Dư luận dậy sóng vụ chồng đấu điện sát hại vợ và lời cầu xin từ con gái 14 tuổi

Diễn biến vụ việc cho thấy mâu thuẫn kéo dài trong gia đình đã dẫn tới tội ác kinh hoàng, đồng thời đặt ra nhiều tranh luận về mức án “mang tính nhân đạo” mà tòa đã tuyên.

Theo SCMP , người đàn ông họ Dương, 36 tuổi, bị kết án tù chung thân vì hành vi cố ý giết người. Nạn nhân là vợ ông - bà Doãn, tử vong tháng 3/2023 do bị điện giật khi đang tắm.

Hai người kết hôn năm 2010, có một con gái hiện 14 tuổi và một con trai 2 tuổi. Từ năm 2014 đến 2017, họ ly hôn và cả hai đều tái hôn với người khác, nhưng sau đó quay lại sống chung. Trong thời gian này, mâu thuẫn gia đình diễn ra dai dẳng, liên quan đến cách ứng xử giữa con dâu và mẹ chồng, cũng như việc chồng nghi ngờ vợ ngoại tình.

Theo lời khai của ông Dương, những tranh cãi kéo dài khiến tinh thần của ông suy sụp, từng phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm lý.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ đã liên hệ với bà Doãn, mong bà hỗ trợ tinh thần cho chồng. Tuy nhiên, khi trở về nhà, ông Dương cho rằng vợ không những không chia sẻ mà còn giễu cợt tình trạng của ông, thậm chí còn nói: “Nếu anh muốn chết thì tìm chỗ yên tĩnh mà chết”.

Theo ông Dương, những lời này đã khiến ông nảy ý định phạm tội.

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã giật điện vợ khi đang tắm sau một cuộc cãi vã căng thẳng. Ảnh: SCMP

Tháng 3/2023, khi bà Doãn đang tắm, ông Dương đã đấu điện vào ống thép của bình nước nóng, khiến vợ tử vong tại chỗ. Sau đó, ông đặt thi thể lên giường và đến sáng hôm sau tới đồn công an tự thú.

Trên đường đi, ông gọi cho người họ hàng nhờ chăm sóc con trai nhỏ, đồng thời nhờ bạn bè lo liệu cho con gái. Kể từ khi vụ án xảy ra, hai đứa trẻ được ông bà nội chăm sóc.

Tòa án tỉnh Hà Bắc xác định hành vi của ông Dương cấu thành tội cố ý giết người ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình hoãn thi hành, nhưng hội đồng xét xử cho rằng, hoàn cảnh của hai đứa trẻ là tình tiết đặc biệt, cần xem xét.

Trong thời gian hội đồng xét xử chờ xem xét, con gái 14 tuổi của ông Dương đã gửi thư lên tòa án. Trong thư em bày tỏ mong muốn cha được giảm nhẹ hình phạt. Em thừa nhận hành vi của cha là sai trái, nhưng khẳng định cha là người hiền lành, có trách nhiệm trong gia đình.

Trong thư, bé gái 14 tuổi viết: “Con hy vọng cha có thể trở về để giúp con và em trai trưởng thành”. Tòa án cho rằng lá thư là yếu tố phản ánh tác động của bản án đến tương lai hai đứa trẻ, dù không thể xóa bỏ tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Sau đó, tòa án tuyên án ông Dương tù chung thân.

Theo tuyên bố của tòa, án tù chung thân được xem là sự cân bằng giữa trách nhiệm pháp lý và nhu cầu bảo đảm ổn định tâm lý cho các con của bị cáo: “Khi ông Dương thi hành xong hình phạt, các con có lẽ đã trưởng thành và lập gia đình. Nhưng việc áp dụng án tù chung thân có thể phần nào mang lại cảm giác an ủi cho hai đứa trẻ trong quá trình chờ đợi cha”.

Tòa cũng thừa nhận gia đình bà Doãn có thể phản đối phán quyết này và bày tỏ mong muốn họ hiểu chủ trương nhân đạo của cơ quan xét xử.

Sau khi bản án được công bố, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng tòa đã quá nhân nhượng đối với hành vi tước đoạt mạng sống người khác.

Nhiều bình luận nhấn mạnh rằng, tội giết người, đặc biệt có sự chuẩn bị và chủ đích, nên xử lý nghiêm: “Ông ta đã giết người, không thể bao biện. Mức án nhẹ sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm”. Ngược lại, cũng có ý kiến bày tỏ sự xót xa cho hai đứa trẻ, cho rằng bi kịch gia đình và yếu tố tâm lý cần được xem xét trong lượng hình.

Vụ án đặt ra nhiều câu hỏi về hỗ trợ tâm lý trong gia đình, vai trò hòa giải khi mâu thuẫn kéo dài và hậu quả khi căng thẳng bị bỏ qua trong thời gian dài.

Dù các tình tiết được công bố cho thấy áp lực tâm lý đối với người chồng, giới quan sát vẫn nhấn mạnh rằng điều này không thể biện minh cho hành vi tước đoạt mạng sống vợ.

Câu chuyện tiếp tục thu hút sự quan tâm bởi sự đan xen giữa pháp luật, tình thân và những hệ lụy nặng nề mà hai đứa trẻ phải đối mặt trong tương lai.