Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết

Thứ bảy, 16:15 28/02/2026 | Đời sống

Sau kỳ nghỉ Tết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn trong tình trạng dang dở và không có dấu hiệu thi công. Hiện trạng bùn đất lầy lội bao trùm lối đi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của người dân.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 1.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, công trường đường Nguyễn Tuân ( phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn ngổn ngang. Trước đó, chủ đầu tư khẳng định sẽ tổ chức thi công liên tục tại những đoạn đã có mặt bằng sạch với mục tiêu hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 2.

Mưa phùn, nồm ẩm kéo dài khiến bùn đất lầy lội loang lổ khắp mặt đường, bám kín lối đi, gây đảo lộn sinh hoạt và làm ngưng trệ hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 3.

Máy móc trên công trường "im lìm", không có bóng dáng nào của công nhân thi công.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 4.

Theo phản ánh của các hộ dân dọc tuyến, trước Tết Nguyên đán, nhà thầu chỉ mới hoàn trả mặt bằng tại một số điểm tập trung đông dân cư, sau đó phủ bạt tạm thời để hạn chế lầy lội.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 5.

Sau kỳ nghỉ dài, trên công trường nhiều vị trí vẫn dậm chân tại chỗ, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 6.

Dù sống cách đoạn thi công chưa đầy 50m, nhưng hơn một tháng qua, việc ra vào nhà của chị N.H. (23 tuổi) gặp không ít khó khăn. Hiện trường đào xới nham nhở cộng với thời tiết mưa phùn khiến mỗi sáng đi làm, chị đều phải rời nhà sớm để dò dẫm từng bước qua những hố bùn lầy lội để không bị ngã.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 7.

Nhiều đoạn thi công cắt ngang các hẻm nhỏ và lối vào khu chung cư kéo dài gần một tháng chưa hoàn thành. Tình trạng bùn đất tràn mặt đường buộc người dân phải tự gia cố lối đi để duy trì hoạt động kinh doanh.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 8.

Do hoạt động kinh doanh trì trệ kể từ khi tuyến đường được thi công, một số hộ dân dọc tuyến đã phải tạm đóng cửa hàng.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 9.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu tại nút giao Nguyễn Trãi và điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Công trình được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 21m, gồm lòng đường rộng 15m và hai bên vỉa hè mỗi bên 3m.

Đường Nguyễn Tuân vẫn ngổn ngang sau Tết - Ảnh 10.

Theo kế hoạch điều chỉnh, thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 3/2026, thay vì mốc năm 2025 như ban đầu. Trước đó, chủ đầu tư cho biết việc thi công chưa thể triển khai đồng loạt do còn vướng mặt bằng tại khu nhà tập thể 2 tầng số 35A Nguyễn Tuân. Những đoạn có mặt bằng sạch được tổ chức thi công trước.

Phùng Linh
