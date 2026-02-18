Mới nhất
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Thứ tư, 13:28 18/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trong bối cảnh người dân Thủ đô đang tận hưởng không khí thiêng liêng và tĩnh lặng của ngày Mồng 1 Tết Bính Ngọ, hệ thống Camera AI vẫn không "nghỉ lễ" mà duy trì giám sát chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ 7h30' ngày 16/2 đến 7h30' ngày 17/2/2026, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" đã tự động phát hiện và lập danh sách 50 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

Hà Nội ghi nhận 50 trường hợp vượt đèn đỏ nhờ Camera AI trong ngày Tết 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh hành vi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Một điểm đáng mừng là tại khu vực này không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều, đồng thời trục đường Lê Văn Lương cũng duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi không có trường hợp nào đi sai làn đường.

Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện đã giảm mạnh so với những ngày áp Tết, chỉ ghi nhận 4.218 lượt xe lưu thông trong vòng 24 giờ.

Hà Nội ghi nhận 50 trường hợp vượt đèn đỏ nhờ Camera AI trong ngày Tết 2026 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm về tốc độ và 1 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Những thông tin vi phạm này đã được hệ thống tự động gửi tới chủ phương tiện và chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.

Việc duy trì giám sát bằng công nghệ AI ngay cả trong ngày Tết không chỉ giúp lực lượng chức năng quản lý trật tự hiệu quả mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân: dù đường vắng cũng không được lơ là luật lệ. Sự hiện diện của "mắt thần" giúp đảm bảo một kỳ nghỉ Tết an toàn, văn minh, nơi mọi hành vi vi phạm đều bị ghi lại và xử lý nghiêm minh, góp phần giữ gìn bình yên cho những chuyến du xuân đầu năm của mọi gia đình.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 16/02/2026 đến 7h30 ngày 17/02/2026)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
117-02-2026 07:23:4429P197303TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
217-02-2026 02:36:0429A805167TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
316-02-2026 22:18:5329AD73144TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
416-02-2026 21:04:3129P179801TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
516-02-2026 20:08:5229AE37370TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
616-02-2026 19:31:5229BC10275TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
716-02-2026 18:30:3029L532602TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
816-02-2026 18:10:0029C151791TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
916-02-2026 17:43:1429BD34591TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1016-02-2026 17:43:1429AE64126TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1116-02-2026 17:35:3329BD09947TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1216-02-2026 17:29:2729P95550TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1316-02-2026 16:48:5529L551674TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1416-02-2026 16:47:0329X37520TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1516-02-2026 16:45:1029AD91672TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1616-02-2026 16:41:1029T144152TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1716-02-2026 16:39:2717B712720TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1816-02-2026 16:39:1729G109294TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1916-02-2026 16:28:1229G180539TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2016-02-2026 16:02:5129L197360TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2116-02-2026 15:51:3990B190454TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2216-02-2026 15:43:5229P114375TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2316-02-2026 15:32:5329L188428TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2416-02-2026 15:22:3129K211711TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2516-02-2026 15:18:4129S188298TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2616-02-2026 15:03:4429Z96104TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2716-02-2026 15:03:2629Z95336TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2816-02-2026 14:27:0529C103565TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2916-02-2026 14:09:3929E257084TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3016-02-2026 14:06:0012H111829TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3116-02-2026 13:59:0029BN00963TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3216-02-2026 13:48:5429E130893TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3316-02-2026 13:33:1729B09401TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3416-02-2026 13:29:5329K151643TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3516-02-2026 13:22:0229E141802TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3616-02-2026 13:06:4829AA86959TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3716-02-2026 12:56:5029AD67214TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3816-02-2026 12:55:0029H185036TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3916-02-2026 12:53:0729P199119TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4016-02-2026 12:41:5729E120029TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4116-02-2026 12:26:4429P151047TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4216-02-2026 12:09:2929H227792TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4316-02-2026 12:07:4429V126282TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4416-02-2026 11:42:3229D212473TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4516-02-2026 10:54:1229E266264TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4616-02-2026 08:11:3029T210587TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4716-02-2026 08:03:4629AE64882TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4816-02-2026 07:49:0329T139675TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4916-02-2026 07:36:4429L112428TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5016-02-2026 07:31:1629G109245TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

