Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2
GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Trong bối cảnh người dân Thủ đô đang tận hưởng không khí thiêng liêng và tĩnh lặng của ngày Mồng 1 Tết Bính Ngọ, hệ thống Camera AI vẫn không "nghỉ lễ" mà duy trì giám sát chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm.
Thông tin từ Cục CSGT cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ 7h30' ngày 16/2 đến 7h30' ngày 17/2/2026, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" đã tự động phát hiện và lập danh sách 50 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.
Bên cạnh hành vi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Một điểm đáng mừng là tại khu vực này không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều, đồng thời trục đường Lê Văn Lương cũng duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi không có trường hợp nào đi sai làn đường.
Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện đã giảm mạnh so với những ngày áp Tết, chỉ ghi nhận 4.218 lượt xe lưu thông trong vòng 24 giờ.
Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm về tốc độ và 1 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Những thông tin vi phạm này đã được hệ thống tự động gửi tới chủ phương tiện và chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.
Việc duy trì giám sát bằng công nghệ AI ngay cả trong ngày Tết không chỉ giúp lực lượng chức năng quản lý trật tự hiệu quả mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân: dù đường vắng cũng không được lơ là luật lệ. Sự hiện diện của "mắt thần" giúp đảm bảo một kỳ nghỉ Tết an toàn, văn minh, nơi mọi hành vi vi phạm đều bị ghi lại và xử lý nghiêm minh, góp phần giữ gìn bình yên cho những chuyến du xuân đầu năm của mọi gia đình.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 16/02/2026 đến 7h30 ngày 17/02/2026)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|17-02-2026 07:23:44
|29P197303
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|2
|17-02-2026 02:36:04
|29A805167
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|3
|16-02-2026 22:18:53
|29AD73144
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|4
|16-02-2026 21:04:31
|29P179801
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|5
|16-02-2026 20:08:52
|29AE37370
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|6
|16-02-2026 19:31:52
|29BC10275
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7
|16-02-2026 18:30:30
|29L532602
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|16-02-2026 18:10:00
|29C151791
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|16-02-2026 17:43:14
|29BD34591
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|16-02-2026 17:43:14
|29AE64126
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|16-02-2026 17:35:33
|29BD09947
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|16-02-2026 17:29:27
|29P95550
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|16-02-2026 16:48:55
|29L551674
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|16-02-2026 16:47:03
|29X37520
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|16-02-2026 16:45:10
|29AD91672
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|16-02-2026 16:41:10
|29T144152
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|16-02-2026 16:39:27
|17B712720
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|16-02-2026 16:39:17
|29G109294
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|16-02-2026 16:28:12
|29G180539
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|16-02-2026 16:02:51
|29L197360
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|16-02-2026 15:51:39
|90B190454
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|16-02-2026 15:43:52
|29P114375
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|16-02-2026 15:32:53
|29L188428
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|16-02-2026 15:22:31
|29K211711
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|16-02-2026 15:18:41
|29S188298
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|16-02-2026 15:03:44
|29Z96104
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|16-02-2026 15:03:26
|29Z95336
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|16-02-2026 14:27:05
|29C103565
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|16-02-2026 14:09:39
|29E257084
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|16-02-2026 14:06:00
|12H111829
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|16-02-2026 13:59:00
|29BN00963
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|16-02-2026 13:48:54
|29E130893
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|16-02-2026 13:33:17
|29B09401
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|16-02-2026 13:29:53
|29K151643
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|16-02-2026 13:22:02
|29E141802
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|16-02-2026 13:06:48
|29AA86959
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|16-02-2026 12:56:50
|29AD67214
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|16-02-2026 12:55:00
|29H185036
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|16-02-2026 12:53:07
|29P199119
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|16-02-2026 12:41:57
|29E120029
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|16-02-2026 12:26:44
|29P151047
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|16-02-2026 12:09:29
|29H227792
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|16-02-2026 12:07:44
|29V126282
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|16-02-2026 11:42:32
|29D212473
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|16-02-2026 10:54:12
|29E266264
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|16-02-2026 08:11:30
|29T210587
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|16-02-2026 08:03:46
|29AE64882
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|16-02-2026 07:49:03
|29T139675
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|16-02-2026 07:36:44
|29L112428
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|16-02-2026 07:31:16
|29G109245
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
