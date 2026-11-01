Cái kết bất ngờ của người mẹ kế nửa đời chăm sóc nuôi nấng con riêng của chồng
GĐXH - Tôi bước chân vào cuộc hôn nhân với chồng mình khi cả hai đã đi qua nhiều sóng gió của cuộc đời, bởi thế tôi luôn tự nhủ cố gắng xây dựng một mái nhà "đủ ấm", cố gắng chăm bẵm, yêu thương con chồng như chính con đẻ để mong hưởng chút yên bình tuổi già. Vậy mà sau khi chồng tôi qua đời, tôi mới cay đắng nhận ra: "Sự hy sinh của một người mẹ kế lại rẻ rúng đến thế!".
*Tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi*.
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