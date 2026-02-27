Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh

Thứ sáu, 18:51 27/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h47' ngày 26/2/2026 tại sới vật cổ truyền ở xã Kim Anh, TP Hà Nội. Trong một pha ra đòn quyết liệt giữa trận đấu, một đô vật đã bất ngờ nằm bất động ngay trên mặt sân đấu trước sự ngỡ ngàng của đối thủ và khán giả xung quanh.

Ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng cùng người dân có mặt tại hiện trường đã lập tức sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong.

Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh - Ảnh 1.

Hình ảnh đô vật nằm bất động trên sân đấu được cắt từ video.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đỗ Xuân Huân – Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh – đã lên tiếng xác nhận thông tin. Ông Huân cho biết chính quyền địa phương hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phía xã cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục hậu sự để đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống. Trước đó, thôn cũng đã có kế hoạch tổ chức gửi UBND xã phê duyệt, tổ chức nhằm mục đích vui xuân.

Vụ việc là một nốt trầm đau xót trong mùa lễ hội Xuân năm nay, dấy lên những lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn tại các sới vật truyền thống. Dẫu biết tinh thần thượng võ và những pha tranh tài quyết liệt là linh hồn của hội vật, nhưng sự an toàn về tính mạng của các đô vật vẫn cần được đặt lên hàng đầu thông qua các biện pháp bảo hộ và giám sát y tế chặt chẽ hơn.

Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh - Ảnh 2.Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm

GĐXH - Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm

Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong thương tâm

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Hé lộ danh tính 2 nạn nhân tử vong được phát hiện cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Hé lộ danh tính 2 nạn nhân tử vong được phát hiện cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong

Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong

Cùng chuyên mục

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngày

Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngày

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này

Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Từ 15/3/2026, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.

Xem nhiều

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Đời sống
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Đời sống
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top