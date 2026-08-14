Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Ngày 14/8, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 13/8/2026, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ tại Km 95+500 trên Quốc lộ 26, thuộc địa phận xã Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, tổ công tác đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 14H-108.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 14RM-014.XX. Phương tiện này do ông Lý Thanh Thủy (sinh năm 1992) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Khánh Hòa về xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính với 2 loại ma túy khi đang lưu thông trên Quốc lộ 26. Video: Cục CSGT

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, tâm lý không ổn định. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa ông Lý Thanh Thủy đến Trung tâm Y tế huyện Ea Kar để tiến hành kiểm tra y tế. Kết quả xét nghiệm xác định tài xế dương tính với 2 loại ma túy là Codein và Morphin.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính số 120943 đối với ông Lý Thanh Thủy. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về tình trạng hàng hóa trên xe, qua làm việc, tài xế Thủy khai báo phương tiện không chở hàng hóa hoặc tài sản có giá trị. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đúng quy trình, Tổ công tác vẫn yêu cầu doanh nghiệp chủ quản thực hiện các bước sang hàng theo quy định (nếu có).

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ việc và đối tượng Lý Thanh Thủy đã được bàn giao cho Công an xã Ea Kar để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.