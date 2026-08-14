Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng lừa đảo Phan Thị Trang

| Pháp luật

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Thị Trang (SN 1990, thường trú tại xóm Minh Tân, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang truy nã đối tượng Phan Thị Trang (SN 1990, thường trú tại: xóm Minh Tân, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng lừa đảo Phan Thị Trang - Ảnh 1.

Đối tượng bị truy nã Phan Thị Trang.

Theo hồ sơ, ngày 11/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (cũ), TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 11/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Phan Thị Trang.

Cơ quan Công an thông báo: Nếu phát hiện Phan Thị Trang ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (hoặc liên hệ đồng chí Hồ Ngọc Giang, SĐT: 0982.556.282), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

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