Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Người yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, Tết này anh muốn về chơi nhà tôi rồi thưa chuyện để bố mẹ anh được sang nhà tôi nói chuyện người lớn, tính chuyện cưới xin cho chúng tôi.
Thế nhưng gần đây gia đình anh xảy ra chuyện, bố anh bị xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì cờ bạc, cá độ bóng đá. Khi nghe chuyện tôi rất sốc, bởi khi gặp bố anh, tôi thấy bác ấy là người hiền lành, điềm đạm, không có vẻ gì giống người hay cờ bạc.
Sau chuyện đó, anh cũng nói thật với tôi rằng đó không phải lần đầu tiên bố anh bị người ta đến nhà đòi nợ tiền. Những lần trước ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu, có lần này nhiều nhất là 1 tỷ. Những lần đó đều là mẹ anh đứng ra trả cho bố. Mẹ anh kinh doanh buôn bán, có một chuỗi nhà hàng hải sản.
Khi biết chuyện bố anh, tôi rất lo lắng. Người yêu tôi là người hiền lành, chịu khó làm ăn, anh làm trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia, lương mỗi tháng kèm theo doanh thu cũng gần 100 triệu đồng mỗi tháng.
Hiện tại tôi thấy anh không chơi bời, rượu chè, cờ bạc gì. Nhưng tôi cũng hơi lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh giống bố mình. Tôi không biết có nên để anh về nhà tôi ra mắt Tết này hay không.
GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.
GĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.
Khi yêu, dù không thích cún cưng nhưng anh nói tôn trọng sở thích của tôi. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới xin, anh lại yêu cầu tôi không mang chó theo cùng…
Khi có thai tôi đã rất mừng vì đó là kết quả của tình yêu nhưng khi phải nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói thai nhi không thể giữ vì đã uống thuốc phá thai, tôi chết lặng vì người làm điều đó là bạn trai mình…
GĐXH - Trong vòng 72 giờ, từ một cô gái đang hạnh phúc, tôi trở thành người phụ nữ mang thai đơn độc giữa nỗi đau mất người thân và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là "chồng tương lai".
GĐXH - Tôi nghĩ mình chỉ là "người già ở nhờ", sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.
Khi em gái chồng mua thêm căn hộ và hỏi số tiền bố để dành, ông nói đã chi tiêu hết và dặn tôi không cho vay
GĐXH - "Trên đời này, chỉ có những kẻ 'ngốc' mới xứng đáng cầm bát cơm vàng!". Câu nói của bà ngoại vào giây phút cuối cùng đã làm đảo lộn mọi toan tính của những đứa con ích kỷ. Cậu và dì tôi hí hửng ôm tiền tỷ, để lại cho người mẹ tần tảo của tôi một căn nhà nát kèm khoản nợ lớn.