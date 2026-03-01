Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Tại sao ăn chay lại tốt cho sức khỏe

Ẩm thực chay là xu hướng không mới nhưng đang ngày càng được rất nhiều người hưởng ứng và áp dụng. Ngày nay, ẩm thực chay đã mang những ý niệm mới mẻ và tiến bộ hơn, chứ không còn là một ẩm thực mang tính chất và giới hạn trong tín ngưỡng, tôn giáo.

Nguyên nhân là bởi các món ăn chay có lợi ích rất tích cực đối với sức khỏe con người, nhờ chế độ dinh dưỡng giàu đạm thực vật, nhiều chất xơ và chất khoáng cùng các vitamin.

Một nghiên cứu năm 2019 của tác giả Kristina Norman, Khoa Dinh dưỡng và Lão khoa, Viện Dinh dưỡng Con Người Đức cho thấy có bằng chứng đáng kể rằng chế độ ăn dựa trên thực vật có liên quan đến sức khỏe tốt hơn.

Ăn chay là trong các bữa ăn chỉ sử dụng các loại thực phẩm chay như rau củ, các loại hạt, các loại đậu, nấm… để chế biến thành các món ăn mà không sử dụng thịt các loài động vật.

Khi ăn chay, bạn cần ăn đủ 3 bữa chính và có thêm những bữa phụ để cung cấp đủ năng lượng. Các món ăn trong bữa chính phải đủ 4 nhóm chất: bột, đường, đạm (đậu, sữa đậu nành, lạc, vừng, nấm, đậu đũa, đậu Hà lan, đậu xanh…), dầu thực vật và rau, hoa quả. Nên thiết kế thực đơn ăn chay phong phú và thường xuyên thay đổi món.

Ngoài ra, nên uống thuốc bổ sung sắt, vitamin… theo chỉ định của bác sĩ để cung cấp các chất mà thực phẩm chay không có. Ngoài ra, do chế độ ăn chay chỉ sử dụng các loại rau củ, đậu hạt, nấm… đa số mang tính chất hàn, nên khi chế biến ta cần sử dụng các gia vị ấm nóng như tiêu, gừng, tỏi để mang lại cân bằng cho bữa ăn. Và đặc biệt, không nên áp dụng việc ăn chay một cách máy móc mà phải phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Một số món ăn chay đơn giản

Hạt thông

Hạt thông có tác dụng thanh tràng, nhuận da thịt, là món ăn chay rất bổ dưỡng, có tác dụng cường thân.

Cách sử dụng tốt nhất là rang hạt thông ở nhiệt độ cao rồi bọc kín, để dùng dần.

Trong hạt thông chứa nhiều dầu có tác dụng xoa dịu làn da, tăng cường vẻ láng mịn, đồng thời còn có chất bôi trơn khớp, không bão hòa acid béo nên giảm bớt phản ứng nhiễm trùng. Cách sử dụng tốt nhất là rang hạt thông ở nhiệt độ cao rồi bọc kín, để dùng dần.

Củ cải trắng

Thực phẩm dưỡng sinh không thể không kể tới cải trắng, có tác dụng khỏi ho tiêu đờm và kháng viêm.

Trong Đông y, cải trắng có thể hạ sốt giảm nhiệt, chữa ho có đờm. Khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chứng minh cải trắng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C. Nhưng người thể chất lạnh thì không thích hợp ăn nhiều cải trắng.

Cháo trắng

Cháo trắng bảo vệ nguyên khí của dạ dày, tốt cho hệ tiêu hóa, thích hợp với người kém ăn, thân thể suy nhược.

Cháo là món ăn dưỡng sinh lành tính, dễ làm.

Cháo là món ăn dưỡng sinh lành tính, dễ làm, có thể thiên biến vạn hóa bằng cách thêm vào các loại rau như rau cần, hành, rau chân vịt…các loại hạt như hạnh nhân, hồ đào… hay các vị thuốc Đông y đều được.

Rong biển

Rong biển nhiều dưỡng chất, khoáng chất nên giúp cho dung mạo xinh đẹp, sức khỏe dồi dào. Do có tính sợi, dễ hòa tan nên rong biển dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, nhiệt lượng lại thấp nên ăn nhiều không lo béo, rất phù hợp với người muốn giảm cân.

Có thể dùng dấm chua để làm mềm rong biển, trộn lên thành gỏi vừa dễ ăn vừa tốt cho sức khỏe.

Kiều mạch

Kiều mạch có tác dụng giảm huyết áp, trợ giúp giấc ngủ. Kiều mạch chứa nhiều chất oxy hóa nên tăng cường sự co dãn của các mạch máu, phòng ngừa máu ngưng kết, tốt cho tim.

Ngoài ra, thực phẩm này còn trợ giúp ổn định huyết á, nhuận tràng, được xưng tụng là "nhuận tràng cây cỏ". Có thể nấu kiều mạch thành cháo hoặc chưng với cơm để ăn.