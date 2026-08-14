Sơn La: Xác minh, làm rõ danh tính nam thanh niên dùng dao xô xát, đe dọa người khác tại Tà Xùa

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Công an xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) vừa xác minh, làm rõ vụ xô xát xảy ra vào chiều ngày 13/8 tại khu vực ngã ba Háng Đồng, bản Tà Xùa.

Vào chiều ngày 13/8, tại khu vực ngã ba Háng Đồng, bản Tà Xùa, đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và xô xát giữa L.C.H (sinh năm 1993, trú tại Tiểu Khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và N.T.H (sinh năm 1994, trú tại Lai Xá, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Trong quá trình xô xát, L.C.H đã có hành vi sử dụng dao và đưa ra lời nói đe dọa đối với N.T.H.

Sự việc sau đó đã được quay lại và đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook.

Sơn La: Xác minh, làm rõ danh tính nam thanh niên dùng dao xô xát, đe dọa người khác tại Tà Xùa - Ảnh 1.

L.C.H tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tà Xùa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, tiến hành mời những người có liên quan đến làm việc và thu thập tài liệu nhằm làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Hiện tại, Công an xã Tà Xùa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân khi phát sinh mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, ứng xử đúng mực, tuyệt đối không sử dụng hung khí, không có lời nói đe dọa hay hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật, dù phát sinh trực tiếp hay bắt nguồn từ không gian mạng, đều sẽ được lực lượng Công an xác minh và xử lý nghiêm minh.

Người dân được đề nghị không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, không cổ súy cho hành vi bạo lực.

Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã Tà Xùa để được tiếp nhận và giải quyết kịp thời.

Sơn La: Xác minh, làm rõ danh tính nam thanh niên dùng dao xô xát, đe dọa người khác tại Tà Xùa - Ảnh 2.Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 3.500 viên hồng phiến tại Sơn La

GĐXH - Công an xã Mường Hung (Sơn La) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 3.500 viên hồng phiến cùng heroin và nhiều tang vật liên quan.

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