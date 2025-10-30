Du khách thích thú chiêm ngưỡng quy trình chế tác thời trang cao cấp tại triển lãm Giao điểm tinh hoa

Từ 9 giờ sáng, gian trải nghiệm đã mở cửa đón khách thập phương tới khám phá các công đoạn nhuộm viền da và kỹ thuật khâu thủ công. Hai hoạt động này nằm trong khuôn khổ Triển lãm "Giao điểm tinh hoa" tại Hoàng Thành Thăng Long. Cụ thể, hoạt động giao lưu này được diễn ra tại phòng Nghệ nhân - 1 trong 4 phòng thuộc khuôn khổ triển lãm.



Tại đây, người tham gia được trực tiếp chiêm ngưỡng nghệ nhân hàng đầu thế giới trực tiếp ngồi làm việc, cho phép khán giả được theo dõi từng cử chỉ tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ làm nên giá trị của sản phẩm xa xỉ.

Đông đảo khách thăm quan tới tìm hiểu về quy trình chế tác thủ công ví da cao cấp và khăn lụa cao cấp. (Ảnh: Hoài Thương)

Được biết, kỹ thuật nhuộm viền da là nét đặc trưng của nhà mốt Longchamp, giúp tôn lên vẻ đẹp và độ bền cho từng sản phẩm. Kỹ thuật này thường được thực hiện trong quy trình chế tác những phụ kiện thời trang có nhiều chi tiết nhỏ như ví da.



Nghệ nhân tái hiện lại kỹ thuật nhuộm viền trên ví da. (Ảnh: Hoài Thương)

Nghệ nhân Anne Lise và Manon có hơn 25 kinh nghiệm viền da thủ công cho sản phẩm ví da cao cấp nhận định: "Vì diện tích viền ví da nhỏ, nên nhờ máy làm hộ sẽ khó kiểm soát được lượng sơn, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Vì thế, chúng tôi phải sơn thủ công từng lớp một, chậm rãi và cẩn trọng để lớp viền không bị xước hay lem màu".

Nghệ nhân Anne Lise và Manon đang thực hiện các công đoạn làm ví theo phương thức thủ công. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong khi đó, kỹ thuật khâu vắt sổ thủ công lại là dấu ấn đặc trưng trên những chiếc khăn lụa của Hermès. Hai kỹ thuật trên thể hiện cam kết của các nhà mốt danh tiếng rằng: Trong chặng đường tiên phong sáng tạo phong cách sống cao cấp chưa bao giờ tách rời di sản nghề thủ công. Và trong thời đại kỹ thuật số, chính tinh hoa của những giá trị truyền thống là nền tảng hình thành nên bản sắc của ngành thời trang và chế tác cao cấp.

Nghệ nhân Marcia Santos thực hiện kỹ thuật bo viền lụa thủ công không lộ chỉ, dấu ấn tinh xảo của Hermès. (Ảnh Hoài Thương)

Nghệ nhân Marcia đã có hơn 12 năm thành thục kỹ thuật này khẳng định rằng "Phần viền bo chính là linh hồn của khăn lụa Hermes. Nếu không có phần viền bo thì sẽ không có khăn lụa". Và người nghệ nhân cần tập trung trong khoảng 1-2 giờ để tạo ra một đường viền liền mạch và tinh tế trước khi tới tay khách hàng.



Du khách chiêm ngưỡng khăn lụa từ nhà mốt Hermès ngay tại phòng "Nghệ nhân". (Ảnh: Hoài Thương)

Túi Hermès Kellywood - minh chứng cho sự giao thoa hoàn hảo giữa kỹ thuật chế tác da thủ công của nhà mốt và tài hoa nghề mộc tinh xảo thu hút khách tới thưởng thức và check- in. (Ảnh: Hoài Thương)

Bước ra từ phòng trải nghiệm "Nghệ nhân", Cao Khánh Huyền (25 tuổi, Cầu Giấy) bày tỏ sự thích thú: "Nhìn những đường khâu khéo léo, những đường viền chỉn chu, tinh tế, mình cảm nhận được từng tâm huyết mà nghệ nhân đặt vào sản phẩm. Được biết, đây chỉ là một trong những thao tác nhỏ trong cả quy trình công phu trước khi sản phẩm đến tay công chúng thôi, nhưng cũng đủ để thấy được sự tỉ mỉ và kỳ công của các thương hiệu thời trang cao cấp".

Theo BTC, trải nghiệm tận mắt chiêm ngưỡng quy trình chế tác thủ công tinh xảo tại triển lãm "Giao điểm tinh hoa" diễn ra từ nay đến hết 2/11/2025, mang đến một không gian triển lãm nơi các giá trị truyền thống, kỹ nghệ thủ công và tinh thần đổi mới đan cài trong một trải nghiệm đa giác quan.

