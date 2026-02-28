Mới nhất
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Thứ bảy, 10:30 28/02/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Năm 2026, thời gian nào thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn số 6544/HD-BQP về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Theo đó từ ngày 4/3 đến hết ngày 6/3/2026 (tức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự;

Thực hiện tốt các bước tuyển quân từ rà soát nắm nguồn, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Chỉ đạo nâng cao chất lượng việc bình cử, đề xuất công dân nam tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả ở từng thôn, xóm, tổ dân phố...

Thực hiện niêm yết công khai danh sách công dân được miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ đến từng thôn và đúng quy định, đầy đủ nội dung gồm: Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, nơi thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc; lý do miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội, con em vùng đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

Tiếp tục thực hiện tuyển quân "tròn khâu" với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân.

Hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân nhập ngũ; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phân công thành viên chịu trách nhiệm về tổ chức lễ giao, nhận quân tại các địa điểm phù hợp với số lượng công dân nhập ngũ và địa bàn giao nhận quân, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội tòng quân.

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới, những trường hợp đơn vị phúc tra không đủ tiêu chuẩn (nếu có) phải thực hiện bù đổi bảo đảm chất lượng, đúng thời gian và báo cáo về Bộ Quốc phòng để theo dõi, chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các địa phương cấp xã, thực hiện tốt quy trình các khâu, các bước trong tuyển quân; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân để giao quân đúng địa bàn, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định.

6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết6 trường hợp được miễn đi nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhiều người chưa biết

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp không phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 theo quy định mới.

Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực - Ảnh 2.

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Ảnh minh họa: TL

10 bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất

Tại mục III Phụ lục I Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định những bệnh thuộc diện được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, bao gồm:

STT

TÊN BỆNH

MÃ BỆNH ICD10

1

Tâm thần

F20 đến F29

2

Động kinh

G40

3

Parkinson

G20

4

Mù một mắt

H54.4

5

Điếc

H90

6

Di chứng do lao xương khớp

B90.2

7

Di chứng do phong

B92

8

Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính)

C00 đến C97; D00 đến D09; D45 đến D47

9

Nhiễm HIV

B20 đến B24; Z21

10

Khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng

Theo đó, nếu mắc một trong số 10 loại bệnh nêu trên thì công dân sẽ được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Những công dân nào thuộc đối tượng buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về điều kiện gọi nghĩa vụ quân sự đối với công dân như sau:

- Đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, trường hợp có bằng cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 đến 27 tuổi.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP, bao gồm:

+ Có sức khỏe loại 1, 2 và 3.

+ Các tiêu chuẩn sức khỏe riêng cho từng đối tượng.

Tuy nhiên cũng loại trừ trường hợp người nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy sẽ không được gọi nhập ngũ.

- Có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp.

Trường hợp các tỉnh có khó khăn, không đủ chỉ tiêu giao quân thì có thể xem xét lấy công dân có trình độ từ lớp 7. Riêng đối với các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện đặc biệt khó khăn thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Cũng theo quy định, 1 số đối tượng đặc biệt sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự, bao gồm:

- Con của liệt sĩ hoặc thương binh hạng một.

- Một anh/một em trai của liệt sĩ.

- Một con của thương binh hạng hai hoặc bệnh binh hoặc người nhiễm chất độc da cam bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.

Theo quy định nêu trên, để được tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định.

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2026 được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP (sửa đổi bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP). Theo đó, sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

- Tuyến chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng;

- Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định trên, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9.

Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?Trường hợp nào đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Quy định mới nhất về trường hợp bị loạn thị khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2026Quy định mới nhất về trường hợp bị loạn thị khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2026

GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
