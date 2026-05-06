Có 700.000 đồng mua váy maxi đi biển hay chân váy dài đa dụng để sở hữu bộ cánh dễ mặc, đẹp mê mẩn?

Mùa hè là bản giao hưởng của nắng vàng và biển xanh, nơi những khung hình 'sống ảo' trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Thế nhưng, giữa sự thướt tha, bay bổng của chiếc váy maxi và nét thanh lịch, đầy tính ứng dụng của chân váy dài, đâu mới là lựa chọn thông minh cho ngân sách 700.000 đồng?

Hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết để bạn có thể sở hữu một bộ cánh vừa 'đẹp mê mẩn' trên bãi cát, vừa tinh tế khi dạo phố hay đến công sở.

Váy maxi đi biển ưu tiên sống ảo- chụp ảnh

Nếu mục đích chính là chụp ảnh "sống ảo", cần sự thướt tha, nổi bật trên cát trắng. Thường làm bằng voan, lụa, cotton nhẹ, họa tiết hoa nhí, thổ cẩm hoặc màu trắng/pastel. Dáng xòe, hở lưng hoặc hai dây. Giá thành: 300.000 - 600.000 đồng (các dòng váy thiết kế, hàng Việt Nam xuất khẩu).

Ưu điểm: Lên ảnh rất đẹp, thướt tha, che khuyết điểm tốt, mát mẻ.

Nhược điểm: Khó mặc đi làm, dạo phố thông thường vì quá thướt tha

Váy dài đa năng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh đi làm/dạo phố

Nếu bạn muốn một chiếc váy đi biển xong vẫn có thể mặc đi làm, đi cà phê, đi tiệc thì ưu tiên chọn chiếc váy thiết kế tối giản, chất liệu bền như đũi, linen, cotton cao cấp, dáng suông hoặc chữ A. Giá thành dao động từ 400.000đ - 700.000 đồng.

Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí, dễ phối đồ, mặc được nhiều hoàn cảnh.

Nhược điểm: Lên ảnh có thể không "bay bổng" bằng maxi chuyên dụng

Cách chọn thời trang thông tin cho năm 2026

Nên chọn váy maxi nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh, muốn có bộ ảnh nghỉ dưỡng "chất", bay bổng. Hãy chọn váy trắng 2 dây hoặc maxi xẻ tà vì nó vừa quyến rũ trên biển, vừa có thể mặc đi dạo buổi tối.

Nên chọn váy đa năng nếu bạn thích sự tiện lợi, bền vững. Hãy chọn một chiếc váy đũi/linen trắng suông dài hoặc váy 2 dây trơn màu trung tính. Bạn có thể phối thêm phụ kiện như mũ cói, thắt lưng, túi xách để biến hóa từ đi biển sang đi chơi phố.

Gợi ý địa điểm mua sắm thông minh, giá rẻ

Bạn có thể tham khảo các dòng váy trên Shopee, các thương hiệu VNXK, hoặc các shop thiết kế tại Hà Nội/TP.HCM trong tầm giá 400.00 -600.000 đồng như JM, K&K Fashion, thời trang Lyra, Germe, May Boutique, Daisy hoặc các shop thời trang trên Facebook/Instagram).

Ngọc Anh