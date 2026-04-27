Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan
GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.
Ngày 27/4, ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4), nhiều điểm đến văn hóa – lịch sử trên địa bàn thành phố trở nên sôi động với lượng khách tăng cao.
Các địa danh như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò hay Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thu hút đông đảo du khách ngay từ sáng sớm.
Dù lượng người tham quan tăng mạnh, công tác tổ chức tại các điểm đến vẫn được đảm bảo, giữ gìn trật tự và an toàn.
Theo số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách đến Thủ đô ước đạt khoảng 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tăng 6,9%; khách nội địa đạt 2,31 triệu lượt, tăng 15,7%. Tổng thu từ du lịch đạt 12,65 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%.
Lũy kế 4 tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 12,14 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2025. Khách quốc tế đạt 3,29 triệu lượt (tăng 26,9%), trong khi khách nội địa đạt 8,85 triệu lượt (tăng 18,7%). Tổng thu từ du lịch đạt xấp xỉ 50,86 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%.
Song song với đà tăng trưởng, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tiếp tục vận hành ổn định.
Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng; công suất sử dụng phòng trung bình trong tháng 4 đạt gần 70%, cao hơn cùng kỳ năm trước.
Các dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí tiếp tục được nâng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.
Công tác quản lý lữ hành và phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng. Hà Nội hiện có gần 2.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng đội ngũ hướng dẫn viên đông đảo.
Trong tháng 4, ngành Du lịch đã xử lý hàng trăm hồ sơ liên quan đến cấp phép và thẻ hành nghề, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ.
Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh thông qua các sự kiện lớn như VITM Hanoi 2026. Gian hàng của Hà Nội với thông điệp "Du lịch xanh – Sống động từng khoảnh khắc" đã thu hút khoảng 90.000 lượt khách tham quan, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến Thủ đô tới bạn bè trong và ngoài nước.
Đáng chú ý, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm nông thôn. Đây được xem là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng đề án phát triển du lịch với các giải pháp đột phá, hướng tới mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.
Đồng thời, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường xúc tiến thị trường và hoàn thiện hồ sơ công nhận các khu du lịch quốc gia tại Ba Vì, Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm – phố cổ.
Với kết quả tích cực và định hướng rõ ràng, du lịch Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
