Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết trong ngày hôm nay

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, do nằm sâu trong khối không khí lạnh nhiệt độ sáng sớm nay khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục giảm.

Ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng như khu vực đồng bằng và ven biển nhiều nơi có mức nhiệt 17-22 độ, trời lạnh.

Đặc biệt là ở vùng núi cao như Sapa hay Đồng Văn nhiệt độ từ 15-17 độ, trời rét.

Đến trưa toàn miền Bắc trời giảm mây, có nắng. Nhiệt độ tăng lên quanh mức 27-30 độ, đây là mức nhiệt khá dễ chịu.

Tại khu vực Trung Bộ, từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có những nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm nay đến thứ Tư vùng mưa dịch chuyển xuống phía Nam. Vùng mưa to từ phía Nam Quảng Trị xuống đến TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa từ 50-100mm, có điểm mưa to trên 200mm.

Nguyên nhân gây mưa lớn là do gió Đông Bắc của không khí lạnh xuống tương tác với địa hình của khu vực miền Trung, kết hợp với rãnh thấp đang vắt ngang qua khu vực này.

Dự báo từ ngày thứ Năm rãnh thấp hoạt động mạnh hơn phát triển thành dải hội tu nhiệt đới làm vùng hội tụ ẩm mạnh hơn. Vì vậy mưa ở miền Trung phát triển về diện và cường độ. Đây cũng là một hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn ở miền Trung.

Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến ngày 10-11/10.

Khu vực từ Đắk Lắk trở vào Nam Bộ có mưa dông về chiều tối. Có nơi mưa to trên 60mm kèm theo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều Hà Nội hửng nắng, thời tiết dễ chịu. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 06/10 đến ngày 07/10

- Khu vực Bắc Bộ: Không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam (từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 07/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 07/10 đến ngày 15/10

- Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 09/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 09-10/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 07-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 07-09/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ: Từ đêm 07-11/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc có gây rét đậm, rét hại? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc có mưa rào và dông. Vùng núi có nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 15 độ.