của mình. Anh V điều khiển chiếc xe mô tô trên, dán vật liệu khác lên chữ số đầu của mã số tỉnh trên biển số xe tham gia giao thông trên đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân. Anh V hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội và ngoài giờ có chạy xe công nghệ. Tối 21/10, anh V chở một khách mặc quần áo Cảnh sát trên xe mình.

Nhận thức rõ hành vi trên của mình đã vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ anh V cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội CSGT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của anh Trần Văn V về hành vi vi phạm "Điều khiển xe gắn biển số sử dụng chất liệu khác dán lên số của biển số xe". Theo Nghị định số 168 anh V bị phạt 5.000.000 đồng, trừ 06 điểm Giấy phép lái xe và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của biển kiểm soát phương tiện.