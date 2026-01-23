Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Thời tiết Tết Nguyên đán 2026 khả năng mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh
Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thời tiết có thể lạnh hơn so với các năm trước. Với xu thế khí tượng hiện nay, dự báo không khí lạnh sẽ còn tiếp tục hoạt động trong các tháng 1 và 2/2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.
Theo cơ quan dự báo thời tiết, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn gây các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2/2026.
Dự báo từ nay đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Với xu thế khí tượng trên, trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 4/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại (tập trung trong tháng 2/2026).
Người dân tại các khu vực trên cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.
Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ kéo dài 9 ngày (từ ngày 14-22/2 Dương lịch, tức từ ngày 27/1 đến ngày 6/2 Âm lịch), theo đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Theo Báo Chính phủ, thông tin tại một cuộc họp báo gần đây, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) cho biết, trong tháng 1 và tháng 2/2026, không khí lạnh có xu hướng mạnh hơn so với tháng 12/2025.
Xu thế thời tiết này được dự báo sẽ gây ảnh hưởng cả đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cũng như gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhất là dịp nghỉ lễ Dương lịch và Tết Nguyên đán.
"Nhận định sơ bộ, Tết Nguyên đán 2026 có thể lạnh hơn so với các năm trước, đồng thời chịu tác động của hiện tượng La Nina, nên cần lưu ý nguy cơ mưa lớn kèm rét đậm, rét hại", ông Hoàng Đức Cường thông tin.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/1/2026 đến ngày 24/1/2026:
- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; riêng Lai Châu-Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng sớm trời lạnh.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 24/1/2026 đến ngày 1/2/2026:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: Có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét.
- Các khu vực khác: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
