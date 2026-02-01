Mới nhất
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?

Chủ nhật, 07:15 01/02/2026 | Tâm sự

Người yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, Tết này anh muốn về chơi nhà tôi rồi thưa chuyện để bố mẹ anh được sang nhà tôi nói chuyện người lớn, tính chuyện cưới xin cho chúng tôi.

Thế nhưng gần đây gia đình anh xảy ra chuyện, bố anh bị xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì cờ bạc, cá độ bóng đá. Khi nghe chuyện tôi rất sốc, bởi khi gặp bố anh, tôi thấy bác ấy là người hiền lành, điềm đạm, không có vẻ gì giống người hay cờ bạc.

- Ảnh 1.

Người yêu tôi muốn về ra mắt bố mẹ tôi dịp Tết này. (Ảnh minh họa: AI)

Sau chuyện đó, anh cũng nói thật với tôi rằng đó không phải lần đầu tiên bố anh bị người ta đến nhà đòi nợ tiền. Những lần trước ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu, có lần này nhiều nhất là 1 tỷ. Những lần đó đều là mẹ anh đứng ra trả cho bố. Mẹ anh kinh doanh buôn bán, có một chuỗi nhà hàng hải sản.

Khi biết chuyện bố anh, tôi rất lo lắng. Người yêu tôi là người hiền lành, chịu khó làm ăn, anh làm trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia, lương mỗi tháng kèm theo doanh thu cũng gần 100 triệu đồng mỗi tháng. 

Hiện tại tôi thấy anh không chơi bời, rượu chè, cờ bạc gì. Nhưng tôi cũng hơi lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh giống bố mình. Tôi không biết có nên để anh về nhà tôi ra mắt Tết này hay không.

Cô gái làm nghề đặc biệt về ra mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn traiCô gái làm nghề đặc biệt về ra mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng của bố mẹ bạn trai

Khác với tưởng tượng ban đầu khi về ra mắt nhà bạn trai, cô gái trẻ không ngờ lại nhận được sự quý mến, ủng hộ của mọi người sau khi giới thiệu về nghề nghiệp của mình.

(Nguồn: VOV)Link: https://vov.vn/doi-song/nguoi-yeu-tai-gioi-tot-tinh-nhung-gia-dinh-no-nan-vi-bo-co-bac-post1264948.vov
Tin liên quan

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Không làm gì sai vẫn gặp nạn: 3 con giáp dễ vướng thị phi nhất năm 2026

Sau buổi họp lớp, tôi đã hiểu vì sao có người an yên, có người chật vật

Sau buổi họp lớp, tôi đã hiểu vì sao có người an yên, có người chật vật

Cùng chuyên mục

Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời

Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.

Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết

Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết

Tâm sự - 10 giờ trước

Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?

Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?

Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.

Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề

Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề

Tâm sự - 1 ngày trước

Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.

Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động

Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.

Bàn chuyện cưới, bạn trai không cho tôi mang theo cún cưng

Bàn chuyện cưới, bạn trai không cho tôi mang theo cún cưng

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi yêu, dù không thích cún cưng nhưng anh nói tôn trọng sở thích của tôi. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới xin, anh lại yêu cầu tôi không mang chó theo cùng…

Có bầu để níu giữ bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện bị cho uống thuốc phá thai

Có bầu để níu giữ bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện bị cho uống thuốc phá thai

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi có thai tôi đã rất mừng vì đó là kết quả của tình yêu nhưng khi phải nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói thai nhi không thể giữ vì đã uống thuốc phá thai, tôi chết lặng vì người làm điều đó là bạn trai mình…

Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người

Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 72 giờ, từ một cô gái đang hạnh phúc, tôi trở thành người phụ nữ mang thai đơn độc giữa nỗi đau mất người thân và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là "chồng tương lai".

Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người

Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi nghĩ mình chỉ là “người già ở nhờ”, sau 8 năm sống chung, tôi quyết định nói với con trai và con dâu về chuyện sẽ để số tiền tôi đang có cho ai.

Giữ lương hưu 12 triệu/tháng cho bố chồng, tôi lúng túng khi em gái chồng đòi hỏi

Giữ lương hưu 12 triệu/tháng cho bố chồng, tôi lúng túng khi em gái chồng đòi hỏi

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi em gái chồng mua thêm căn hộ và hỏi số tiền bố để dành, ông nói đã chi tiêu hết và dặn tôi không cho vay

Xem nhiều

Bà ngoại chia thừa kế: Cậu, dì nhận tiền tỷ, mẹ tôi tay trắng nhưng cú 'quay xe' phút cuối khiến tất cả ngỡ ngàng

Bà ngoại chia thừa kế: Cậu, dì nhận tiền tỷ, mẹ tôi tay trắng nhưng cú 'quay xe' phút cuối khiến tất cả ngỡ ngàng

Tâm sự

GĐXH - "Trên đời này, chỉ có những kẻ 'ngốc' mới xứng đáng cầm bát cơm vàng!". Câu nói của bà ngoại vào giây phút cuối cùng đã làm đảo lộn mọi toan tính của những đứa con ích kỷ. Cậu và dì tôi hí hửng ôm tiền tỷ, để lại cho người mẹ tần tảo của tôi một căn nhà nát kèm khoản nợ lớn.

Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người

Sống ở nhà con trai 8 năm, cố ý để lại 900 triệu cho con gái: Câu nói của con dâu khiến tôi lặng người

Tâm sự
Tôi chỉ trích vợ không chăm mẹ ốm, nhưng khi nghe lý do, tôi chỉ biết câm lặng

Tôi chỉ trích vợ không chăm mẹ ốm, nhưng khi nghe lý do, tôi chỉ biết câm lặng

Tâm sự
Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người

Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh người

Tâm sự
Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động

Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động

Tâm sự

