Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 28/2, hình thế thời tiết trên cả nước ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi các hệ thống gây nhiễu động suy yếu nhanh. Vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh mang nắng ấm bao phủ Bắc Bộ và Trung Bộ; Khu vực phía Nam chấm dứt đợt mưa trái mùa kéo dài nhiều ngày qua.
Bắc Bộ trong sáng nay ghi nhận sự suy yếu hoàn toàn của khối không khí lạnh. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, do chịu tác động từ rìa phía Nam của vùng áp thấp phía Tây, toàn khu vực hôm nay bước vào chu kỳ nắng ráo. Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, rãnh xích đạo – tác nhân gây mưa dông những ngày qua hiện đã suy giảm cường độ rõ rệt.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/2 như sau:
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều mây giảm, trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ: 20–22°C; cao nhất 26–28°C.
Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ; đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ: 19–22°C, có nơi dưới 18°C; cao nhất 28–31°C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3; trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ: 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C; cao nhất 26–29°C.
Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 20–23°C; cao nhất 27–30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió đông cấp 2–3. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ: 22–25°C; cao nhất 27–30°C, có nơi trên 30°C.
Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 19–22°C, có nơi dưới 18°C; cao nhất 27–30°C.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nhiệt độ: 22–25°C; cao nhất 30–33°C.
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ; đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 23–25°C; cao nhất 30–32°C.
