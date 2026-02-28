Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Thứ bảy, 09:10 28/02/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp sinh ra đã sở hữu tư duy kinh tế sắc bén, phản ứng nhanh với thời cuộc và đặc biệt giỏi biến cơ hội thành tiền bạc thực sự.

Bốn con giáp dưới đây nổi bật nhờ sự tháo vát, khả năng quan sát tinh tế và những quyết định đầu tư đúng thời điểm, giúp họ từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Con giáp Tý: Nhạy bén với tiền bạc, giỏi xoay chuyển thời thế

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 1.

Ngay từ sớm, con giáp Tý đã bộc lộ tư duy kinh tế rõ rệt. Họ không chỉ chăm chỉ mà còn biết tính toán, cân nhắc lợi ích dài hạn thay vì chạy theo thành công tức thời. Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, linh hoạt và có khả năng thích nghi cực nhanh trước mọi hoàn cảnh. 

Đây là con giáp luôn biết cách nhìn thấy cơ hội trong những tình huống mà người khác dễ bỏ qua.

Ngay từ sớm, tuổi Tý đã bộc lộ tư duy kinh tế rõ rệt. Họ không chỉ chăm chỉ mà còn biết tính toán, cân nhắc lợi ích dài hạn thay vì chạy theo thành công tức thời. 

Nhờ khả năng quan sát xu hướng thị trường và đánh giá rủi ro khá chính xác, con giáp này thường đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

Trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tài chính, con giáp Tý có xu hướng đạt thành tựu bằng trí tuệ và sự gan dạ. Họ sẵn sàng thử sức với cơ hội mới nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết.

Bước vào giai đoạn trung niên, khi vận trình ổn định hơn, con giáp Tý thường gặp nhiều thời cơ phát triển tài sản. 

Đây cũng là thời điểm họ dễ đạt bước tiến nhanh về kinh tế và xây dựng nền móng tài chính bền vững.

Con giáp Tỵ: Chiến lược gia thầm lặng trên thương trường

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 2.

Tuổi Tỵ đặc biệt nhạy cảm với biến động thị trường. Họ có thể nhận ra xu hướng sớm hơn nhiều người và chuẩn bị phương án từ trước. Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ thường mang vẻ ngoài điềm tĩnh và kín đáo, nhưng bên trong lại sở hữu tư duy phân tích sâu sắc. 

Trong 12 con giáp, đây là nhóm người có khả năng quan sát và đọc vị tình huống rất tốt.

Con giáp này không hành động vội vàng mà thường dành thời gian nghiên cứu kỹ trước khi quyết định. 

Chính sự thận trọng này giúp họ hạn chế sai lầm và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tuổi Tỵ đặc biệt nhạy cảm với biến động thị trường. Họ có thể nhận ra xu hướng sớm hơn nhiều người và chuẩn bị phương án từ trước. 

Nhờ vậy, khi cơ hội xuất hiện, họ gần như đã sẵn sàng để nắm bắt.

Trong tương lai, khi môi trường kinh tế ngày càng thay đổi nhanh, con giáp tuổi Tỵ được dự đoán sẽ phát huy mạnh lợi thế tư duy chiến lược. 

Những quyết định dứt khoát đúng thời điểm có thể trở thành bước ngoặt giúp sự nghiệp và tài chính của họ bứt phá đáng kể.

Con giáp Thân: Tư duy đổi mới giúp tiền bạc sinh sôi

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 3.

Điểm mạnh của tuổi Thân nằm ở tư duy đổi mới. Khi nhiều người còn do dự, họ đã bắt đầu hành động. Ảnh minh họa

Thân là con giáp đại diện cho sự thông minh, sáng tạo và tinh thần khám phá không ngừng. Họ luôn tò mò trước những xu hướng mới và sẵn sàng thử nghiệm những cách làm khác biệt.

Trong kinh doanh, con giáp này thường nhanh chóng phát hiện các lĩnh vực tiềm năng nhờ góc nhìn linh hoạt. Họ không ngại thay đổi hướng đi nếu nhận thấy cơ hội tốt hơn phía trước.

