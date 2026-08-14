Hà Nội: Đột nhập Đền Sung đập phá hòm công đức lấy tiền, 2 đối tượng sa lưới

Ngày 14/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó vào sáng ngày 09/8/2026, Công an xã An Khánh tiếp nhận tin báo về việc Đền Sung (thuộc thôn Vân Côn, xã An Khánh) bị kẻ gian đột nhập, phá hỏng hòm công đức của đền để lấy cắp số tiền bên trong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã An Khánh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát hiện trường và xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được các đối tượng gây ra vụ trộm cắp này.

Hai đối tượng đột nhập Đền Sung lấy trộm tiền công đức. Ảnh: CAHN

Qua công tác xác minh, Công an xã An Khánh đã triệu tập 02 đối tượng có liên quan là Phạm Văn Nhặt (sinh năm 2002) và Bùi Minh Hiếu (sinh năm 2010) đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Trước những bằng chứng, tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Văn Nhặt và Bùi Minh Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng thừa nhận đã sử dụng một thanh gỗ để đập vỡ hòm công đức bằng thủy tinh bên trong Đền Sung, sau đó lấy toàn bộ số tiền là 1.600.000 đồng rồi tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được Công an xã An Khánh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.