Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu "bay" kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân.

Lễ hội làng Chúc Sơn diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến hết 13 tháng Giêng) với quy trình tế lễ nghiêm ngặt. Từ nhiều tháng trước, các bô lão trong làng đã phải tập luyện kỹ lưỡng các nghi thức tế hội đồng giao quan và lễ dâng hương để đảm bảo sự trang trọng nhất.