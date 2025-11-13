Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội đánh bạc qua hình thức ghi số lô đề.
Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 12 bị can về tội "Đánh bạc".
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 ổ nhóm đối tượng đánh bạc quy mô lớn với hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn nhiều phường, xã với thủ đoạn thông qua mạng xã hội.
Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, gồm các đối tượng chủ, các thư ký và người chơi, số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45 – 50 tỷ đồng.
Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ 12 đối tượng gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1986); Lê Quang (SN 1984); Phạm Thị Việt Hương (SN 1982); Trần Thị Ninh (SN 1982); Mai Thị Huệ (SN 1989); Phạm Văn Công (SN 1973); Vũ Thị Nhật (SN 1968); Trịnh Thị Thủy (SN 1992); Trần Thị Thuý (SN 1983); Đặng Quang Hiến (SN 1978) đều trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Phạm Đông Chiều (SN 1976, trú tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Trần Thị Ngọc (SN 1987, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
Lực lượng chức năng thu giữ 17 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Kết quả đấu tranh ban đẩu, riêng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28/10/2025 là 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
