Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn số 6544/HD-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 4/3 đến hết ngày 6/3/2026 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để công tác tuyển quân năm 2026 đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương giao quân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp.

Từ ngày 4/3 đến hết ngày 6/3/2026, thanh niên trên cả nước thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Hướng dẫn số 6544/HD-BQP của Bộ Quốc phòng. Ảnh minh họa: TL

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

1. Hà Nội

Theo Kế hoạch 273/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do TP Hà Nội ban hành.

Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân: 8h ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

2. TPHCM

Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 6 địa điểm các phòng thủ khu vực vào ngày 4/3/2026, trong đó lễ giao nhận quân điểm của Thành phố được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

3. Hưng Yên

Theo Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2025 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Hưng Yên ban hành: Dự kiến lễ giao nhận quân diễn ra từ ngày 3/3/2026 - 5/3/2026 (thời gian cụ thể giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo sau).

4. Nghệ An

Theo Kế hoạch 800/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Nghệ An ban hành dự kiến lễ giao, nhận quân diễn ra từ ngày 4-8/3/2026 (tức ngày 16 đến 20 tháng Giêng âm lịch năm Bính Ngọ).

5. Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch 568/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Dự kiến thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra từ ngày 4/3/2026 đến ngày 8/3/2026 (tức ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

6. Lạng Sơn

Theo Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2025 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Lạng Sơn ban hành: Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức lễ giao nhận quân, đồng thời tham mưu Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và các cụm xã thuộc địa bàn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ quân đội;

Thời gian thực hiện theo kế hoạch dự kiến từ 07 giờ 00 phút - 11 giờ 00 phút, ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

7. Bắc Ninh

Theo Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Bắc Ninh ban hành lễ giao nhận quân dự kiến từ ngày 2/3/2026 - 5/3/2026 (thời gian cụ thể giao cho Bộ CHQS tỉnh thông báo sau).

8. Cần Thơ

Theo Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 do thành phố Cần Thơ ban hành lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào tại 13 điểm theo cụm xã, phường.

Dự kiến lễ giao nhận quân từ ngày 3-6/3/2026 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ đến ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Thời gian giao quân cụ thể thực hiện theo Quyết định của Tư lệnh Quân khu.

9. Đồng Nai

Thời gian: Đồng loạt diễn ra vào sáng 4/3/2026.

Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, 5 điểm tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh.

10. Tây Ninh

Theo Kế hoạch 924/KH-UBND năm 2025 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 do tỉnh Tây Ninh ban hành.

Thời gian tiến hành giao nhận quân thực hiện theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Dự kiến lễ giao nhận quân diễn ra lúc 7 giờ 00 ngày 4/3/2026 (cả Quân đội và Công an).

11. Đồng Tháp

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giao, nhận quân tại 9 địa điểm, các tân binh chính thức lên đường nhập ngũ vào ngày 5/3/2026.

12. An Giang

Theo kế hoạch, lễ giao, nhận quân năm 2026 tổ chức vào ngày 5/3/2026, tại 9 địa điểm trên địa bàn tỉnh.

13. Vĩnh Long

Theo kế hoạch, thời gian giao, nhận quân tại tỉnh Vĩnh Long diễn ra từ ngày 4-6/3/2026. Năm 2026 tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển chọn trên 4.400 công dân, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự trên 3.400 công dân.

14. Cà Mau

Dự kiến, thời gian tổ chức lễ giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra tại 6 điểm vào ngày 5/3/2026.

