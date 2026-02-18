Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Trong bối cảnh người dân Thủ đô đang tận hưởng không khí thiêng liêng và tĩnh lặng của ngày Mồng 1 Tết Bính Ngọ, hệ thống Camera AI vẫn không "nghỉ lễ" mà duy trì giám sát chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ 7h30' ngày 16/2 đến 7h30' ngày 17/2/2026, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" đã tự động phát hiện và lập danh sách 50 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh hành vi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Một điểm đáng mừng là tại khu vực này không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều, đồng thời trục đường Lê Văn Lương cũng duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi không có trường hợp nào đi sai làn đường.

Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện đã giảm mạnh so với những ngày áp Tết, chỉ ghi nhận 4.218 lượt xe lưu thông trong vòng 24 giờ.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm về tốc độ và 1 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Những thông tin vi phạm này đã được hệ thống tự động gửi tới chủ phương tiện và chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.

Việc duy trì giám sát bằng công nghệ AI ngay cả trong ngày Tết không chỉ giúp lực lượng chức năng quản lý trật tự hiệu quả mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân: dù đường vắng cũng không được lơ là luật lệ. Sự hiện diện của "mắt thần" giúp đảm bảo một kỳ nghỉ Tết an toàn, văn minh, nơi mọi hành vi vi phạm đều bị ghi lại và xử lý nghiêm minh, góp phần giữ gìn bình yên cho những chuyến du xuân đầu năm của mọi gia đình.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 16/02/2026 đến 7h30 ngày 17/02/2026) STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 17-02-2026 07:23:44 29P197303 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2 17-02-2026 02:36:04 29A805167 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 3 16-02-2026 22:18:53 29AD73144 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 4 16-02-2026 21:04:31 29P179801 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 5 16-02-2026 20:08:52 29AE37370 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 6 16-02-2026 19:31:52 29BC10275 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 16-02-2026 18:30:30 29L532602 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 16-02-2026 18:10:00 29C151791 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 16-02-2026 17:43:14 29BD34591 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 16-02-2026 17:43:14 29AE64126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 16-02-2026 17:35:33 29BD09947 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 16-02-2026 17:29:27 29P95550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 16-02-2026 16:48:55 29L551674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 16-02-2026 16:47:03 29X37520 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 16-02-2026 16:45:10 29AD91672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 16-02-2026 16:41:10 29T144152 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 16-02-2026 16:39:27 17B712720 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 16-02-2026 16:39:17 29G109294 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 16-02-2026 16:28:12 29G180539 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 16-02-2026 16:02:51 29L197360 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 16-02-2026 15:51:39 90B190454 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 16-02-2026 15:43:52 29P114375 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 16-02-2026 15:32:53 29L188428 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 16-02-2026 15:22:31 29K211711 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 16-02-2026 15:18:41 29S188298 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 16-02-2026 15:03:44 29Z96104 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 16-02-2026 15:03:26 29Z95336 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 16-02-2026 14:27:05 29C103565 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 16-02-2026 14:09:39 29E257084 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 16-02-2026 14:06:00 12H111829 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 16-02-2026 13:59:00 29BN00963 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 16-02-2026 13:48:54 29E130893 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 16-02-2026 13:33:17 29B09401 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 16-02-2026 13:29:53 29K151643 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 16-02-2026 13:22:02 29E141802 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 16-02-2026 13:06:48 29AA86959 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 16-02-2026 12:56:50 29AD67214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 16-02-2026 12:55:00 29H185036 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 16-02-2026 12:53:07 29P199119 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 16-02-2026 12:41:57 29E120029 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 16-02-2026 12:26:44 29P151047 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 16-02-2026 12:09:29 29H227792 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 16-02-2026 12:07:44 29V126282 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 16-02-2026 11:42:32 29D212473 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 16-02-2026 10:54:12 29E266264 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 16-02-2026 08:11:30 29T210587 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 16-02-2026 08:03:46 29AE64882 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 16-02-2026 07:49:03 29T139675 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 16-02-2026 07:36:44 29L112428 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 16-02-2026 07:31:16 29G109245 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