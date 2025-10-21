Mới nhất
Nhân viên phục vụ hành lý trộm 50 triệu đồng trong hành lý ký gửi của khách tại sân bay

Thứ ba, 19:19 21/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa điều tra, làm rõ vụ mất cắp 50 triệu đồng trong hành lý ký gửi của một hành khách bay từ TP.HCM ra TP Hà Nội. Thủ phạm được xác định là một nhân viên phục vụ hành lý, đã lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 21/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài vừa khám phá thành công vụ án trộm cắp tài sản trong hành lý ký gửi của hành khách, xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air.

Trước đó, vào ngày 17/9/2025, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận đơn trình báo của một hành khách đi trên chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) ra sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Theo trình báo, nam hành khách này đã bị mất số tiền mặt 50 triệu đồng để trong vali hành lý ký gửi.

Hà Nội: Bắt giữ nhân viên phục vụ hành lý trộm 50 triệu đồng trong vali của khách - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Phương Anh Vũ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và tài sản của hành khách, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Đến ngày 14/10/2025, lực lượng công an đã làm rõ và xác định được đối tượng trộm cắp là Trần Phương Anh Vũ (SN 1999, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh). Đáng chú ý, Vũ là nhân viên phục vụ hành lý của một hãng hàng không.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, trong quá trình làm việc, lợi dụng các sơ hở trong quá trình phục vụ hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, đối tượng đã lục lọi hành lý của khách hàng để lấy trộm tài sản.

Hiện tại, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng Trần Phương Anh Vũ cùng tang vật liên quan cho Công an phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tòa soạn Quảng cáo
Top