Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng mang kiếm 'diễu phố', vô cớ chém trọng thương người đi đường

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 8/7, nhóm thanh thiếu niên gồm T.Đ.D, V.H.A, N.T.M, N. cùng các đối tượng khác tụ tập đi xe máy. Sau đó, N.T.K đã gọi cả nhóm về nhà lấy 2 thanh kiếm (trong đó có 1 kiếm Nhật dài khoảng 1m và 1 kiếm tự chế) với mục đích "tìm nhóm khác để gây sự".

Các đối tượng điều khiển xe máy kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách, nẹt pô, phóng nhanh qua nhiều tuyến đường lớn từ khu vực Dương Nội, Aeon Mall Hà Đông đến tận sân vận động Mỹ Đình.

Đến khoảng 2h10 ngày 9/7, khi đi đến đường Nguyễn Thanh Bình (phường Hà Đông), nhóm của D. phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở bạn đi ngược chiều. Dù hoàn toàn không quen biết và không hề có mâu thuẫn, nhóm này vẫn lập tức quay đầu xe, truy đuổi quyết liệt.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Khi nạn nhân bị ngã xe, T.Đ.D và N.T.M đã áp sát và dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát. Hậu quả, nạn nhân bị thương nặng tại vùng cổ tay, mu bàn tay, cánh tay và cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn chém hư hỏng chiếc xe máy của người bị hại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Hà Đông đã lập tức vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác minh, truy xét và bắt giữ thành công các đối tượng, thu giữ 2 thanh kiếm cùng 3 xe máy tang vật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hai tội danh: "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Hung khí được các đối tượng sử dụng. Ảnh: CAHN

Các bị can bị khởi tố gồm: T.Đ.D, N.T.M, N.T.K, N.Đ.K, N.C.Đ, V.H.A và N., đều ở độ tuổi từ 17 đến 19. Đáng chú ý, trong số các đối tượng này, T.Đ.D, V.H.A và N. từng có tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" và đang trong thời gian chấp hành án treo.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc cho các gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em. Từ những suy nghĩ bốc đồng, nông nổi, các đối tượng đã phải trả giá bằng việc vướng vòng lao lý, đánh đổi cả tương lai phía trước.

Công an phường Hà Đông khuyến cáo toàn xã hội cần chung tay ngăn chặn kịp thời các hành vi tụ tập, mang theo hung khí và cổ súy bạo lực. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, giữ gìn bình yên cho từng tuyến phố và địa bàn dân cư.