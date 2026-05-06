Xăng E10 sắp bán đại trà: Người tiêu dùng thấp thỏm, người kỳ vọng giảm chi phí
GĐXH - Xăng sinh học E10 sắp tới sẽ chính thức được bán rộng rãi trên toàn quốc, đánh dấu một bước chuyển mới trong thị trường nhiên liệu. Tuy nhiên, trước làn gió mới này, tâm lý người tiêu dùng – đặc biệt là các gia đình – lại đang chia thành hai thái cực rõ rệt: người chờ đợi, người dè chừng.
Xăng sinh học E10 sắp tới sắp được bán rộng rãi người mong ngóng giá thành sẽ rể hơn, người vẫn băn khoăn khi sử dụng. Theo thông tin từ doanh nghiệp đầu mối, sau gần một năm thí điểm, hệ thống phân phối và nguồn cung xăng E10 đã sẵn sàng để triển khai diện rộng từ giữa tháng 5. Đây là loại xăng pha 10% ethanol, được kỳ vọng thân thiện hơn với môi trường và có thể góp phần giảm phụ thuộc vào xăng khoáng truyền thống.
Chị Nguyễn Thu Hà (Hoàng Mai, Hà Nội), một nhân viên văn phòng, chia sẻ: "Nhà tôi có 2 xe máy với khoản thu nhật của gia đình tôi thì chi phí xăng mỗi tháng cũng không nhỏ. Nếu xăng E10 rẻ hơn và ổn định thì tôi sẵn sàng dùng thử. Nhưng vẫn hơi lo xe cũ có bị ảnh hưởng không".
Không riêng chị Hà, nhiều người tiêu dùng vẫn giữ tâm lý thận trọng. Trên các hội nhóm nội trợ, câu hỏi "xăng E10 có hao hơn không?", "có làm hỏng động cơ không?" xuất hiện dày đặc. Điều này cho thấy, dù chính sách đang đi đúng hướng "xanh hóa", nhưng niềm tin thị trường vẫn cần thời gian để củng cố.
Xăng E10 ra thị trường bài toán chi phí vẫn là yếu tố then chốt
Ở góc độ chuyên gia, ông Trần Minh Tuấn – chuyên gia năng lượng, xăng sinh học không phải là câu chuyện mới. Vấn đề nằm ở truyền thông và trải nghiệm người dùng. Nếu giá cạnh tranh và minh bạch thông tin, người dân sẽ dần chuyển đổi.
Thực tế, bài toán chi phí vẫn là yếu tố then chốt. Với nhiều gia đình, đặc biệt là nhóm phụ nữ quản lý tài chính trong nhà, việc thay đổi loại xăng không chỉ là câu chuyện môi trường mà còn là câu chuyện "cơm áo gạo tiền". Một vài nghìn đồng mỗi lít xăng, nhân lên theo tháng, theo năm, có thể trở thành khoản tiết kiệm đáng kể – hoặc ngược lại.
Ngoài ra, tâm lý "ngại thay đổi" cũng là rào cản lớn. Sau nhiều năm quen với xăng truyền thống, người tiêu dùng cần thêm thời gian và những trải nghiệm thực tế đủ tốt để tin tưởng vào sản phẩm mới.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận, xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng rõ nét. Từ thực phẩm sạch, đồ gia dụng tiết kiệm điện cho đến nhiên liệu sinh học, người Việt – đặc biệt là phụ nữ trung niên – đang dần đóng vai trò "người gác cổng" cho những lựa chọn bền vững hơn.
Xăng E10, vì thế, không chỉ là câu chuyện của ngành năng lượng, mà còn là phép thử niềm tin của thị trường tiêu dùng.
