Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu
Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở
Ngày 28-2, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đột xuất 2 kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Hoàng Giang và xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 6 tấn hàng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.
Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964, xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984, xã Hoàng Giang).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.
Số chân trâu, bò không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ
Trong quá trình kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên; trong đó có nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.
Các chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc.
Bắc Bộ không khí lạnh suy yếu mạnh, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độĐời sống - 20 phút trước
GĐXH - Thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ C.
Danh mục 10 căn bệnh mới nhất miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trựcĐời sống - 45 phút trước
GĐXH - Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp mắc 1 trong số 10 loại bệnh được miễn thì công dân sẽ không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54mĐời sống - 1 giờ trước
Dài hơn 4km dọc sông Tô Lịch, là trục kết nối Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, đường Láng nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe vượt gấp nhiều lần thiết kế.
Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiềnĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp sinh ra đã sở hữu tư duy kinh tế sắc bén, phản ứng nhanh với thời cuộc và đặc biệt giỏi biến cơ hội thành tiền bạc thực sự.
Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ 15/3/2026, đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thực hiện theo quy định mới của Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.
Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim AnhĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.
Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nướcĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu XuânĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngàyĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.
Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớnĐời sống
GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.