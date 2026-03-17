Du khách nước ngoài mê mẩn với dịch vụ massage vịt

Thứ ba, 11:00 17/03/2026 | Xu hướng
Hùng Trần
GĐXH - Những trải nghiệm cùng đàn vịt, chú trâu nước khiến du khách có những tràng cười sảng khoái. Với du khách, những trải nghiệm độc, lạ này dường như níu chân họ ở lại với vùng quê yên bình của Quảng Trị.

Trang trại bình dị ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị của anh Trần Quốc Hoàn (SN 1991) là điểm đến của nhiều du khách quốc tế để trải nghiệm dịch vụ của những "nhân viên vịt", cưỡi trâu. Trang trại này nằm tại Làng du lịch Bồng Lai, còn gọi là Thung lũng Bồng Lai cách Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 9km. Nơi đây nổi bật với cảnh quan xanh mát, cánh đồng bát ngát, những con đường nhỏ uốn lượn giữa thiên nhiên và không khí trong lành.

Khởi đầu của “dịch vụ” massage vịt chỉ là những trang trại vịt của người dân địa phương. Khi một số du khách nước ngoài ghé ngang, họ bị thu hút bởi hình ảnh đàn vịt chạy lon ton và ngỏ ý được chụp hình. Từ đó, ý tưởng về tham quan kết hợp các hoạt động trải nghiệm cùng vật nuôi được hình thành.

Anh Hoàn cho biết, vịt của trang trại được huấn luyện và thường xuyên tiếp xúc với người nên rất dạn. Chỉ cần cất tiếng gọi cùng với nắm thức ăn thì cả "đoàn quân vịt" vây quanh người.

Cao trào của trải nghiệm là dịch vụ "massage vịt" khi chủ trang trại rải thức ăn khắp người du khách, ngay lập tức, hàng chục chú vịt sẽ vây quanh mổ nhẹ mọi nơi để thưởng thức món ăn ưa thích của chúng. Cảm giác nhột nhột, lông vịt mềm mại chạm vào da mang lại trải nghiệm sảng khoái. Tiếng “cạp cạp” cũng cảm giác nhột khiến ai cũng phì cười.

Trải nghiệm được ôm ấp những chú vịt con nhỏ bé, mềm mại cũng khiến du khách thích thú.

Anh Hoàn cho biết, đàn vịt trước khi thực hiện "nhiệm vụ" được phòng dịch bệnh và vệ sinh sạch sẽ, nên du khách sẽ an toàn khi trải nghiệm.

Ngoài những chú vịt mềm mại, du khách còn có những trải nghiệm cùng chú trâu nước. Du khách có thể sờ mó, thậm chí cưỡi chú trâu hiền lành được huấn luyện kỹ để thực hiện các hiệu lệnh đứng lên, nằm xuống của chủ.

Du khách có thể góp sức nhằm thưởng thức ẩm thực địa phương bằng cách buông cần, câu những con cá dưới ao.

Những trải nghiệm thú vị cùng vật nuôi quen thuộc của làng quê Việt Nam mang lại cho du khách sự phấn khích, ấn tượng khó phai. Chị Julia, du khách quốc tịch Anh cho biết, rất thích thú với những trải nghiệm cùng vịt và trâu. Hành trình khám phá những ngõ ngách của làng quê sau khi tham quan hang động của chị thật giá trị.

