Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Chủ nhật, 19:00 01/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một số món ăn chay dưới đây tuy đơn giản, thanh đạm nhưng lại rất có lợi cho thân thể. Hãy thường xuyên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để dưỡng sinh, thanh lọc cơ thể.

Tại sao ăn chay lại tốt cho sức khỏe

Ẩm thực chay là xu hướng không mới nhưng đang ngày càng được rất nhiều người hưởng ứng và áp dụng. Ngày nay, ẩm thực chay đã mang những ý niệm mới mẻ và tiến bộ hơn, chứ không còn là một ẩm thực mang tính chất và giới hạn trong tín ngưỡng, tôn giáo.

Nguyên nhân là bởi các món ăn chay có lợi ích rất tích cực đối với sức khỏe con người, nhờ chế độ dinh dưỡng giàu đạm thực vật, nhiều chất xơ và chất khoáng cùng các vitamin.

Một nghiên cứu năm 2019 của tác giả Kristina Norman, Khoa Dinh dưỡng và Lão khoa, Viện Dinh dưỡng Con Người Đức cho thấy có bằng chứng đáng kể rằng chế độ ăn dựa trên thực vật có liên quan đến sức khỏe tốt hơn.

Ăn chay là trong các bữa ăn chỉ sử dụng các loại thực phẩm chay như rau củ, các loại hạt, các loại đậu, nấm… để chế biến thành các món ăn mà không sử dụng thịt các loài động vật.

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe - Ảnh 1.

Ẩm thực chay là xu hướng không mới nhưng đang ngày càng được rất nhiều người hưởng ứng và áp dụng.

Khi ăn chay, bạn cần ăn đủ 3 bữa chính và có thêm những bữa phụ để cung cấp đủ năng lượng. Các món ăn trong bữa chính phải đủ 4 nhóm chất: bột, đường, đạm (đậu, sữa đậu nành, lạc, vừng, nấm, đậu đũa, đậu Hà lan, đậu xanh…), dầu thực vật và rau, hoa quả. Nên thiết kế thực đơn ăn chay phong phú và thường xuyên thay đổi món.

Ngoài ra, nên uống thuốc bổ sung sắt, vitamin… theo chỉ định của bác sĩ để cung cấp các chất mà thực phẩm chay không có. Ngoài ra, do chế độ ăn chay chỉ sử dụng các loại rau củ, đậu hạt, nấm… đa số mang tính chất hàn, nên khi chế biến ta cần sử dụng các gia vị ấm nóng như tiêu, gừng, tỏi để mang lại cân bằng cho bữa ăn. Và đặc biệt, không nên áp dụng việc ăn chay một cách máy móc mà phải phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Một số món ăn chay đơn giản

Hạt thông

Hạt thông có tác dụng thanh tràng, nhuận da thịt, là món ăn chay rất bổ dưỡng, có tác dụng cường thân.

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe - Ảnh 2.

Cách sử dụng tốt nhất là rang hạt thông ở nhiệt độ cao rồi bọc kín, để dùng dần.

Trong hạt thông chứa nhiều dầu có tác dụng xoa dịu làn da, tăng cường vẻ láng mịn, đồng thời còn có chất bôi trơn khớp, không bão hòa acid béo nên giảm bớt phản ứng nhiễm trùng. Cách sử dụng tốt nhất là rang hạt thông ở nhiệt độ cao rồi bọc kín, để dùng dần.

Củ cải trắng

Thực phẩm dưỡng sinh không thể không kể tới cải trắng, có tác dụng khỏi ho tiêu đờm và kháng viêm.

Trong Đông y, cải trắng có thể hạ sốt giảm nhiệt, chữa ho có đờm. Khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chứng minh cải trắng có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C. Nhưng người thể chất lạnh thì không thích hợp ăn nhiều cải trắng.

Cháo trắng

Cháo trắng bảo vệ nguyên khí của dạ dày, tốt cho hệ tiêu hóa, thích hợp với người kém ăn, thân thể suy nhược.

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe - Ảnh 3.

Cháo là món ăn dưỡng sinh lành tính, dễ làm.

Cháo là món ăn dưỡng sinh lành tính, dễ làm, có thể thiên biến vạn hóa bằng cách thêm vào các loại rau như rau cần, hành, rau chân vịt…các loại hạt như hạnh nhân, hồ đào… hay các vị thuốc Đông y đều được.

Rong biển

Rong biển nhiều dưỡng chất, khoáng chất nên giúp cho dung mạo xinh đẹp, sức khỏe dồi dào. Do có tính sợi, dễ hòa tan nên rong biển dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, nhiệt lượng lại thấp nên ăn nhiều không lo béo, rất phù hợp với người muốn giảm cân.

Có thể dùng dấm chua để làm mềm rong biển, trộn lên thành gỏi vừa dễ ăn vừa tốt cho sức khỏe.

Kiều mạch

Kiều mạch có tác dụng giảm huyết áp, trợ giúp giấc ngủ. Kiều mạch chứa nhiều chất oxy hóa nên tăng cường sự co dãn của các mạch máu, phòng ngừa máu ngưng kết, tốt cho tim.

Ngoài ra, thực phẩm này còn trợ giúp ổn định huyết á, nhuận tràng, được xưng tụng là "nhuận tràng cây cỏ". Có thể nấu kiều mạch thành cháo hoặc chưng với cơm để ăn.

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe - Ảnh 4.Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Ăn chay đầu năm và món chay may mắn trong văn hóa Việt

Ăn chay đầu năm và món chay may mắn trong văn hóa Việt

Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ

Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ

Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Cùng chuyên mục

Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớ

Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớ

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không khác nhiều so với mâm cỗ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cũng có nhiều điểm phải lưu ý.

Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!

Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!

Ăn - 5 giờ trước

Một lão nông kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm làm vườn đã giải thích rất rõ ràng các dấu hiệu của một cây súp lơ xanh không nên mua.

Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vận

Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vận

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Ăn chay không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp vận khí của bạn tăng lên, thúc đẩy mọi mặt cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Những con giáp trong 12 con giáp dưới đây nên áp dụng phương pháp này để đón nhiều thành công.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình

Ẩm thực 360 - 8 giờ trước

GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục

Ăn - 12 giờ trước

Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn với những nguyên liệu quen thuộc trong những ngày Tết này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành, thịnh vượng.

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá ngay các món ăn vặt hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực. Từ những món quen thuộc đến các xu hướng mới, bài viết này sẽ là mẹo vào bếp tuyệt vời để bạn tự tay làm những món ăn vặt ngon lành.

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Ăn - 1 ngày trước

Sau 4 ngày ăn cỗ Tết Việt, anh chàng khách Tây bất ngờ quay lại với món khoái khẩu giản dị và không ngần ngại cho điểm tuyệt đối.

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” – câu nói quen thuộc của người xưa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày 15 tháng 1 âm lịch. Năm 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tiếp tục là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất để cầu an, cầu tài và mong một năm hanh thông.

Xem nhiều

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360

GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Ẩm thực 360
Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Ăn
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn
10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

10 cách 'hô biến' gà luộc thành món mới hấp dẫn

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top