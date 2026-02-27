Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h47' ngày 26/2/2026 tại sới vật cổ truyền ở xã Kim Anh, TP Hà Nội. Trong một pha ra đòn quyết liệt giữa trận đấu, một đô vật đã bất ngờ nằm bất động ngay trên mặt sân đấu trước sự ngỡ ngàng của đối thủ và khán giả xung quanh.

Ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng cùng người dân có mặt tại hiện trường đã lập tức sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong.

Hình ảnh đô vật nằm bất động trên sân đấu được cắt từ video.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đỗ Xuân Huân – Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh – đã lên tiếng xác nhận thông tin. Ông Huân cho biết chính quyền địa phương hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phía xã cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục hậu sự để đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống. Trước đó, thôn cũng đã có kế hoạch tổ chức gửi UBND xã phê duyệt, tổ chức nhằm mục đích vui xuân.

Vụ việc là một nốt trầm đau xót trong mùa lễ hội Xuân năm nay, dấy lên những lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn tại các sới vật truyền thống. Dẫu biết tinh thần thượng võ và những pha tranh tài quyết liệt là linh hồn của hội vật, nhưng sự an toàn về tính mạng của các đô vật vẫn cần được đặt lên hàng đầu thông qua các biện pháp bảo hộ và giám sát y tế chặt chẽ hơn.