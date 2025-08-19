Mới nhất
Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Thứ ba, 10:55 19/08/2025 | Giáo dục
GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, từ năm học 2025-2026 (từ tháng 9/2025 trở đi), học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn học phí.

Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuy được miễn học phí nhưng phụ huynh vẫn phải đóng góp các khoản thu khác đầy đủ trong năm học mới. 

Tổng Bí thư: Tiểu học và THCS dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm tớiTổng Bí thư: Tiểu học và THCS dạy 2 buổi/ngày, miễn học phí từ năm tới

Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên. Việc dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không thu phí và giảm áp lực với học sinh, tăng cường dạy học về văn hoá, nghệ thuật bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện.

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới- Ảnh 2.

Từ năm học 2025-2026, học sinh trường công lập được miễn toàn bộ học phí. Ảnh: THPD

Dưới đây là những khoản phụ huynh học sinh phải đóng góp vào đầu năm học mới:

Đồng phục

Theo Điều 9, Thông tư 26/2009, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

Theo quy định nêu trên, nhà trường được phép thu tiền danh mục đồng phục học sinh và phụ huynh phải đóng góp đầy đủ.

Bảo hiểm y tế học sinh

Luật Bảo hiểm y tế quy định, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu là 50%.

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, mức lương cơ sở đang áp dụng 2.340.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế đối với mỗi học sinh, sinh viên trong một năm là 4,5% x 2.340.000 x 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Các khoản thu khác

Phụ huynh phải đóng thêm một số khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương, hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân từng tỉnh/thành.

Những khoản tiền này bao gồm: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống…

Chính thức miễn học phí từ năm học 2025 - 2026Chính thức miễn học phí từ năm học 2025 - 2026

GĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ em, học sinh tại cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc được miễn học phí.

Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh công lậpBộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh công lập

Từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước.

L.Vũ (th)
