Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân

Thứ sáu, 14:27 27/02/2026
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Sáng ngày 27/2/2026 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã chính thức được khai mạc.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu &quot;bay&quot; kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 2.

Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời, được tổ chức theo thông lệ "5 năm 2 lần" để tưởng nhớ công đức của Tam vị Thành hoàng làng – ba vị dũng tướng dưới thời Phù Đổng Thiên Vương đã có công giúp vua Hùng Vương thứ sáu đánh đuổi giặc Ân, lập nên Chúc Sơn Trang xưa.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu &quot;bay&quot; kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 3.

Sau khi các ngài quy hóa, dân làng đã lập đình thờ 3 vị tại 3 nơi trong cùng làng Chúc Sơn: Đình Xá (thờ chung 3 vị thánh), đình Nội (thờ thánh cả), đình Bé (thờ thánh hai và thánh ba).

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu &quot;bay&quot; kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 4.

Điểm nhấn hấp dẫn và kịch tính nhất của lễ hội chính là nghi thức rước kiệu 3 đức thánh về "nhập cung" (3 anh em hội ngộ tại đình Xá hoặc đình Nội). Trong ảnh là Kiệu Bát cống (kiệu tám người khiêng) được sử dụng để rước linh vị các tướng quốc, công thần được nhân dân phong thần, phong thánh tại lễ hội.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu &quot;bay&quot; kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 5.

Đoàn rước kiệu Hùng Đô được chọn là những thanh niên cao lớn, khỏe mạnh và phải thực hiện ăn riêng, ở riêng khỏi gia đình từ trước ngày rước 1 tuần cho đến khi lễ hội kết thúc.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu &quot;bay&quot; kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 6.

Dưới sự điều khiển của những thanh niên trai tráng được tuyển chọn kỹ lưỡng, chiếc kiệu nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, lúc lao nhanh như bay, lúc lại xoay vòng liên hồi giữa tiếng hò reo vang dội của dân làng.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu &quot;bay&quot; kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 7.

Người dân tin rằng, năm nào kiệu "quay" càng mạnh, "bay" càng hăng thì năm đó dân làng sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu và công việc hanh thông.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 8.

Lễ hội làng Chúc Sơn diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến hết 13 tháng Giêng) với quy trình tế lễ nghiêm ngặt. Từ nhiều tháng trước, các bô lão trong làng đã phải tập luyện kỹ lưỡng các nghi thức tế hội đồng giao quan và lễ dâng hương để đảm bảo sự trang trọng nhất.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 9.

Cả 3 kiệu Đức Thánh đều được tổ chức rước từ sáng, các kiệu đi qua khắp các con ngõ trong làng, tầm trưa, các kiệu ngự tại đình Trung để các bô lão tế hội đồng giao quan và làm lễ dâng hương.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 10.

Đội quân Hùng Đô dù vác trên vai khối kiệu gỗ lớn rất nặng quay quắt, chạy đi chạy lại trong hàng tiếng đồng hồ song không tỏ ra mệt mỏi trái lại tất cả đều rất hồ hởi, tươi vui.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 11.

Với những giá trị văn hóa đồ sộ, năm 1988, cả hai ngôi đình chính tại Chúc Sơn đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 12.

Đặc biệt, 3 vị Thành hoàng làng Chúc Sơn còn được các triều đại phong kiến từ nhà Lê đến nhà Nguyễn ban tặng tới 40 đạo sắc phong với tước hiệu Đại Vương và Thượng Đẳng Phúc Thần.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân - Ảnh 13.

Việc duy trì lễ hội không chỉ là cách để người dân Chương Mỹ bày tỏ lòng tri ân tổ tiên mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu nămNon nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.



