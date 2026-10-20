Hướng dẫn thay đổi thông tin trên VssID nhanh chóng, người dân nên cập nhật

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Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, trong quá trình sử dụng ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" (do BHXH Việt Nam cung cấp), vì nhiều lý do khác nhau, không ít người dùng ứng dụng muốn cập nhật, thay đổi thông tin về số điện thoại, địa chỉ e-mail.

Vì nhiều lý do khác nhau, không ít người dùng ứng dụng muốn cập nhật, thay đổi thông tin về số điện thoại, địa chỉ e-mail.

Để người dùng ứng dụng VssID có thể chủ động và thuận tiện trong việc thay đổi các thông tin trên, BHXH Việt Nam hướng dẫn người dùng ứng dụng cách cập nhật, thay đổi như sau:

1. Thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ: http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập tiếp tục tích vào mục "Cá nhân", sau đó chọn mục "Thông tin tài khoản". Tại cửa sổ này người dùng có thể cập nhật, thay đổi thông tin số điện thoại, địa chỉ e-mail.

Bước 3: Sau khi điền thông tin số điện thoại, e-mail cần cập nhật, thay đổi tại các mục tương ứng, người dùng tiếp tục nhập mã kiểm tra và chọn "Ghi nhận", nhập mã xác thực (OTP) được gửi về địa chỉ e-mail đã đăng ký (hoặc e-mail được cập nhật), nhấn "Xác nhận" để hoàn tất quá trình cập nhật, thay đổi thông tin.

2. Thay đổi số căn cước công dân (CCCD)

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam – Vào mục "Thông tin tài khoản" và cập nhật số CCCD mới.

Bước 2: Kiểm tra Email đã đăng ký để nhận hướng dẫn xác minh thông tin.

Đến cơ quan BHXH gần nhất, mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu); trường hợp đăng ký cho con, mang theo giấy khai sinh của con.

Bước 3: Sau khi hồ sơ được xác minh và phê duyệt – số CCCD mới sẽ được cập nhật trên VssID.

3. Thay đổi họ tên, giới tính, ngày sinh

Liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin nhân thân và thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT nếu thuộc trường hợp phải cấp lại.

Lưu ý:

+ Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi yêu cầu.

+ Quên mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử BHXH: Có thể đăng nhập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam bằng tài khoản VNeID mức độ 2 để thực hiện thay đổi thông tin.

VssID - Bảo hiểm xã hội số chứa những thông tin gì?

Ứng dụng VssID cung cấp các thông tin về:

Thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, BHYT;

Thông tin hưởng các chế độ BHXH (một lần, ốm đau, thai sản, TNLĐ – BNN);

Lịch sử khám, chữa bệnh BHYT;

Tra cứu mã số BHXH... và nhiều tiện ích khác.

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