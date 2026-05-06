Có 700.000 đồng mua váy maxi đi biển hay chân váy dài đa dụng để sở hữu bộ cánh dễ mặc, đẹp mê mẩn?
GĐXH - Với ngân sách 700.000 đồng mua váy maxi đẹp hay chân váy dài cách điệu cho mùa hè 2026. Lựa chọn này phụ thuộc vào mục đích sử dụng chính của bạn trong chuyến đi xả stress mùa nắng.
Mùa hè là bản giao hưởng của nắng vàng và biển xanh, nơi những khung hình 'sống ảo' trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Thế nhưng, giữa sự thướt tha, bay bổng của chiếc váy maxi và nét thanh lịch, đầy tính ứng dụng của chân váy dài, đâu mới là lựa chọn thông minh cho ngân sách 700.000 đồng?
Hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết để bạn có thể sở hữu một bộ cánh vừa 'đẹp mê mẩn' trên bãi cát, vừa tinh tế khi dạo phố hay đến công sở.
Váy maxi đi biển ưu tiên sống ảo- chụp ảnh
Nếu mục đích chính là chụp ảnh "sống ảo", cần sự thướt tha, nổi bật trên cát trắng. Thường làm bằng voan, lụa, cotton nhẹ, họa tiết hoa nhí, thổ cẩm hoặc màu trắng/pastel. Dáng xòe, hở lưng hoặc hai dây. Giá thành: 300.000 - 600.000 đồng (các dòng váy thiết kế, hàng Việt Nam xuất khẩu).
Ưu điểm: Lên ảnh rất đẹp, thướt tha, che khuyết điểm tốt, mát mẻ.
Nhược điểm: Khó mặc đi làm, dạo phố thông thường vì quá thướt tha
Váy dài đa năng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh đi làm/dạo phố
Nếu bạn muốn một chiếc váy đi biển xong vẫn có thể mặc đi làm, đi cà phê, đi tiệc thì ưu tiên chọn chiếc váy thiết kế tối giản, chất liệu bền như đũi, linen, cotton cao cấp, dáng suông hoặc chữ A. Giá thành dao động từ 400.000đ - 700.000 đồng.
Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí, dễ phối đồ, mặc được nhiều hoàn cảnh.
Nhược điểm: Lên ảnh có thể không "bay bổng" bằng maxi chuyên dụng
Cách chọn thời trang thông tin cho năm 2026
Nên chọn váy maxi nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh, muốn có bộ ảnh nghỉ dưỡng "chất", bay bổng. Hãy chọn váy trắng 2 dây hoặc maxi xẻ tà vì nó vừa quyến rũ trên biển, vừa có thể mặc đi dạo buổi tối.
Nên chọn váy đa năng nếu bạn thích sự tiện lợi, bền vững. Hãy chọn một chiếc váy đũi/linen trắng suông dài hoặc váy 2 dây trơn màu trung tính. Bạn có thể phối thêm phụ kiện như mũ cói, thắt lưng, túi xách để biến hóa từ đi biển sang đi chơi phố.
Gợi ý địa điểm mua sắm thông minh, giá rẻ
Bạn có thể tham khảo các dòng váy trên Shopee, các thương hiệu VNXK, hoặc các shop thiết kế tại Hà Nội/TP.HCM trong tầm giá 400.00 -600.000 đồng như JM, K&K Fashion, thời trang Lyra, Germe, May Boutique, Daisy hoặc các shop thời trang trên Facebook/Instagram).
Ngọc Anh
Du lịch tiết kiệm: Cách giảm chi phí mà vẫn tận hưởng hành trình theo cách phê pha nhấtXu hướng - 1 tuần trước
GĐXH - Kinh nghiệm đi du lịch, chọn lúc thấp điểm, có nhiều khuyến mại đặt vé máy bay sớm, ăn tại quán phục vụ người địa phương là những mẹo các chuyên gia thường áp dụng khi đi du lịch.
Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Dịch vụ nghỉ dưỡng – trị liệu gần Hà Nội hút kháchXu hướng - 2 tuần trước
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài đang khiến nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng của người dân tăng mạnh. Thay vì những chuyến đi xa đông đúc, xu hướng “nghỉ dưỡng tại chỗ” kết hợp chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi, đặc biệt tại các điểm đến quanh Thủ đô Hà Nội.
Trải nghiệm dịch vụ làm giấy dó thu hút du khách nước ngoài và giới trẻ việtXu hướng - 1 tháng trước
GĐXH - Từng là chất liệu gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa Việt, giấy Dó đang bước vào một hành trình đặc biệt khi được làm mới bằng tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Không chỉ dừng lại ở giá trị truyền thống, từ những tấm giấy mộc mạc dưới bàn tay của những người trẻ lại mở ra một hành trình mới: "Hành trình di sản Việt Nam vươn mình".
Tập gym online cùng PT: Lựa chọn mới cho sức khỏe thời đại sốXu hướng - 1 tháng trước
GĐXH - Không còn bó hẹp trong 4 bức tường của phòng tập truyền thống, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn tập gym online cùng huấn luyện viên cá nhân (PT) cho hành trình “độ dáng” của mình. Giờ đây, thói quen này đã trở thành thành một lối sống của nhiều người.
Du khách nước ngoài mê mẩn với dịch vụ massage vịtXu hướng - 1 tháng trước
GĐXH - Những trải nghiệm cùng đàn vịt, chú trâu nước khiến du khách có những tràng cười sảng khoái. Với du khách, những trải nghiệm độc, lạ này dường như níu chân họ ở lại với vùng quê yên bình của Quảng Trị.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhânXu hướng - 1 tháng trước
GĐXH - Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.
Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượngXu hướng - 1 tháng trước
GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.
Vinh danh Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á tại Mobile World Congress 2026: Thị trường viễn thông Việt Nam bước sang giai đoạn cạnh tranh chất lượngXu hướng - 2 tháng trước
GĐXH - Tại Mobile World Congress 2026 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), VinaPhone – thương hiệu thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) – được Ookla trao chứng nhận “Best 5G Network Award in Vietnam and SEA”. Đây là lần đầu tiên một nhà mạng Việt Nam được vinh danh ở cả cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á dựa trên hệ thống đo kiểm độc lập quy mô toàn cầu.
Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần TàiXu hướng - 2 tháng trước
GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Không phải chỉ tiết kiệm mới thoát nghèo, đây là 6 thói quen cần duy trì để dư được 100 triệu đồng năm Bính Ngọ 2026Xu hướng - 2 tháng trước
GĐXH - Nếu các quyết tâm về tiền bạc chỉ là 1 danh sách dài công việc mà bạn biết mình “lẽ ra” phải làm, nhưng lại chưa làm, có thể bạn sẽ tiếp tục gặp thất bại trong quản lý túi tiền ở năm Bính Ngọ 2026.
Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượngXu hướng
GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.