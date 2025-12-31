Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dân
GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Điều hành tham luận hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng, TS Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; GS.TS. NGND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an và GS.TS. BS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh: Cấp cứu ngoại viện (CCNV) là khâu đầu tiên mang tính quyết định, góp phần giảm thiểu thương vong và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực mới tại Việt Nam. Thứ trưởng mong muốn các nhà khoa học đề xuất giải pháp để tăng cường sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong hệ thống này.
Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh bổ sung, trong bối cảnh thiên tai và dịch bệnh phức tạp, việc bảo vệ tính mạng người dân không chỉ là trách nhiệm của ngành Y tế mà còn là một phần của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Công an xác định phát triển năng lực CCNV là nhiệm vụ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.
Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá đầy đủ thực trạng cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam; phân tích những yêu cầu mới đặt ra đối với lực lượng CAND trong xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khỏe nhân dân; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp khoa học, khả thi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp cứu ngoại viện cho cán bộ, chiến sĩ CAND.
Đề xuất mô hình và hoàn thiện hành lang pháp lý
Tại hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết:
GS.TS. BS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho rằng, cấp cứu ngoại viện là điểm kết nối đầu tiên của người dân với hệ thống y tế trong các tình huống khẩn cấp gồm mạng lưới phối hợp cung cấp dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhanh, cấp cứu tại hiện trường, vận chuyển đến bệnh viện, cơ sở y tế, góp phần hạn chế tử vong và tàn phế. Giới thiệu các mô hình tiên tiến về cấp cứu ngoại viện trên thế giới như Pháp, Anh và Mỹ, Nhật Bản, GS. Lê Ngọc Thành khuyến nghị Việt Nam lựa chọn mô hình đào tạo phù hợp nhất. Bộ Y tế cần phối hợp với các bộ, ban, ngành sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực và bố trí kinh phí cho cấp cứu ngoại viện.
TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định, cấp cứu ngoại viện là “tuyến đầu của tuyến đầu” quyết định khả năng sống sót và giảm di chứng gắn với an ninh kinh tế và an sinh xã hội. Tại Việt Nam, mạng lưới tổ chức hệ thống cấp cứu ngoại viện đang bước đầu được thiết lập, tuy nhiên hệ thống cấp cứu ngoại viện quốc gia vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế. Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu 100% tỉnh, thành phố kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn; mã ngành, chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện được phê duyệt và triển khai thực hiện, 100% nhân viên cấp cứu ngoại viện có giấy phép hành nghề; 80% phương tiện cấp cứu đạt tiêu chuẩn; ít nhất 3 triệu người dân được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.
Để triển khai đề án thành công, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh kiến nghị Bộ Công an sớm triển khai Tổng đài một số đầu mối quốc gia (dự kiến là 114) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin cấp cứu ngoại viện trên toàn quốc; các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động cấp cứu ngoại viện; các tỉnh, thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, phương tiện nhân lực, sớm đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường hợp tác quốc tế trong hỗ trợ công nghệ, đào tạo, kinh nghiệm và nguồn lực cho hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam.
Đại tá Lê Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an nhấn mạnh, lực lượng CAND với chức năng nòng cốt trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, là lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường nhiều vụ việc khẩn cấp. Vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn về cấp cứu ngoại viện cho đội ngũ y tế trong CAND và xây dựng đội y tế phản ứng nhanh tại các địa phương không chỉ là yêu cầu cấp thiết mang tính thực tiễn, mà còn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong những tình huống đặc biệt.
Đưa cấp cứu ngoại viện vào đào tạo chính quy
Từ thực tế địa phương, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đề xuất đưa nội dung CCNV vào chương trình giảng dạy bắt buộc tại các học viện, trường CAND. Điều này đảm bảo mọi chiến sĩ (CSGT, PCCC, Công an cơ sở) đều thuần thục kỹ năng sơ cứu cơ bản.
Từ góc độ chuyên môn, GS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược và TS. BS. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và điều hành dây chuyền cấp cứu ngoại viện, tổ chức cấp cứu ngoại viện trong thảm họa…
Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Cục Y tế, Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng cần nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tính toán đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường CAND, xem đây là kiến thức, kỹ năng tối thiểu mà cán bộ chiến sĩ CAND đều phải biết để có thể đáp ứng tốt yêu, cầu nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp.
Cùng với đó, rà soát các vướng mắc, xây dựng hành lang pháp lý, quy trình tác nghiệp, quy trình phối hợp liên ngành trong công tác cấp cứu ngoại viện; phối hợp với Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh hoàn thiện các điều kiện đảm bảo để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tuyến đầu. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển năng lực cấp cứu ngoại viện của CAND và coi đây là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức mong muốn Bộ Y tế, các bộ, ban ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học ngoài lực lượng CAND tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, hỗ trợ để lực lượng CAND có thể triển khai nhiệm vụ này một cách bài bản, thống nhất trên phạm vi cả nước.
M.Anh
