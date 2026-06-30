Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết
GĐXH - Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận lỗi bằng những cách nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Điều này không chỉ hình thành ý thức trách nhiệm mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm và kỹ năng ứng xử tích cực.
3 câu nói làm lộ EQ thấp của conNuôi dạy con - 2 giờ trước
GĐXH - EQ thấp ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp, ứng xử và xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.
Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khíchNuôi dạy con - 2 ngày trước
Điều quan trọng là cha mẹ phân biệt được đâu là hành vi nguy hiểm cần uốn nắn và đâu là biểu hiện tự nhiên của quá trình lớn lên.
Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụngNuôi dạy con - 2 ngày trước
Xem clip bé gái mếu máo đòi đi làm vì nghỉ hè ở nhà đã chán còn hay bị bắt nạt, cư dân mạng bật cười, nhao nhao đòi tuyển dụng nhân sự nhí quá dễ thương này.
Bí mật của những đứa trẻ có trách nhiệm: Cha mẹ làm 10 điều từ nhỏNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Nuôi dạy một đứa trẻ có trách nhiệm không chỉ nằm ở việc dạy kiến thức mà còn giúp con hình thành tính tự giác, biết chịu trách nhiệm với hành động và lựa chọn của mình.
Con lớn lên tự tin hay tự ti, nhìn cách mẹ đối diện 3 điều này là rõNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các chuyên gia giáo dục, người mẹ có thể kiềm chế 3 điều này thường sẽ giúp trẻ phát triển tự tin, hạnh phúc và thành công hơn trong tương lai.
Những đứa trẻ EQ thấp thường lớn lên từ gia đình có 3 kiểu cha mẹ nàyNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Một đứa trẻ EQ thấp đôi khi không phải do tính cách, mà bắt nguồn từ môi trường sống.
Đến tuổi trưởng thành mới hiểu: Có 4 kiểu người mẹ 'kéo lùi' con cáiNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Cách cư xử, lời nói và thói quen của người mẹ có thể tác động trực tiếp đến tính cách cũng như tương lai của con.
Trẻ lớn lên bên người mẹ mặc đẹp và người mẹ xuề xòa: Sau 10 năm, khoảng cách hiện rõNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Trên thực tế, hình ảnh người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, thói quen và sự phát triển của trẻ.
Những đứa trẻ xuất sắc thường có người mẹ sở hữu 4 đặc điểm nàyNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia tâm lý, tính cách, phẩm chất và thói quen của người mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ.
Những đứa trẻ sau này dễ thành công thường có 3 'tật xấu' lúc nhỏ, nhiều cha mẹ đang cố sửa bằng mọi giáNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít đứa trẻ từng bị cha mẹ nhận xét là bướng bỉnh, lắm lời hay quá cứng đầu. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người trưởng thành thành công lại từng sở hữu chính những đặc điểm ấy khi còn nhỏ. Điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ, mà là biết cách đồng hành và dẫn dắt con.
Cha mẹ thông minh luôn chú trọng rèn AQ cho con từ sớm: Lớn lên trẻ dễ thành công hơn bạn bèNuôi dạy con
GĐXH - Không chỉ IQ hay EQ, AQ – chỉ số vượt khó đang được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công của trẻ.