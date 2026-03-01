Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe
GĐXH - Một số món ăn chay dưới đây tuy đơn giản, thanh đạm nhưng lại rất có lợi cho thân thể. Hãy thường xuyên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để dưỡng sinh, thanh lọc cơ thể.
Tại sao ăn chay lại tốt cho sức khỏe
Ẩm thực chay là xu hướng không mới nhưng đang ngày càng được rất nhiều người hưởng ứng và áp dụng. Ngày nay, ẩm thực chay đã mang những ý niệm mới mẻ và tiến bộ hơn, chứ không còn là một ẩm thực mang tính chất và giới hạn trong tín ngưỡng, tôn giáo.
Nguyên nhân là bởi các món ăn chay có lợi ích rất tích cực đối với sức khỏe con người, nhờ chế độ dinh dưỡng giàu đạm thực vật, nhiều chất xơ và chất khoáng cùng các vitamin.
Một nghiên cứu năm 2019 của tác giả Kristina Norman, Khoa Dinh dưỡng và Lão khoa, Viện Dinh dưỡng Con Người Đức cho thấy có bằng chứng đáng kể rằng chế độ ăn dựa trên thực vật có liên quan đến sức khỏe tốt hơn.
Ăn chay là trong các bữa ăn chỉ sử dụng các loại thực phẩm chay như rau củ, các loại hạt, các loại đậu, nấm… để chế biến thành các món ăn mà không sử dụng thịt các loài động vật.
Khi ăn chay, bạn cần ăn đủ 3 bữa chính và có thêm những bữa phụ để cung cấp đủ năng lượng. Các món ăn trong bữa chính phải đủ 4 nhóm chất: bột, đường, đạm (đậu, sữa đậu nành, lạc, vừng, nấm, đậu đũa, đậu Hà lan, đậu xanh…), dầu thực vật và rau, hoa quả. Nên thiết kế thực đơn ăn chay phong phú và thường xuyên thay đổi món.
Ngoài ra, nên uống thuốc bổ sung sắt, vitamin… theo chỉ định của bác sĩ để cung cấp các chất mà thực phẩm chay không có. Ngoài ra, do chế độ ăn chay chỉ sử dụng các loại rau củ, đậu hạt, nấm… đa số mang tính chất hàn, nên khi chế biến ta cần sử dụng các gia vị ấm nóng như tiêu, gừng, tỏi để mang lại cân bằng cho bữa ăn. Và đặc biệt, không nên áp dụng việc ăn chay một cách máy móc mà phải phù hợp với nhu cầu cơ thể.
Một số món ăn chay đơn giản
Hạt thông
Hạt thông có tác dụng thanh tràng, nhuận da thịt, là món ăn chay rất bổ dưỡng, có tác dụng cường thân.
Trong hạt thông chứa nhiều dầu có tác dụng xoa dịu làn da, tăng cường vẻ láng mịn, đồng thời còn có chất bôi trơn khớp, không bão hòa acid béo nên giảm bớt phản ứng nhiễm trùng. Cách sử dụng tốt nhất là rang hạt thông ở nhiệt độ cao rồi bọc kín, để dùng dần.
Củ cải trắng
Thực phẩm dưỡng sinh không thể không kể tới cải trắng, có tác dụng khỏi ho tiêu đờm và kháng viêm.
Trong Đông y, cải trắng có thể hạ sốt giảm nhiệt, chữa ho có đờm. Khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chứng minh cải trắng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C. Nhưng người thể chất lạnh thì không thích hợp ăn nhiều cải trắng.
Cháo trắng
Cháo trắng bảo vệ nguyên khí của dạ dày, tốt cho hệ tiêu hóa, thích hợp với người kém ăn, thân thể suy nhược.
Cháo là món ăn dưỡng sinh lành tính, dễ làm, có thể thiên biến vạn hóa bằng cách thêm vào các loại rau như rau cần, hành, rau chân vịt…các loại hạt như hạnh nhân, hồ đào… hay các vị thuốc Đông y đều được.
Rong biển
Rong biển nhiều dưỡng chất, khoáng chất nên giúp cho dung mạo xinh đẹp, sức khỏe dồi dào. Do có tính sợi, dễ hòa tan nên rong biển dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, nhiệt lượng lại thấp nên ăn nhiều không lo béo, rất phù hợp với người muốn giảm cân.
Có thể dùng dấm chua để làm mềm rong biển, trộn lên thành gỏi vừa dễ ăn vừa tốt cho sức khỏe.
Kiều mạch
Kiều mạch có tác dụng giảm huyết áp, trợ giúp giấc ngủ. Kiều mạch chứa nhiều chất oxy hóa nên tăng cường sự co dãn của các mạch máu, phòng ngừa máu ngưng kết, tốt cho tim.
Ngoài ra, thực phẩm này còn trợ giúp ổn định huyết á, nhuận tràng, được xưng tụng là "nhuận tràng cây cỏ". Có thể nấu kiều mạch thành cháo hoặc chưng với cơm để ăn.
Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không khác nhiều so với mâm cỗ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cũng có nhiều điểm phải lưu ý.
Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!Ăn - 5 giờ trước
Một lão nông kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm làm vườn đã giải thích rất rõ ràng các dấu hiệu của một cây súp lơ xanh không nên mua.
Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vậnĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Ăn chay không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp vận khí của bạn tăng lên, thúc đẩy mọi mặt cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Những con giáp trong 12 con giáp dưới đây nên áp dụng phương pháp này để đón nhiều thành công.
Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đìnhẨm thực 360 - 8 giờ trước
GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.
Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đụcĂn - 12 giờ trước
Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.
Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mớiĂn - 1 ngày trước
Món ăn với những nguyên liệu quen thuộc trong những ngày Tết này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành, thịnh vượng.
Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.
Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá ngay các món ăn vặt hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực. Từ những món quen thuộc đến các xu hướng mới, bài viết này sẽ là mẹo vào bếp tuyệt vời để bạn tự tay làm những món ăn vặt ngon lành.
Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ TếtĂn - 1 ngày trước
Sau 4 ngày ăn cỗ Tết Việt, anh chàng khách Tây bất ngờ quay lại với món khoái khẩu giản dị và không ngần ngại cho điểm tuyệt đối.
Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” – câu nói quen thuộc của người xưa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày 15 tháng 1 âm lịch. Năm 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tiếp tục là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất để cầu an, cầu tài và mong một năm hanh thông.
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngonẨm thực 360
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.