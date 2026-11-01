Cái kết bất ngờ của người mẹ kế nửa đời chăm sóc nuôi nấng con riêng của chồng

Cái kết bất ngờ của người mẹ kế nửa đời chăm sóc nuôi nấng con riêng của chồng

| Tâm sự
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GĐXH - Tôi bước chân vào cuộc hôn nhân với chồng mình khi cả hai đã đi qua nhiều sóng gió của cuộc đời, bởi thế tôi luôn tự nhủ cố gắng xây dựng một mái nhà "đủ ấm", cố gắng chăm bẵm, yêu thương con chồng như chính con đẻ để mong hưởng chút yên bình tuổi già. Vậy mà sau khi chồng tôi qua đời, tôi mới cay đắng nhận ra: "Sự hy sinh của một người mẹ kế lại rẻ rúng đến thế!".

Cái kết bất ngờ của người mẹ kế nửa đời chăm sóc nuôi nấng con riêng của chồng - Ảnh 1.43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Cái kết bất ngờ của người mẹ kế nửa đời chăm sóc nuôi nấng con riêng của chồng - Ảnh 2.Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Cái kết bất ngờ của người mẹ kế nửa đời chăm sóc nuôi nấng con riêng của chồng - Ảnh 3.Bị bố và mẹ kế đuổi khỏi nhà, 6 năm sau trở về tôi chết lặng trước bí mật được chôn giấu

GĐXH - Từng nghĩ bị bố và mẹ kế nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, tôi mang theo oán trách suốt 6 năm. Chỉ đến ngày trở về, sự thật mới được hé lộ.

*Tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi*.

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