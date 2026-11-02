Được bố mẹ vợ chia cho mảnh đất 100m2, vợ nằng nặc yêu cầu tôi ký giấy từ chối tài sản: Lý do nực cười vô cùng

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Thú thật, lúc ấy tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ vợ chồng sống với nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng và công bằng. Tôi làm ra tiền, vợ quản lý chi tiêu, tích cóp mua sắm tài sản, chưa bao giờ tôi tính toán xem ai đóng góp nhiều hơn.

Tôi làm kinh doanh nên thu nhập mỗi tháng không cố định. Có tháng tôi kiếm được 50 triệu, có tháng chỉ khoảng 20 triệu, nhưng chưa tháng nào tôi để vợ phải loay hoay một mình về tiền bạc. Bao nhiêu tiền làm được, tôi đều đưa hết cho vợ giữ. Hai vợ chồng cùng tiết kiệm, chi tiêu tằn tiện, cuối cùng cũng mua được một mảnh đất để xây nhà. Tôi biết phần lớn số tiền mua đất là do mình kiếm được, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định phân chia công sức. Tôi vẫn nghĩ của chồng công vợ, nên khi làm sổ đỏ, tôi chủ động để cả hai vợ chồng cùng đứng tên.

Sau đó, bố mẹ tôi còn cho hai đứa 1,2 tỷ đồng để xây nhà. Ông bà thương con, thấy chúng tôi mua được đất nên hỗ trợ một khoản lớn để xây nhà, có chỗ ở ổn định. Tôi biết ơn bố mẹ vô cùng và cũng luôn coi đó là tài sản chung của hai vợ chồng, bởi nhà xây lên là để cả gia đình cùng sinh sống.

Cuộc sống cứ thế yên ổn được hai năm. Gần đây, bố mẹ vợ chia tài sản cho các con và cắt cho vợ tôi một mảnh đất 100m2. Tôi cũng mừng cho vợ, bởi đó là tình cảm và sự hỗ trợ của bố mẹ dành cho con gái.

Được bố mẹ vợ chia cho mảnh đất 100m2, vợ nằng nặc yêu cầu tôi ký giấy từ chối tài sản: Lý do nực cười vô cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng bất ngờ, vợ lại yêu cầu tôi ký vào giấy từ chối mọi quyền lợi liên quan đến mảnh đất ấy. Cô ấy giải thích đây là tài sản riêng của gia đình bên ngoại cho, nên tôi không được có bất cứ liên quan nào. Điều khiến tôi khó chịu không phải là chuyện tôi muốn tranh phần đất đó, mà là cách vợ đặt vấn đề.

Tôi hỏi cô ấy rằng nếu đã phân định rạch ròi như vậy thì mảnh đất chúng tôi mua bằng tiền tôi làm ra, căn nhà được bố mẹ tôi cho 1,2 tỷ xây dựng, liệu cô ấy có sẵn sàng coi đó là tài sản riêng của tôi không?

Vợ tôi cho rằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Câu trả lời ấy khiến tôi thực sự tức giận. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng giữ lại tiền riêng, chưa từng phân biệt tiền của ai, vậy mà đến lúc có tài sản từ nhà ngoại, cô ấy lập tức dựng lên ranh giới.

Thú thật, lúc ấy tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không tiếc 100m2 đất, cũng chẳng muốn tranh giành tài sản với vợ. Nhưng nếu đã là vợ chồng mà lúc hưởng lợi thì nói của chung, lúc có tài sản riêng lại lập tức phân định, vậy cuộc hôn nhân này còn bao nhiêu sự tin tưởng?

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