Điểm mạnh của tuổi Thân nằm ở tư duy đổi mới. Khi nhiều người còn do dự, họ đã bắt đầu hành động. Chính sự nhanh nhạy này giúp họ nổi bật trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Đến giai đoạn trung niên, vận trình tài chính của con giáp tuổi Thân thường có xu hướng khởi sắc rõ rệt. 

Nhờ kinh nghiệm tích lũy và sự táo bạo đúng lúc, họ có thể gia tăng tài sản nhanh chóng và tạo ra nguồn thu nhập đa dạng.

Con giáp Hợi: Thành công nhờ uy tín và sự khéo léo

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền - Ảnh 4.

Trong kinh doanh, con giáp Hợi không thắng bằng sự mạo hiểm mà bằng uy tín và lòng tin. Ảnh minh họa

Người tuổi Hợi thường tạo cảm giác hiền lành, khiêm tốn và dễ gần. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài nhẹ nhàng ấy là sự khôn ngoan và khả năng xử lý quan hệ xã hội rất tinh tế.

Trong kinh doanh, con giáp này không thắng bằng sự mạo hiểm mà bằng uy tín và lòng tin. 

Họ biết cách xây dựng mối quan hệ bền vững, từ đó nhận được sự hỗ trợ và cơ hội hợp tác lâu dài.

Tuổi Hợi cũng có khả năng làm việc nhóm tốt, biết tận dụng thế mạnh của người khác để cùng đạt mục tiêu chung. Đây là yếu tố giúp họ tiến xa mà không cần cạnh tranh quá gay gắt.

Khi thị trường mở rộng và cơ hội gia tăng, con giáp Hợi thường đạt bước tiến ổn định nhưng chắc chắn. 

Tài sản của họ tích lũy theo thời gian, tạo nên giai đoạn thành công rực rỡ về sau.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếmSau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

GĐXH - Theo dự báo tử vi năm Bính Ngọ 2026, có 4 con giáp được cát tinh soi chiếu mạnh mẽ, tài lộc bất ngờ đảo chiều, mở ra một năm mới rủng rỉnh tiền bạc.

Theo Sina

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờ

Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờ

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

7 lỗi của bố mẹ khiến con hình thành thói quen nói dối

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

4 câu xã giao EQ thấp khiến cuộc tái ngộ với bạn cũ trở thành lần gặp cuối

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

33 tuổi có 16 tỷ vẫn không hạnh phúc: Tôi hối hận khi phấn đấu nghỉ hưu sớm

Cùng chuyên mục

Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54m

Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54m

Đời sống - 22 phút trước

Dài hơn 4km dọc sông Tô Lịch, là trục kết nối Ngã Tư Sở - Cầu Giấy, đường Láng nhiều năm qua thường xuyên ùn tắc do lưu lượng xe vượt gấp nhiều lần thiết kế.

Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?

Đăng ký cư trú cho người chưa thành niên cần lưu ý gì theo quy định mới nhất?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 15/3/2026, đăng ký cư trú cho người chưa thành niên được thực hiện theo quy định mới của Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.

Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh

Hà Nội: Một đô vật tử vong sau sự cố trên sới vật tại hội làng ở Kim Anh

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Tại hội vật truyền thống ở xã Kim Anh (TP Hà Nội) một đô vật đã không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu và đã tử vong sau đó.

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Chi tiết lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là lịch đi nghĩa vụ quân sự năm 2026 của công dân tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân

Hà Nội: Mãn nhãn màn rước kiệu 'bay' kỳ bí tại hội làng Chúc Sơn ngày đầu Xuân

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Trong không khí tưng bừng của những ngày rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, người dân và du khách thập phương lại được chiêm ngưỡng màn rước kiệu "bay" độc đáo tại lễ hội truyền thống làng Chúc Sơn (phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngày

Hai cha con quê Nghệ An ra Hà Nội tìm việc rồi mất liên lạc nhiều ngày

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với mức lương cao, người đàn ông cùng con trai 18 tuổi bắt xe ra Hà Nội xin việc. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, gia đình không thể liên lạc được với cả hai, khiến người thân hoang mang trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này

Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 15/3/2026, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.

Xem nhiều

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Đời sống
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Đời sống
Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top