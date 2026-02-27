Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn số 6544/HD-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 4/3 đến hết ngày 6/3/2026 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Để công tác tuyển quân năm 2026 đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương giao quân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước
1. Hà Nội
Theo Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do TP Hà Nội ban hành.
Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân: 8h ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
2. TPHCM
Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 6 địa điểm các phòng thủ khu vực vào ngày 4/3/2026, trong đó lễ giao nhận quân điểm của Thành phố được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
3. Hưng Yên
Theo Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2025 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành: Dự kiến lễ giao nhận quân diễn ra từ ngày 3/3/2026 - 5/3/2026 (thời gian cụ thể giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo sau).
4. Nghệ An
Theo Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Nghệ An ban hành dự kiến lễ giao, nhận quân diễn ra từ ngày 4-8/3/2026 (tức ngày 16 đến 20 tháng Giêng âm lịch năm Bính Ngọ).
5. Hà Tĩnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch 568/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Dự kiến thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra từ ngày 4/3/2026 đến ngày 8/3/2026 (tức ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
6. Lạng Sơn
Theo Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2025 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Lạng Sơn ban hành: Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức lễ giao nhận quân, đồng thời tham mưu Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và các cụm xã thuộc địa bàn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ quân đội;
Thời gian thực hiện theo kế hoạch dự kiến từ 07 giờ 00 phút - 11 giờ 00 phút, ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
7. Bắc Ninh
Theo Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Bắc Ninh ban hành lễ giao nhận quân dự kiến từ ngày 2/3/2026 - 5/3/2026 (thời gian cụ thể giao cho Bộ CHQS tỉnh thông báo sau).
8. Cần Thơ
Theo Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 do thành phố Cần Thơ ban hành lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào tại 13 điểm theo cụm xã, phường.
Dự kiến lễ giao nhận quân từ ngày 3-6/3/2026 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ đến ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Thời gian giao quân cụ thể thực hiện theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu.
9. Đồng Nai
Thời gian: Đồng loạt diễn ra vào sáng 4/3/2026.
Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, 5 điểm tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh.
10. Tây Ninh
Theo Kế hoạch 924/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Tây Ninh ban hành.
Thời gian tiến hành giao nhận quân thực hiện theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Dự kiến lễ giao nhận quân diễn ra lúc 7 giờ 00 ngày 4/3/2026 (cả Quân đội và Công an).
11. Đồng Tháp
Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giao, nhận quân tại 9 địa điểm, các tân binh chính thức lên đường nhập ngũ vào ngày 5/3/2026.
12. An Giang
Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân năm 2026 tổ chức vào ngày 5/3/2026, tại 9 địa điểm trên địa bàn tỉnh.
13. Vĩnh Long
Theo kế hoạch, thời gian giao, nhận quân tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra từ ngày 4-6/3/2026. Năm 2026 tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển chọn trên 4.400 công dân, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự trên 3.400 công dân.
14. Cà Mau
Dự kiến, thời gian tổ chức lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra tại 6 điểm vào ngày 5/3/2026.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu XuânĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngàyĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớnĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.
Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều nàyĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngựcĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.
Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba BểĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.
Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu nămĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.
Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.
Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuânĐời sống
GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.