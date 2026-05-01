Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

Thứ sáu, 19:00 01/05/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phát hiện bạn trai 7 năm ngoại tình với chính bạn thân khi đang mang thai 34 tuần, người phụ nữ rơi vào cú sốc tinh thần nặng nề.

Câu chuyện ngoại tình gây sốc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ trước sự phản bội này.

Sự thật phơi bày giữa lúc cận kề ngày sinh

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, thời điểm người phụ nữ cần sự chăm sóc và hỗ trợ nhất, Kristen Kelly (bang Massachusetts, Mỹ) lại phải đối diện với một sự thật cay đắng: bạn trai gắn bó suốt 7 năm đã ngoại tình với chính người bạn thân của cô.

Điều đáng nói là trong khi Kelly đang mang thai ở tuần thứ 34, người bạn trai này lại lấy lý do đi công tác để che giấu chuyến du lịch riêng cùng "người thứ ba". 

Không chỉ dừng lại ở việc lừa dối, anh ta còn sử dụng tiền của Kelly để chi trả cho chuyến đi kéo dài một tuần, với tổng chi phí lên tới 6.000 USD (hơn 150 triệu đồng).

Trong một video đăng tải trên TikTok, Kelly xuất hiện với trạng thái suy sụp, bật khóc khi kể lại toàn bộ câu chuyện ngoại tình của bạn trai.

Bị phản bội kép: Bạn trai ngoại tình với bạn thân

Cú sốc càng trở nên nặng nề hơn khi người mà bạn trai Kelly ngoại tình lại chính là Kaylyn Hutchins, người bạn thân thiết mà cô từng tin tưởng.

Trong suốt thời gian bạn trai đi "công tác", Kelly không hề hay biết sự thật. Cô ở nhà một mình, vừa mang thai vừa chăm sóc con gái riêng của anh - một bé gái mắc chứng tự kỷ. 

Áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần khiến hoàn cảnh của cô trở nên đặc biệt đáng thương.

Sự việc chỉ bị phanh phui khi Kelly tình cờ nhìn thấy một chiến dịch kêu gọi quyên góp trên nền tảng GoFundMe. Nội dung cho biết Kaylyn Hutchins và bạn trai của Kelly gặp tai nạn xe máy khi đang du lịch tại Mexico.

Chính thông tin này đã khiến Kelly nhận ra toàn bộ sự thật phía sau lời nói dối "đi công tác". Cú sốc dồn dập khiến cô không thể kìm nén cảm xúc.

Đoạn video gây chấn động mạng xã hội

Trong một video đăng tải trên TikTok, Kelly xuất hiện với trạng thái suy sụp, bật khóc khi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Cô nghẹn ngào thừa nhận cảm giác bị phản bội và tự trách bản thân: "Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 12 triệu lượt xem. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của Kelly, đồng thời lên án hành vi ngoại tình và lừa dối của người bạn trai.

Quyết định dứt khoát sau cú sốc ngoại tình

Sau tất cả, Kelly cho biết cô sẽ chấm dứt mối quan hệ kéo dài 7 năm và không bao giờ cho đối phương cơ hội quay lại.

Đây được xem là quyết định mạnh mẽ trong bối cảnh cô đang mang thai và phải đối diện với nhiều khó khăn phía trước.

Về phía Kaylyn Hutchins, chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã nhanh chóng bị gỡ xuống sau khi câu chuyện bị phanh phui.

Ngoại tình: Vết cắt sâu trong những mối quan hệ thân thiết

Câu chuyện của Kelly một lần nữa cho thấy sự tàn phá nặng nề của ngoại tình, đặc biệt khi nó xảy ra trong những mối quan hệ tưởng chừng bền vững và gắn bó lâu dài.

Sự phản bội không chỉ đến từ người bạn đời mà còn từ chính bạn bè thân thiết khiến tổn thương trở nên sâu sắc hơn gấp nhiều lần.

Trong những thời điểm nhạy cảm như mang thai, cú sốc tinh thần như vậy có thể để lại hậu quả lâu dài.

Tuy nhiên, cách Kelly lựa chọn dứt khoát rời bỏ mối quan hệ độc hại cũng nhận được nhiều sự ủng hộ, như một lời nhắc nhở về việc cần bảo vệ giá trị và lòng tự trọng của bản thân.

Theo các chuyên gia tâm lý, một số đặc điểm tính cách như tự luyến, thích cảm giác mạnh khiến hành vi ngoại tình dễ tái diễn. Ảnh minh họa

Ngoại tình rất khó "cai"

Ngoại tình không chỉ là hành vi bộc phát mà trong nhiều trường hợp còn có xu hướng lặp lại. Nghiên cứu cho thấy khoảng 25% người từng ngoại tình có khả năng tiếp tục phản bội trong các mối quan hệ sau.

Theo các chuyên gia tâm lý, một số đặc điểm tính cách như tự luyến, thích cảm giác mạnh khiến hành vi ngoại tình dễ tái diễn. Với những người này, sự lén lút và cảm giác hồi hộp mang lại "kích thích" giống như một dạng nghiện, khiến họ khó dứt bỏ.

Ngoại tình cũng thường xuất phát từ khoảng trống cảm xúc. Khi không được thấu hiểu hoặc thiếu kết nối với bạn đời, nhiều người tìm kiếm sự an ủi bên ngoài. 

Sự quan tâm từ người khác mang lại cảm giác được công nhận, dù chỉ là tạm thời, nhưng đủ để họ tiếp tục ngoại tình.

Bên cạnh đó, nỗi sợ cam kết lâu dài cũng là nguyên nhân phổ biến. Một số người cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ ổn định, từ đó tìm đến ngoại tình như một cách giải tỏa. 

Ngoài ra, thay vì đối diện và giải quyết vấn đề, họ chọn cách trốn tránh bằng những mối quan hệ ngoài luồng.

Các chuyên gia nhận định, việc chấm dứt hoàn toàn hành vi ngoại tình là có thể, nhưng đòi hỏi sự tự nhận thức, thay đổi hành vi và nỗ lực nghiêm túc từ cả hai phía nếu muốn cứu vãn mối quan hệ.

Vợ "vinh danh" bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

GĐXH - Khi người vợ phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng suốt nhiều năm đã chọn cách phản ứng không giống ai.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top