Chính thức miễn học phí từ năm học 2025 - 2026

Theo TTO, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua và áp dụng từ năm học 2025-2026.

Nghị quyết quy định hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông đang theo trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ đóng học phí do HĐND tỉnh, thành phố quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Từ năm học 2025-2026, trẻ em, học sinh tại cơ sở giáo dục công lập trên toàn quốc được miễn học phí. Ảnh minh họa: TL

Kinh phí thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách.

Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các địa phương chưa cân đối được ngân sách để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê năm học 2023 - 2024, cả nước có tổng cộng 23,2 triệu học sinh, trong đó khối công lập chiếm phần lớn với 21,5 triệu và 1,7 triệu học sinh theo học tại các trường ngoài công lập.

Trong đó, 4,8 triệu là trẻ mầm non, 8,8 triệu học sinh tiểu học, 6,5 triệu học sinh THCS và 2,99 triệu học sinh THPT.

Ước tính tổng kinh phí để thực hiện chính sách miễn và hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 trên cả nước từ ngày 1/9/2025 là 30.000 tỉ đồng. Trong đó, khối công lập là 28,7 ngàn tỉ đồng; Khối dân lập, tư thục là 1,9 ngàn tỉ đồng.

Như vậy, để triển khai đầy đủ chủ trương mở rộng miễn giảm và hỗ trợ học phí theo kết luận của Bộ Chính trị, ngân sách nhà nước cần tăng thêm 8.200 tỉ đồng.