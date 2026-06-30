Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

GĐXH - Vì sao có những người dường như luôn tránh được thị phi và sống nhẹ nhàng hơn người khác? Theo nhiều chuyên gia tâm lý, bí quyết không nằm ở việc nói hay hơn mà ở việc biết điều gì nên giữ cho riêng mình. Đặc biệt, có 2 chuyện càng ít chia sẻ ra ngoài, bạn càng tránh được rắc rối, giữ được các mối quan hệ và sự bình yên trong cuộc sống.