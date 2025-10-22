Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn
GĐXH - Từ 1/9/2025 đến 21/10/2025, có 2.775 lái xe vi phạm không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thông báo đã được gửi tới các chủ xe.
Ngày 22/10, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, từ 1/9/2025 đến 21/10/2025, camera A.I tại Km20 cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã ghi nhận 2.775 lái xe vi phạm không thắt dây an toàn trong khi điều khiển xe.
Sau khi tiến hành xác minh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã gửi thông báo vi phạm đến 2.775 chủ xe; đến nay đã lập biên bản xử lý 367 trường hợp.
Theo quy định của pháp luật những trường hợp không đến cơ quan CSGT để xử lý thì sau 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo, CSGT sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm.
Cục CSGT khuyến cáo, hãy thắt dây đai an toàn khi lái xe để bảo vệ tính mạng sức khỏe của mình.
