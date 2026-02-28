Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Năm 2026, thời gian nào thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn số 6544/HD-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Theo đó từ ngày 4/3 đến hết ngày 6/3/2026 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Bộ Quốc phòng đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự;
Thực hiện tốt các bước tuyển quân từ rà soát nắm nguồn, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự;
Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc bình cử, đề xuất công dân nam tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả ở từng thôn, xóm, tổ dân phố...
Thực hiện niêm yết công khai danh sách công dân được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ đến từng thôn và đúng quy định, đầy đủ nội dung gồm: Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, nơi thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc; lý do miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Đồng thời, chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội, con em vùng đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.
Tiếp tục thực hiện tuyển quân "tròn khâu" với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân.
Hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân nhập ngũ; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phân công thành viên chịu trách nhiệm về tổ chức lễ giao, nhận quân tại các địa điểm phù hợp với số lượng công dân nhập ngũ và địa bàn giao nhận quân, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân.
Phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới, những trường hợp đơn vị phúc tra không đủ tiêu chuẩn (nếu có) phải thực hiện bù đổi bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và báo cáo về Bộ Quốc phòng để theo dõi, chỉ đạo.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các địa phương cấp xã, thực hiện tốt quy trình các khâu, các bước trong tuyển quân; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để giao quân đúng địa bàn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định.
10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất
Tại mục III Phụ lục I Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định những bệnh thuộc diện được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, bao gồm:
|
STT
|
TÊN BỆNH
|
MÃ BỆNH ICD10
|
1
|
Tâm thần
|
F20 đến F29
|
2
|
Động kinh
|
G40
|
3
|
Parkinson
|
G20
|
4
|
Mù một mắt
|
H54.4
|
5
|
Điếc
|
H90
|
6
|
Di chứng do lao xương khớp
|
B90.2
|
7
|
Di chứng do phong
|
B92
|
8
|
Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính)
|
C00 đến C97; D00 đến D09; D45 đến D47
|
9
|
Nhiễm HIV
|
B20 đến B24; Z21
|
10
|
Khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng
|
Theo đó, nếu mắc một trong số 10 loại bệnh nêu trên thì công dân sẽ được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Những công dân nào thuộc đối tượng buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự?
Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về điều kiện gọi nghĩa vụ quân sự đối với công dân như sau:
- Đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, trường hợp có bằng cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 đến 27 tuổi.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP, bao gồm:
+ Có sức khỏe loại 1, 2 và 3.
+ Các tiêu chuẩn sức khỏe riêng cho từng đối tượng.
Tuy nhiên cũng loại trừ trường hợp người nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy sẽ không được gọi nhập ngũ.
- Có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp.
Trường hợp các tỉnh có khó khăn, không đủ chỉ tiêu giao quân thì có thể xem xét lấy công dân có trình độ từ lớp 7. Riêng đối với các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện đặc biệt khó khăn thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
Cũng theo quy định, 1 số đối tượng đặc biệt sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự, bao gồm:
- Con của liệt sĩ hoặc thương binh hạng một.
- Một anh/một em trai của liệt sĩ.
- Một con của thương binh hạng hai hoặc bệnh binh hoặc người nhiễm chất độc da cam bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an.
- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.
Theo quy định nêu trên, để được tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định.
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Theo đó, sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:
- Tuyến chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;
- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định trên, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậuĐời sống - 3 phút trước
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độĐời sống - 8 phút trước
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54mĐời sống - 1 giờ trước
Dài hơn 4km dọc sông Tô Lịch, là trục kết nối Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, đường Láng nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe vượt gấp nhiều lần thiết kế.
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiềnĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp sinh ra đã sở hữu tư duy kinh tế sắc bén, phản ứng nhanh với thời cuộc và đặc biệt giỏi biến cơ hội thành tiền bạc thực sự.
Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thực hiện theo quy định mới của Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim AnhĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nướcĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu XuânĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngàyĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.
Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuânĐời sống
GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.