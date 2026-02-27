Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h47' ngày 26/2/2026 tại sới vật cổ truyền ở xã Kim Anh, TP Hà Nội. Trong một pha ra đòn quyết liệt giữa trận đấu, một đô vật đã bất ngờ nằm bất động ngay trên mặt sân đấu trước sự ngỡ ngàng của đối thủ và khán giả xung quanh.
Ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng cùng người dân có mặt tại hiện trường đã lập tức sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Đỗ Xuân Huân – Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh – đã lên tiếng xác nhận thông tin. Ông Huân cho biết chính quyền địa phương hiện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phía xã cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục hậu sự để đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh, đây là hội làng truyền thống. Trước đó, thôn cũng đã có kế hoạch tổ chức gửi UBND xã phê duyệt, tổ chức nhằm mục đích vui xuân.
Vụ việc là một nốt trầm đau xót trong mùa lễ hội Xuân năm nay, dấy lên những lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn tại các sới vật truyền thống. Dẫu biết tinh thần thượng võ và những pha tranh tài quyết liệt là linh hồn của hội vật, nhưng sự an toàn về tính mạng của các đô vật vẫn cần được đặt lên hàng đầu thông qua các biện pháp bảo hộ và giám sát y tế chặt chẽ hơn.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nướcĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu XuânĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngàyĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớnĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.
Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều nàyĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.
Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba BểĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.
Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu nămĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.
Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuânĐời sống
GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.