Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 12 áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 12 Fengshen

Theo tin bão mới nhất, hồi 10h ngày 21/10, tâm bão ở khoảng 17,8°N – 112,4°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10–15 km/h.

Dự báo diễn biến bão (24–48 giờ tới):

- 7h ngày 22/10:

Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10–15 km/h; tâm bão ở khoảng 16,6°N – 109,9°E, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm: 15,0°–19,0°N; 108,5°–113,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, gồm Hoàng Sa; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi).

- 07h ngày 23/10:

Bão tiếp tục đi theo hướng Tây Nam, tốc độ 10–15 km/h, di chuyển vào đất liền qua khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào (15,4°N – 107,5°E).

Sức gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm: 14,5°–18,0°N; phía Tây kinh tuyến 111,0°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, gồm Hoàng Sa; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm).

Hướng di chuyển của bão số 12 lúc 4h ngày 21/10. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo tác động của bão số 12

Trên biển:

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9–10, giật cấp 12; sóng cao 3–5m, vùng gần tâm bão 5–7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền:

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông, hiệu ứng địa hình, từ đêm 22–27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng:

Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200–400mm, có nơi >500mm.

Nam Quảng Trị – Đà Nẵng: 500–700mm, có nơi >900mm.

Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Mưa lớn ở Trung Bộ có thể kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi; ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị.

Các địa phương cần đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng khó lường, miền Trung hứng mưa lớn GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do tương tác với không khí lạnh, bão số 12 (Fengshen) khả năng đổi hướng liên tục trên Biển Đông. Từ đêm 22-26/10, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.