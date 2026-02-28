Mới nhất
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu

Thứ bảy, 11:00 28/02/2026 | Đời sống

Qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện 2 kho đông lạnh đang chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu, quán phở

Ngày 28-2, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đột xuất 2 kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò trên địa bàn xã Hoàng Giang và xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu - Ảnh 1.

Hàng tấn thực phẩm bẩn bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 6 tấn hàng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964, xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984, xã Hoàng Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu - Ảnh 2.
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu - Ảnh 3.
Phát hiện gần 6 tấn chân trâu, bò bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra quán nhậu - Ảnh 4.

Số chân trâu, bò không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ

Trong quá trình kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên; trong đó có nhiều sản phẩm đã bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Các chủ hộ thừa nhận đã thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Tuấn Minh
Tòa soạn Quảng cáo
Top