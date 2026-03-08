Đừng xem thường gạo lứt đen nếu biết điều này
Gạo lứt đen, còn gọi là gạo tím hay gạo cẩm, có màu tím đậm đặc trưng nhờ chứa sắc tố anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Những năm gần đây, loại gạo này được nhiều người lựa chọn nhờ giá trị dinh dưỡng cao và tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.
Giàu dinh dưỡng
So với nhiều loại gạo khác, gạo lứt đen có hàm lượng protein cao, trung bình khoảng 9g/100g, cao hơn gạo lứt thông thường. Ngoài ra, loại gạo này còn cung cấp chất xơ, sắt và nhiều khoáng chất quan trọng, góp phần hỗ trợ vận chuyển oxy và duy trì hoạt động của cơ thể.
Nguồn chống oxy hóa dồi dào
Anthocyanin - hợp chất tạo màu tím cho gạo, có khả năng trung hòa các gốc tự do, giúp giảm stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, Alzheimer. Bên cạnh anthocyanin, gạo lứt đen còn chứa carotenoid và flavonoid - những hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Một số nghiên cứu cho thấy, anthocyanin có thể giúp cải thiện mỡ máu, tăng cholesterol “tốt” (HDL) và giảm cholesterol “xấu” (LDL). Nhờ đó, việc bổ sung thực phẩm giàu anthocyanin như gạo lứt đen có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu chuyên sâu để khẳng định rõ hơn tác dụng này.
Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Các chất chống oxy hóa trong gạo lứt đen được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy thực phẩm giàu anthocyanin có thể làm giảm nguy cơ một số loại ung thư. Dù vậy, đây chỉ là yếu tố hỗ trợ, không thay thế các phương pháp điều trị y khoa.
Tốt cho thị lực
Gạo lứt đen chứa lutein và zeaxanthin - hai carotenoid quan trọng giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và gốc tự do. Những chất này được cho là có vai trò trong việc phòng ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.
Không chứa gluten
Gạo lứt đen tự nhiên không chứa gluten, phù hợp với người mắc bệnh Celiac hoặc nhạy cảm với gluten. Đây là lựa chọn an toàn trong nhóm ngũ cốc cho những người cần tránh loại protein này.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Nhờ giàu chất xơ và protein, gạo lứt đen giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy, anthocyanin có thể ảnh hưởng tích cực đến chuyển hóa mỡ, song hiệu quả trên người vẫn cần được chứng minh thêm.
Một số lợi ích tiềm năng khác
Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, gạo lứt đen có thể hỗ trợ ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng hiện nay mới dừng ở mức thử nghiệm trên động vật.
Dù chưa phổ biến như các loại gạo khác, gạo lứt đen được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng và hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội. Việc bổ sung hợp lý vào khẩu phần ăn có thể góp phần nâng cao sức khỏe, nhưng không nên xem đây là “thực phẩm thần kỳ” thay thế điều trị y tế.
Món ăn đơn giản nhiều người nghĩ tầm thường nhưng lại mang ý nghĩa khai lộc đầu nămĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Trong văn hóa ẩm thực của người Việt, đặc biệt là những ngày đầu năm, bữa cơm gia đình không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống. Trên mâm cơm ngày xuân, mỗi món ăn đều mang theo một tầng ý nghĩa: cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu sự bình an cho cả năm.
Lá khổ qua có ăn được không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờĂn - 18 giờ trước
Lá khổ qua (mướp đắng) vốn quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã và bài thuốc dân gian. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại lá có vị đắng đặc trưng này có ăn được hay không và cần lưu ý gì khi sử dụng.
Có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệBếp đẹp - 18 giờ trước
GĐXH - Sau những ngày Tết rộn ràng, căn bếp – nơi từng đỏ lửa suốt từ 27, 28 âm lịch đến mùng 3 – bắt đầu chậm lại. Đây cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho nhịp sống thường ngày.
Sai lầm nghiệm trọng nhiều bà nội trợ mắc phải khi luộc rau vứt chất bổMẹo nấu nướng - 22 giờ trước
GĐXH - Luộc rau tưởng chừng là công việc rất đơn giản nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách luộc rau vừa xanh ngon, vừa giữ được chất dinh dưỡng.
Các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ ngô không phải ai cũng biếtMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Ngô là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, rất dễ ăn và dễ kiếm. Nhưng không phải ai cũng biết những tác dụng tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại.
Loại quả thơm lừng, ngọt như đường là "thuốc bổ tự nhiên" ít người biết tận dụngĂn - 1 ngày trước
Quả mít không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt lịm, mùi thơm nồng nàn mà còn là một kho báu dinh dưỡng với rất nhiều vitamin và khoáng chất. Từ múi mít chín, xơ mít cho đến hạt mít, tất cả đều mang lại những công dụng tuyệt vời cho cơ thể.
3 công thức nước uống dùng đều đặn vào sáng - chiều - tối giúp dễ dàng loại bỏ chất thải và làm sạch đường ruộtĂn - 1 ngày trước
Không chỉ ngon miệng, 3 công thức nước uống này còn được biết đến như "nước làm sạch đường ruột", đặc biệt hiệu quả trong việc giúp thúc đẩy cặn bã ra ra khỏi ruột.
Gần 20.000 người lưu lại công thức trà “dưỡng nhan” này, tôi thử rồi và hiểu vì sao ai cũng thíchĂn - 1 ngày trước
Chỉ với vài khúc mía, chút trà đen và chiếc nồi chiên không dầu, bạn có một ấm trà thơm lừng, ngọt thanh tự nhiên. Tôi đã thử và thấy kết quả bất ngờ.
Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nátĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Cá kho là món ăn thường có mặt trong thực đơn hàng ngày bữa cơm gia đình, tuy nhiên không phải bà nội trợ nào cũng biết cách kho cá thơm ngon, không bị nát.
Món bán đầy vỉa hè Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao nữ dù giữ dáng vẫn gọi tận 2 phầnĂn - 2 ngày trước
Xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn Quốc, món ăn quen thuộc của Việt Nam khiến 2 nữ diễn viên không giấu nổi sự thích thú, thậm chí có người còn "phá lệ" gọi thêm phần thứ 2 dù đang trong chế độ giữ dáng.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.