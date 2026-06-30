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Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Thứ ba, 17:02 30/06/2026 | Nuôi dạy con
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận lỗi bằng những cách nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Điều này không chỉ hình thành ý thức trách nhiệm mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm và kỹ năng ứng xử tích cực.

- Ảnh 1.

4 phương pháp giúp trẻ nhận lỗi hiệu quả. Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con hiểu trách nhiệm, từ đó hình thành thói quen nhận lỗi và sửa sai một cách tích cực.

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết - Ảnh 2.Càng trưởng thành càng hiểu: Có 2 chuyện nói ra tưởng nhẹ lòng, ai ngờ lại dễ rước thị phi

GĐXH - Vì sao có những người dường như luôn tránh được thị phi và sống nhẹ nhàng hơn người khác? Theo nhiều chuyên gia tâm lý, bí quyết không nằm ở việc nói hay hơn mà ở việc biết điều gì nên giữ cho riêng mình. Đặc biệt, có 2 chuyện càng ít chia sẻ ra ngoài, bạn càng tránh được rắc rối, giữ được các mối quan hệ và sự bình yên trong cuộc sống.

 

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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