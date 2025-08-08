Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần lưu ý gì?

Dùng căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1804/BHXH-QLT năm 2025 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, về việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (CCCD) thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) chính thức được thực hiện từ ngày 1/8/2025.

Việc thay thế mã số BHXH bằng CCCD/định danh cá nhân mang lại nhiều lợi ích như: Giúp cơ quan BHXH quản lý thông tin người tham gia một cách chính xác, thống nhất và tránh trùng lặp.

Đồng bộ dữ liệu với các bộ, ngành, đơn vị quản lý khác, phục vụ tốt hơn công tác cải cách hành chính; Người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến mà không cần ghi nhớ thêm mã số riêng biệt; Góp phần giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Theo lộ trình, chậm nhất đến ngày 1/1/2026, toàn bộ sổ BHXH điện tử của người tham gia sẽ được tích hợp với tài khoản VNeID. Bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy, chứa đầy đủ dữ liệu về quá trình tham gia và thụ hưởng bảo hiểm, được cập nhật thường xuyên trên hệ thống.

VNeID là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép tích hợp và thay thế nhiều loại giấy tờ cá nhân như CCCD, giấy phép lái xe, BHYT, BHXH... Ứng dụng giúp xác thực danh tính điện tử, giảm giấy tờ thủ công khi giao dịch với cơ quan nhà nước.

Trước đây, mỗi người tham gia BHXH được cấp một mã số riêng gồm 10 chữ số. Đây là căn cứ để quản lý, theo dõi quá trình đóng và hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp. Mã số này được in trên sổ BHXH, thẻ BHYT và dùng để tra cứu thông tin cá nhân liên quan.

Từ ngày 1/8, thay vì sử dụng mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp, người dân sẽ dùng chính số định danh cá nhân (in trên thẻ CCCD) để thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH, BHYT.

Từ ngày 1/8, người dân sẽ dùng số CCCD để thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH, BHYT. Ảnh minh họa: TL

Mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia được quy định thế nào?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Mã số bảo hiểm xã hội là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mã số BHXH được cấp cho trẻ em mới sinh khi tham gia BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giữ nguyên trong suốt cuộc đời của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Người tham gia chỉ cần cung cấp mã sổ bảo hiểm xã hội khi tham gia vào các giao dịch về vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT và tra cứu về quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của mình.

Sử dụng mã số bảo hiểm y tế khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cơ quan tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế đồng thời có thể biết được thẻ bảo hiểm y tế có còn giá trị sử dụng hay không.

Thông qua mã số BHXH, đơn vị sử dụng lao động có thể quản lý được thời gian khi kê khai, cập nhật thông tin bảo BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Từ đó tiến hành giải quyết các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng và kịp thời hơn.

Đối với cơ quan BHXH, mã số BHXH được cập nhật trong hệ thống dữ liệu, cơ quan bảo hiểm sẽ dễ dàng quản lý quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN của từng cá nhân, dễ dàng kiểm soát được việc tham gia đóng, trốn đóng chậm đóng của doanh nghiệp. Dựa trên mã số bảo hiểm xã hội này thì cơ quan BHXH cũng sẽ có cơ sở để tiến hành chốt sổ BHXH, cấp lại thẻ BHYT nhanh chóng, chính xác.

Mã số bảo hiểm xã hội được quy định thế nào?

Trước đây, căn cứ theo Công văn 3340/BHXH-ST năm 2017, có hướng dẫn như sau:

"Về mẫu, mã sổ BHXH:

- Thay thế cụm từ "Số sổ:" in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ "Mã số:"

Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in "Số sổ: 0118000001", nay được in là "Mã số: 0118000001".

- Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017".

Theo quy định nêu trên, mẫu sổ bảo hiểm xã hội mới sẽ thay thế cụm từ "Số sổ:" in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ "Mã số:" Nên mã bảo hiểm xã hội là số sổ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, từ ngày 1/8/2025, thay vì sử dụng mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp, người dân sẽ dùng chính số định danh cá nhân (in trên thẻ CCCD) là mã số BHXH.

