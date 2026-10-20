Bắc Ninh: Nam thanh niên livestream, nhảy múa trái phép tại công viên Lãm Làng bị công an mời về trụ sở

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Theo thông tin từ Công an phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), vào tối ngày 18/10/2026, Lừu A Dỉnh (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lai Châu) đã tập trung tại khu vực công viên Lãm Làng để thực hiện hành vi tụ tập, nhảy múa và phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, ngay cả khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, nam thanh niên này vẫn tiếp tục phớt lờ, duy trì hành vi nhảy múa và livestream gây xôn xao khu vực công cộng. Trước tình hình trên, tổ công tác đã trực tiếp đưa người này về trụ sở Công an phường Nam Sơn để tiến hành làm việc.

Nam thanh niên livestream nhảy múa tại công viên Lãm Làng được Công an mời về trụ sở. Ảnh cắt từ video

Lãnh đạo Công an phường Nam Sơn cho biết, tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu Lừu A Dỉnh viết cam kết không tái diễn các hành vi gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự cũng như nếp sống văn minh nơi công cộng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc hiện chưa đủ căn cứ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Việc mời nam thanh niên về trụ sở chủ yếu nhằm mục đích xác minh thân nhân, giáo dục pháp luật và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định chung khi sinh hoạt tại công viên.

Nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi tương tự, lãnh đạo Công an phường Nam Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Đồng thời, lực lượng công an sẽ kiên quyết giải tán các nhóm tụ tập tự phát, gây mất trật tự tại công viên Lãm Làng, qua đó bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và giữ gìn không gian sinh hoạt văn minh, lành mạnh cho người dân trên địa bàn.