Tra cứu bảo hiểm xã hội

Dưới đây là các cách tra cứu bảo hiểm xã hội người dân có thể áp dụng:

Tra cứu bảo hiểm xã hội qua cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Truy cập website cổng thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Nhấn chọn "Tra cứu trực tuyến" để thực hiện tra cứu BHXH.

Bước 3: Trên danh sách Tra cứu trực tuyến, chọn phần thông tin cần tra cứu tương ứng.

Bước 4: Nhập các dữ liệu cần thiết để tra cứu theo yêu cầu của hệ thống.

Bước 5: Nhận kết quả tra cứu.

* Lưu ý: Nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân đạt hiệu quả, đối với một số trường hợp tra cứu, người lao động cần phải cung cấp các thông tin như số CCCD, số điện thoại, địa chỉ email đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Tra cứu bảo hiểm xã hội qua ứng dụng VssID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID bằng cách điền tên đăng nhập là mã BHXH và mật khẩu.

Bước 2: Trên giao diện "Quản lý cá nhân", người dùng nhấn chọn "Quá trình tham gia" hoặc "Thông tin hưởng" để nhận kết quả tra cứu tương ứng.

Bước 3: Trên giao diện "Tra cứu", người dùng nhấn chọn loại thông tin BHXH cần tra cứu, bao gồm:

Tra cứu mã số BHXH;

Tra cứu cơ quan bảo hiểm;

Tra cứu CSKCB cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH;

Tra cứu CSKCB ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT;

Tra cứu đơn vị tham gia BHXH;

Tra cứu điểm thu, đại lý thu.

Bước 4: Nhập dữ liệu tra cứu đầy đủ theo yêu cầu của ứng dụng và nhấn chọn Tìm kiếm.

Bước 5: Nhận kết quả tra cứu.

Tra cứu bảo hiểm xã hội từ thẻ bảo hiểm y tế

Mã số bảo hiểm xã hội được sử dụng để làm mã thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, người lao động có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để tra cứu mã số BHXH của mình.

Đối với thẻ BHYT mẫu mới: Mã số BHXH là mã thẻ BHYT gồm 10 ký tự in ở mặt trước của thẻ.

Đối với thẻ BHYT mẫu cũ: Mã số BHXH là 10 ký tự cuối trong dãy mã số thẻ BHYT.

Ngoài ra, người lao động còn có thể tra cứu mã số BHXH bằng cách sử thẻ bảo hiểm y tế trên VssID. Thao tác thực hiện để mở thẻ BHYT trên VssID gồm các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện chính của ứng dụng, nhấn chọn Thẻ BHYT

Bước 2: Nhấn chọn Hình ảnh thẻ để xem thẻ BHYT.

Cách tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Để thực hiện tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động có thể thực hiện các cách:

Tra cứu thời gian tham gia BHXH qua cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử Việt Nam và nhấn chọn mục "Tra cứu trực tuyến".

Bước 2: Trên menu Tra cứu trực tuyến, nhấn chọn "Tra cứu quá trình tham gia BHXH".

Bước 3: Nhập các dữ liệu theo yêu cầu và nhấn chọn "Lấy mã tra cứu".

Bước 4: Nhận kết quả tra cứu.

Tra cứu thời gian tham gia BHXH qua ứng dụng VssID

Dưới đây là các bước thực hiện tra cứu đơn vị tham gia BHXH qua ứng dụng VssID trên thiết bị điện thoại di động:

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, tại phần "Quản lý cá nhân", nhấn chọn "Quá trình tham gia".

Bước 2: Nhấn chọn "BHXH" để tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cá nhân hoặc nhấn chọn "C14-TS" để xem thông báo xác nhận đóng BHXH và nhận kết quả tra cứu.

Hướng dẫn cách tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử Việt Nam và nhấn chọn mục "Tra cứu trực tuyến".

Bước 2: Trên menu Tra cứu trực tuyến, nhấn chọn "Tra cứu đơn vị tham gia BHXH".

Bước 3: Nhập các dữ liệu theo yêu cầu và nhấn chọn "Tra cứu".

Bước 4: Nhận kết quả tra cứu.

